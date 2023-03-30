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Россия стала разменной монетой между США и Китаем, обречена усохнуть и лишиться ядерного клыка

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

30 марта 2023, 19:35
Китай может начать войну уже в ближайшие годы, причем конфликт может разгореться не только за Тайвань.
Прямой войны между Китаем и США не будет, но РФ их разборки вряд ли переживет
Россия стала разменной монетой между Китаем и США / Коллаж УНИАН, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне. И эта война – дело уже ближайших лет.

Десять лет Си шел к большой власти и вопреки китайской традиции остался править на третий срок. Точно так же поступил и Путин в России. Когда человек концентрирует огромную власть в своих руках, он должен ее легитимировать – либо успешной войной, либо полезной программой для страны, которая бы сделала ее народ счастливым. Путин выбрал войну. Вот и Си будет воевать уже в ближайшие годы, причем конфликт может разгореться не только с Тайванем, но и с Вьетнамом, Филиппинами, Бирмой и Индонезией – мы сейчас не знаем, где может полыхнуть.

Однако прямой войны Китая и США не будет – будут конфликты Китая с некоторыми странами при участии США, прокси-войны. Например, США будут участвовать в конфликте между Китаем и Тайванем исключительно так же, как в войне между Украиной и Россией – Штаты будут оказывать чудовищно энергичную помощь. На примере Украины можно было убедиться в том, что реальная военно-техническая помощь дает хорошие результаты.

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США и Европа – это два главные рынка сбыта китайской продукции. Если они откажутся покупать китайские товары, Китай попросту задохнется. Потому нигде не будет прямого столкновения Китая и США, но будут прокси-войны. Собственно, этим и объясняется позиция Поднебесной относительно войны в Украине. Си Цзиньпин говорит Путину или выводить российские войска из Украины, или договариваться, потому что это уже европейская война.

Китай сейчас на перепутье. Он прошел десятилетия коммунизма Мао Цзэдуна, и с 1975 года китайцы строили капитализм с китайским лицом. Однако сейчас два эти проекта закончились, и перед Си Цзиньпином стоит серьезный вопрос – куда двигаться Китаю. Осталась лишь одна опция – национал-социализм. Таким образом, Китай движется к новому китайскому национализму. А любой национализм, как мы знаем из истории, нуждается в войне. Потому Китай и готовится к войне, в частности, готовится завоевать Тайвань.

Эти планы Пекина не касаются Украины. Они касаются стран, которые окружают Китай: Вьетнам, Тайвань, Япония и т.д. Сейчас будет всплывать вопросы, которые возникали в начале и середине ХХ века. Ведь переход Китая к националистической парадигме нуждается в реваншистской риторике. Как у Путина.

Однако все-таки действия Путина и действия Си – это разные вещи. Путин опирается на опыт Советского Союза, а в Китае есть китайское государство. Путин не может быть националистом, потому что как такового русского государства нет – есть Россия вообще, то есть, рыхлая федерация, которая удерживается исключительно авторитаризмом лидера.

Сегодняшнее сближение Китая и России – это, прежде всего, попытка Си поддержать режим личной власти Путина, который полностью отвернулся от Запада и развернулся на Восток. Однако исторически Россия всегда будет находиться в напряженных отношениях с Китаем. Всегда. Сейчас просто немного совпали интересы двух диктаторов. Китай будет помогать России, но дело не в Украине.

Россияне любили говорить, что Украина – это площадка, где столкнулись Россия и США, и украинское государство является просто "разменной монетой", однако сегодня разменной монетой между США и Китаем стала Россия. Теперь россияне нам говорят, что Запад, в частности, США уже устали от Украины. Однако США не оставят Украину, ведь у них нет ни одного эффективного инструмента, чтобы давить на Россию, кроме украинской победы.

Россия в ближайшее время обречена меняться. Она обречена на то, что появится "русское государство". Так в свое время СССР развалился на Российскую Федерацию и другие государства. Точно так же будет и с РФ. Существует логика усыхания империи. Это "русское государство" будет во много раз меньше, чем нынешняя Российская Федерация, но все равно останется довольно большим – примерно от Брянска до Нижнего Новгорода. Оно будет демилитаризировано и без ядерного оружия.

За нынешней войной и всеми этими процессами кроется один корыстный интерес. Мир устал от ядерного шантажа Путина, потому нужна определенная фрагментация РФ, чтобы мир был спокоен, что у России больше нет ядерного оружия. Уничтожать Россию никто не собирается – ни Запад, ни Китай.

К слову, китайцы уже и так достаточно глубоко сидят в России. Они не эксплуатируют Нижний Новгород или Санкт-Петербург, а отрезали себе свой кусок – Дальний Восток – и никого туда не впускают. На Дальнем Востоке уже 7 миллионов китайцев, и местные элиты все устраивает. Будет какая-нибудь "Сибирская народная республика", наделенная большими полномочиями, как штаты в США – со своими законами, полицией, но без права заниматься международной деятельностью.

Собственно, почему США помогают Украине сражаться с Россией? Потому что есть две великие державы – Китай и США, и нужно, чтобы в случае конфликта между ними, не было хотя бы этого путинского ядерного зонтика.

Как только в РФ начнутся изменения после Путина, главное, что будет сделано, – будет вырван ядерный клык из морды России.

А так, в случае военного конфликта между Китаем и США ядерный сценарий исключен, обе стороны будут держать своих военных на цепи.

Еще один момент. Китайцы обладают огромным флотом и давно раздумывают о том, как захватить Тайвань. Что делают США? Они показывают всему миру и Китаю в том числе, как Украина отправляет на дно один из лучших крейсеров бывшего СССР "Москва". У Китая несколько десятков таких крейсеров, но Штаты наглядно продемонстрировали, что все они отправятся на дно, как только начнется движение Китая в сторону Тайваня.

То есть все это – диалог между Китаем и США. И когда Китай увидит победу Украины над Россией, он поймет, что такой путь ему не нравится.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", специально для Главреда

война в Украине Тайвань Си Цзиньпин Владимир Путин Виктор Небоженко новости Китая война России и Украины
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