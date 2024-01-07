Россия собралась усилить "мясные штурмы"

Данное явление говорит о том, насколько российское командование стремится возыметь хоть какой-то успех в Донецкой области.

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Российские оккупанты / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Группировка российских оккупационных войск усиливается, акцент делают на ГВ "Юг".

В российской оккупационной группировке войск наблюдается неоднозначное явление. В то время как практически все группы войск незначительно, но уменьшились по численности личного состава, в целом группировка увеличилась, за счёт усиления всего одной ГВ, именно – "Юг", зоной ответственности, которой является Донецкая область.

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Так, по состоянию на середину декабря 2023 года ГВ "Юг" насчитывала немногим больше 155 тыс. л.с., при этом являясь самой многочисленной и боеспособной во всей группировке РОВ. По состоянию на начало января 2024 численность группировки перевалила за 168 тыс л.с.

То есть, не смотря на рекордные потери, за две с половиной недели группировку, давящую на Авдеевку, в районе Бахмута и т.д. увеличили на более чем 13 тыс.

Как такое возможно, с учётом по-прежнему недостаточной мобилизации в россии при высоких потерях? В первую очередь за счёт доноров людского ресурса в виде других ГВ.

Думаю, все прекрасно помнят, как для наступления на Авдеевку силы и средства брались российским командованием не только из состава ГВ "Юг", но и ГВ "Центр", действующей на Луганском плацдарме, в Лиманском направлении. Так, всего за месяц, наиболее боеспособные бригады из состава 2-й ОВА и 41-й ОВА были переброшены под Авдеевку.

Если же говорить о тенденции последних двух с половиной недель, то ГВ "Центр" уменьшилась с почти 41,5 тыс л.с. до немногим более 40 тыс. Это же касается и соседки ГВ "Центр" - ГВ "Запад", действующей на Купянском направлении и численность которой уменьшилась с 63 тыс, до немногим более 61 тыс л.с.

Это явление касается практически всех ГВ, кроме упомянутой "Юг". И это не только переброска в состав ГВ "Юг" сил и средств, с других плацдармов, за счёт других ГВ, но и фактор компенсации потерь. Каждая из этих ГВ несёт регулярные и довольно существенные потери, но на их компенсацию ресурс – людей, не выделяют, а концентрируют его исключительно для "южан".

Данное явление говорит о том, насколько российское командование стремится возыметь хоть какой-то успех в Донецкой области, до, так называемых, выборов президента россии, причём в ущерб другим плацдармам. Я совершенно не удивлюсь, если до начала "выборов" в россии ГВ "Юг" достигнет численно показателя 190-200 тыс. А это, к сожалению, означает, что штурмовые действия пехотной компонентой, более известные в народе как "мясные штурмы", могут достигнуть за этот период своего апогея.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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