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Россия рискует развязать европейскую войну, которую она никогда не выиграет

Андрей Зубов

российский историк

28 апреля 2022, 19:37

Перспективы присоединения Приднестровья и открытия "второго фронта" на западе Украины кружат головы российским генералам и политикам.

Приднестровье
Приднестровье / ua.depositphotos.com

В Приднестровье стрельба и взрывы. Обстреляно здание КГБ, взорваны мощные ретрансляторы. Тысячи жителей Приднестровья устремились в Республику Молдову, сотни - в Украину. А ведь всё население непризнанного государства менее полумиллиона человек. Что произошло? Украина винит во взрывах Россию, Россия - Украину, президент Молдовы говорит о "внутренних разборках" в самопровозглашенном анклаве - Приднестровской Молдавской республике (ПМР).

Российские ракеты разрушили единственный железнодорожный и шоссейный мост через Днестровский лиман, связывающий с основной частью Одесской области её придунайскую часть - небольшой регион с историческими городами Измаилом, Килией, Болградом, Аккерманом. Это - южная часть старой Бессарабской губернии, переданная, после аннексии Сталиным в 1940 г. Бессарабии у Румынии, Украине.

Как можно связать эти странные факты? На мой взгляд, Россия планирует десант между устьями Днестра и Дуная. Тем более, что захваченный в первые дни войны остров Змеиный - удобный плацдарм, совсем близко находящийся к этому району Украины. Захватив район Аккермана-Измаила, русские войска окажутся в двух шагах от Одессы с Запада и тем самым облегчат наступление на город с Востока - от Николаева. Взорванные мосты помешают украинским войска прийти на помощь защитникам Болграда и Измаила. А население там разноязыкое - и украинцы, и молдаване, и гагаузы, и болгары. Вдруг поддержат "освободителей"?

Но еще важнее другое. От этого района Аккермана-Измаила рукой подать до Приднестровья - только сам Днестр форсировать. А Приднестровье с 2014 года просится в РФ и уже половина его жителей имеет российские паспорта. Приднестровье откровенно ностальгирует по советчине и имеет флаг с серпом и молотом (Молдавской ССР и такой же герб). А кроме того в Приднестровье - в Кобасне (Cobasna) - огромные военные склады еще советского времени, которые охраняют полторы-две тысячи российских миротворцев. И, наконец, Приднестровье, если его займет российская армия, это новый юго-западный фронт против Украины.

Возможно, российские военные боятся, что кобасненскими боеприпасами завладеют украинцы, хотя в нынешнем контексте они, скорее всего, никогда не нарушат суверенитет Молдовы. Ведь ПМР - это часть Молдовы и никто в мире ее независимость от Кишинева не признаёт, даже РФ.

Так что тот, кто вторгнется на территорию ПМР - вторгнется на территорию Молдавского государства. Россия уже признала "ДНР" и "ЛНР", почему бы ей не признать и ПМР? Прецедент имеется. Взрывы в ПМР - хороший предлог "взять под защиту жизнь и имущество" российских граждан и военные склады. Кишинев наверняка объявит это актом агрессии и обратится за помощью к Румынии и НАТО.

Перспективы присоединения Приднестровья и открытия "второго фронта" на западе Украины, может быть, кружат головы российским генералам и политикам. Дай Бог, если я ошибаюсь. Только это еще один шаг к большой европейской войне, в которой нынешняя Россия победителем не будет никогда.

viber
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