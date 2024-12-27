Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Россия рискует потерять союзников: как Путину навредит ПВО в Грозном

Максим Розумный
27 декабря 2024, 08:10
124
Наиболее вероятное последствие сбивания самолета в Грозном - ухудшение отношений России с Турцией и близким к Стамбулу Азербайджаном.
Алиев, Путин
Путин рискует поссориться с Алиевым и Эрдоганом и потерять союзников/ Коллаж Главред, фото - сайт Кремля, скриншот

Источники в правительстве Азербайджана 26 декабря подтвердили, что самолет в Казахстане был сбит российской ракетой класса "земля - воздух". Официальных подтверждений не было, но в то же время появлялась информация о самолете Ильхама Алиева, который сначала летел в Москву, но развернулся в воздухе. Некоторые уже сравнивают это с подобным поворотом Евгения Примакова, который когда-то летел в Вашингтон, но развернулся, после чего отношения между Советским Союзом и США ухудшились.

В общем, этот инцидент может существенно повлиять на взаимоотношения России с ее южными партнерами, в частности с Турцией и Азербайджаном. Скорее всего, эта катастрофа - следствие непрофессиональной работы противовоздушной обороны, в частности комплексов, которые передали режиму Кадырова и которые были использованы таким образом. Хотя это вряд ли будет трактоваться как умышленное сбитие, однако репутация России как партнера пострадает.

видео дня

Стоит обратить внимание на недавние заявления президента Турции Эрдогана о поддержке территориальной целостности Украины, включая возвращение Крыма. Это вряд ли можно считать дружественным заявлением по отношению к Москве, поэтому наиболее вероятное последствие - ухудшение отношений России с Турцией и близким к Стамбулу Азербайджаном.

Еще одно возможное последствие - ограничение авиасообщений с Россией. Я не исключаю, что некоторые авиакомпании могут отказаться летать в регионы, которые находятся в зоне досягаемости украинских дронов. А поскольку это достаточно большая часть РФ, это приведет к имиджевым и финансовым потерям для РФ.

Что касается экономических последствий, они могут быть серьезными, если ситуация по стечению обстоятельств наложится на другие проблемы, в частности с газоснабжением Европы. Здесь можно вспомнить о визите премьера Словакии Фицо в Москву, который непонятно чем завершился, но который, вероятно, был посвящен проблемам газоснабжения. Например, ходят слухи о схеме поставок российского газа в Европу под видом азербайджанского. Если этот план не реализуется, Россия может потерять важных партнеров, а ее газовое лобби - значительную часть доходов.

Если подтвердится сбитие самолета, это еще больше ослабит позиции России на Кавказе. Хотя вряд ли кто-то обвинит РФ в сознательном сбитии самолета, летевшего из Баку в Грозный - это будут подавать как ошибку, причем виновной будут пытаться сделать Украину, которая в это время осуществляла атаку на Грозный. Но так или иначе, ее авторитет и надежность будут под большим сомнением. Это будет очередной провал РФ, который может стать тем фактором, который будет побуждать государства Кавказа, Турцию, Иран, страны Персидского залива не делать ставку на путинский режим, а искать более надежных партнеров. В том числе - в лице США, которые подают большие надежды в связи с переизбранием Дональда Трампа.

Для Украины это событие тоже может иметь стратегические последствия, ведь оно ухудшает позиции России как в переговорах, так и в восприятии ее как надежного партнера. Это очередной провал, который ослабляет Москву. Для нас это выгодно, поскольку уменьшает возможности РФ диктовать свои условия. В то же время эффект будет кумулятивным, то есть не мгновенным, но со временем это даст положительные результаты в виде новой конфигурации влияний на международной арене.

Максим Розумный, политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко, специально для Главреда

Кто такой Максим Розумный

Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года - профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин Ильхам Алиев Максим Розумный Реджеп Тайип Эрдоган
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Трамп выдвинул к Европе требование по Украине: в WP рассказали детали

Трамп выдвинул к Европе требование по Украине: в WP рассказали детали

08:39Мир
Россия рискует потерять союзников: как Путину навредит ПВО в Грозном

Россия рискует потерять союзников: как Путину навредит ПВО в Грозном

08:10Мнения
Мирные переговоры по Украине: Путин отверг предложение команды Трампа – ISW

Мирные переговоры по Украине: Путин отверг предложение команды Трампа – ISW

07:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Где 3 отличительные детали: чем отличаются две картинки - надо угадать за 10 секунд

Где 3 отличительные детали: чем отличаются две картинки - надо угадать за 10 секунд

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Петухам - истощение, Крысам - тревога

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Петухам - истощение, Крысам - тревога

Превзошел Магучих, но СССР сломал ему жизнь: история украинского рекордсмена

Превзошел Магучих, но СССР сломал ему жизнь: история украинского рекордсмена

Альбина Джанабаева засветила лицо дочери от Валерия Меладзе - детали

Альбина Джанабаева засветила лицо дочери от Валерия Меладзе - детали

Кристина Орбакайте окончательно отказалась от РФ - Пугачева отреагировала

Кристина Орбакайте окончательно отказалась от РФ - Пугачева отреагировала

Последние новости

08:39

Трамп выдвинул к Европе требование по Украине: в WP рассказали детали

08:10

Россия рискует потерять союзников: как Путину навредит ПВО в Грозноммнение

07:53

Наталья Сумская рассказала о своей таинственной дочери, которую она содержит

07:50

Мирные переговоры по Украине: Путин отверг предложение команды Трампа – ISW

07:02

ВСУ впервые взяли в плен солдата КНДР в Курской области - разведка Южной Кореи

Прогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФПрогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФ
06:10

Основная задача Украины на 2025 годмнение

05:27

Для чего натирать столовые приборы пеплом: эффект от бабушкиного метода удивит

04:30

Где больше кофеина - в зеленом чае или в кофе: что обязательно стоит знать о любимых напиткахВидео

04:00

Большинство даже не догадывается: почему Новый год празднуют именно 1 января

Реклама
03:31

Как открыть замерзшую крышку бензобака: советы от опытных водителей

03:21

РФ пытается захватить важный населенный пункт на Харьковщине - офицер

02:31

Ни хорошо, ни плохо: 4 знака зодиака, для которых 2025 год будет нейтральнымВидео

01:21

Оккупанты атакуют с разных сторон: аналитики DeepState показали обновленную карту

00:29

Азербайджан подтвердил сбитие самолета Россией: парламент требует извинений от Москвы

26 декабря, четверг
23:39

"Может анонсировать визит через месяц": Франциск принял приглашение посетить Украину

23:27

"Поможет выровнять ситуацию на фронте": Зеленский заявил об увеличения помощи от США

22:55

Справятся с головоломкой не все: найдите спрятавшуюся кошку среди сов за 9 секунд

22:50

Зачем хозяйки добавляют чеснок в горшки с растениями: ответ удивит

22:28

"Девочку назвали в мою честь": Киркоров жестко опозорился выдуманной историейВидео

22:10

Седокова украла телефон Яниса Тиммы, чтобы не сесть в тюрьму: друг выдал детали

Реклама
22:00

В крови выпал из окна машины: в ТЦК рассказали свою версию инцидента в ДнепреВидео

21:57

Кристина Орбакайте окончательно отказалась от РФ - Пугачева отреагировала

21:54

В Украине возобновили бронирование через "Дію": схема брони работника

21:47

Минус 25 млн долларов: ВСУ поразили важный для оккупантов комплекс

21:33

Бывшая участница "Холостяка" выходит замуж

21:20

Что должно стоять на новогоднем столе в 2025 году: мольфар дал важные советы

20:54

В Украине с января медосмотр можно будет пройти онлайн: детали реформы

20:52

Почему собаки все вынюхивают: неожиданное объяснение ученых

20:32

Новый залог в 402 млн грн: экс-начальника Борисова снова отправили в СИЗО

19:55

Как хранить муку годами: необычный совет опытной хозяйки

19:41

Синоптики объявили штормовое предупреждение: где прогнозируют мокрый снег и дождь

19:24

При каких условиях РФ может применить "Орешник": Путин раскрыл свои циничные планы

19:21

График отключения света 27 декабря: ситуация в энергосистеме значительно улучшилась

19:10

Как катастрофа с самолетом в Казахстане станет проблемой для Путинамнение

19:05

Укрпочта резко повышает тарифы: отправка каких посылок станет дороже

19:03

Амадор Лопес упал со сцены и оказался в больнице

18:57

Превзошел Магучих, но СССР сломал ему жизнь: история украинского рекордсмена

18:44

РФ пугает наступлением на Херсон: в СНБО озвучили ключевой замысел врага

18:29

От запеченной скумбрии до голливудского салата от Евгения Клопотенко: с чем смаковать новогодний выпуск шоу "Я люблю Украину" 31 декабря

18:15

Что значит, если кошка ходит по дому и мяукает: на что стоит обратить внимание

Реклама
17:55

Придут беды и несчастья: 3 запрета, которые нельзя нарушать 27 декабря

17:43

Возможен ли массированный обстрел Украины на Новый год: Мусиенко дал свой прогноз

17:30

Сможет каждый: как проверить настоящее сливочное масло или нет в домашних условиях

16:47

Удар по командному пункту РФ в Льгове: погиб замкомандира бригады и 17 военных

16:22

Что делать с вещами умершего до 40 дней: специалисты назвали несколько вариантов

16:17

Готовность поддерживать Украину до победы резко падает в западной Европе - The Guardian

16:05

Рухнувший в Казахстане самолет сбила российская ракета – Euronews

15:14

Враг штурмует наши позиции даже на самокатах и "Жигулях" - командующий Нацгвардией

15:12

Многие хозяйки заблуждаются: на каком режиме стирать постельное белье

14:51

Цены набирают обороты: в Украине резко подорожал популярный овощ

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять