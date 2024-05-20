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Россия разгоняет новый фейк про Зеленского

Алексей Копытько
20 мая 2024, 19:10
358
Ранее лично глава СВР Сергей Нарышкин высказывался по поводу "после 20 мая".
Россия разгоняет новый фейк про Зеленского
Владимир Зеленский / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ГСЧС, Генштаб ВСУ

20 мая оживилась разная нечисть по поводу якобы "окончания полномочий президента Украины". Ибо "накануне"!

Тут всё уже столько раз сказано и разжёвано специалистами, что добавить нечего.

Маленький штрих.

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Сегодня роспропаганда агрессивно разгоняет вброс на эту тему от имени "пресс-бюро" Службы внешней разведки РФ. Ранее лично глава СВР Сергей Нарышкин высказывался по поводу "после 20 мая".

На СВР России возложена задача проведения кампании с целью ослабления международной помощи и дестабилизации ситуации внутри Украины вокруг темы президентских полномочий, легальности, легитимности, выборов и т.д. Они этого не скрывают.

Поэтому – и за рубежом, и в Украине – все должны отдавать себе отчёт о контексте происходящего и параметрах дискуссии. Осознавать, в чью игру вы играете. Чтоб благие намерения не привели туда, куда часто приводят.

Я уже несколько раз указывал: паралич власти и внутренняя дестабилизация – это необходимое условие и единственный сценарий, который позволит Кремлю решить стратегические задачи в Украине. Иначе у них не получается. В 2022 году именно это у них не получилось.

Так вот и не надо им помогать.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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война в Украине инаугурация Зеленского Алексей Копытько
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