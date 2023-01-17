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Россия расколота на умных и дураков

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книг

17 января 2023, 19:51
Если человек умён, он не может не понимать, что режим полным ходом идёт к катастрофе, и надо спрыгивать с этого "поезда в огне".
Кучера
Кучера во время интевью Дудю / скриншот

Чуть не каждый второй пост в ленте про какую-то Кучеру (первый раз слышу), которая дала интервью Дудю и оказалась не только ватником, но и полным дураком (она вроде мужского пола). Люди пишут, что Дудь от стыда за своего собеседника непроизвольно закрывал руками лицо, не в силах перенести такую непристойно оголенную человеческую глупость.

А я вот совсем не удивлён. Россия сейчас расколота не на бедных и богатых, русских и не русских, образованных и не очень, а на умных и дураков. Не все противники агрессии против Украины уж так умны, но все сторонники этой войны откровенно глупы. Они могут быть хорошо образованы, заниматься наукой, бизнесом, иметь степени и награды. Но в человеческом плане они всё равно - глупцы.

Массовая поддержка этой абсурдно самоубийственной, бессмысленно кровавой агрессии держится на трех заблуждениях.

1. Люди делят весь мир на "наших" и "чужих";

2. Люди верят пропаганде, которая внушила им, что "нашим" (россиянам, русскоязычным) угрожают "чужие" (коллективный Запад, украинские националисты-бандеровцы и т.д.);

3. Граждане автоматически поддерживают любые действия власти, если она говорит, что защищает "наших" (людей, природные ресурсы, границы, ценности и пр.) от "чужих".

Только очень ограниченные жители 21 века жестко делят мир на своих и чужих по принципу языка, национальности или гражданства. Только очень глупые люди могут верить топорно лживой пропаганде о какой-то мифический угрозе россиянам со стороны Украины или Запада. Только умственно отсталые могут доверять многократно пойманной на лжи, подлой и вороватой власти.

Недавно я поставил такой эксперимент. Мысленно разделил своих старых знакомых на две группы - ставших "ватниками" и противниками войны. В обеих группах оказались люди разного достатка, возраста, уровня образования, национальности, даже нравственных качеств и политических взглядов. Объеденяло каждую группу только одно. Нынешние сторонники войны, казались мне в прошлом иногда даже милыми, но глуповатыми. А интеллект большинства знакомых, ставших противниками путинской агрессии, я всегда высоко ценил.

Среди известных людей умные тоже выступают против антиукраинской агрессии, на худой конец, сбежали или затаились. А дураки рвут за войну глотку. Галкин, Макаревич, Гребенщиков - против войны, к ним можно по-разному относиться, но они явно не дураки. А взять например, Гаррика Сукачева - мне раньше нравились некоторые его песни, но сомозабвенная глупость всегда была написана прямо на его лице. А какую пургу много лет несёт Кинчев. Я уже не говорю про Охлобыстина и Чичерину, Прилепина и Маркова - там клиника просто прёт из всех щелей.

А возьмем путинскую верхушку. Очевидные дураки Медведев и Володин аж из штанов выпрыгивают. А те, кто поумнее, сваливают и отходят от дел. Чубайс свалил, Кудрин ушёл с гослужбы, большинство старых олигархов свалили или отмалчиваются, Мишустин и Собянин стараются по возможности от войны дистанцироваться.

Кириенко многие считали умным. Однако, как говорили мне его бывшие соратники по комсомолу, он просто типичный недалекий комсомольский функционер, единственная цель которого угодить начальству (партия сказала - надо, комсомол ответил - есть). Был бы умный - не стал бы так подставляться.

Вы скажите, что многими сторонниками войны движет не глупость, а корысть. Но если человек умён, он не может не понимать, что режим полным ходом идёт к катастрофе, и надо спрыгивать с этого "поезда в огне". Так что умных среди них уже практически не осталось.

Источник

Юрий Дудь Игорь Эйдман
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