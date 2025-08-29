Укр
Россия пытает систематически и с фантазией: зачем РФ выходит из конвенции о предотвращении пыток

Татьяна Катриченко
29 августа 2025, 08:10
Никакие конвенции не сдерживали Россию от пыток украинских пленных, и эта практика сохранится, потому что мир позволяет РФ действовать жестоко и дерзко.
В плену 70% россиян пытают украинцев
Пытки для России – системная политика, которую она прекращать не собирается / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Россия собирается выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Но такой шаг вряд ли может повлиять на ситуацию, поскольку по факту конвенция в РФ не применялась. Горький опыт тысяч украинцев, задержанных после начала полномасштабного вторжения – военнопленных и гражданских – доказывает, что пытки для РФ – системная политика, которую она прекращать не собирается.

Россия присоединилась к конвенции в 90-х, это дало право комитету по предупреждению пыток беспрепятственно посещать места лишения свободы – не только тюрьмы, но и, скажем, полицейские участки и миграционные центры, мониторить условия содержания заключенных и фиксировать случаи пыток или жестокого обращения. Некоторое время Россия допускала мониторов в тюрьмы, но с начала полномасштабного вторжения в Украину мониторинговые визиты прекратились. Именно в это время российская система начала наполнять СИЗО и колонии гражданами Украины, задержанными на оккупированных территориях или взятыми в плен на поле боя.

Из-за полномасштабного вторжения в Украину в марте 2022 года Россию исключили из Совета Европы. И после этого отношения между ЕС и РФ только ухудшались. Россия все чаще делает вид, что европейские санкции, европейское давление и европейские механизмы ее не интересуют. Этот подход Россия пытается применить и в "переговорах о мире в Украине", когда заявляет, что будет говорить только с США и Китаем.

Выход из Европейской конвенции против пыток – это один из таких демонстративных шагов. Ведь РФ остается участницей похожей конвенции – ооновской против пыток. И она также важна, поскольку позволяет обращение в Международный суд ООН на уровне межгосударственных исков.

Почему Россия выходит из одной конвенции, но остается в другой, можно предположить. Есть основания подозревать, что она хочет сама попытаться использовать ооновские механизмы против Украины, пытаясь притвориться жертвой. С начала вторжения Россия на площадках ООН выступает с постоянными обвинениями и "фактами" "нарушений" со стороны Украины. Она активна в ООН, созывает срочные заседания, когда Украина наносит ответные удары, разрушая военные цели на российской территории. Таким образом, Россия пытается скрыть свои агрессивные действия в отношении Украины, прячась под маской жертвы.

Что касается действий РФ в пределах страны, то никакие конвенции ее не сдерживали. Так как с началом полномасштабного вторжения многие граждане Украины оказываются в российском плену, мы имеем свидетельства о практиках, которые РФ применяет к ним в таких заведениях.

Международные организации, в том числе и ООН, с 2014 года в своих отчетах о ситуации с правами человека на территории РФ отмечают, что 90% военнопленных или задержанных гражданских лиц подвергаются пыткам. Медийная инициатива за права человека опрашивает многочисленных военнослужащих и гражданских, которые были задержаны россиянами, а затем возвращены в Украину по обмену, и мы можем констатировать: каждый человек (каждый!) вспоминает, что к нему применялись пытки на разных этапах содержания. И все это за закрытыми дверями. Надзирателям тюрем, военным, "фээсбэшникам" разрешено применять пытки, нет никакого моратория на применение силы.

У украинцев, которые попадают в российский плен, ужасно ухудшается состояние здоровья. Тела военнослужащих или гражданских, которые возвращают из российских тюрем, также содержат многочисленные следы пыток и избиения. Известны случаи смертей в плену. В российских застенках погибла журналистка Виктория Рощина и мэр города Днепрорудное Запорожской области Евгений Матвеев. Все обстоятельства нам неизвестны, но уже очевидно, что смерть в обоих случаях наступила в результате пыток, которым этих людей подвергали россияне после задержания.

Да, военнослужащий может попасть в плен во время войны – каждая из сторон пытается уменьшить боеспособность противника, а Женевские конвенции регулируют специальный защищенный статус военнопленных. Все государства-участники конвенций обязаны обеспечить гуманное обращение с военнопленными, а после окончания активных боевых действий их должны немедленно освободить. Но для России не существует Женевских конвенций, каждую статью которых она нарушает – Россия давно написала свои, так называемые, московские конвенции, и там нет моратория на жестокость.

Почему Россия пытает украинцев? Процитирую военнослужащего, возвращенного из плена: "Россияне нас ненавидят, поэтому не могут к нам относиться хорошо или по Женевским конвенциям". Военнослужащие, которые попали в плен на Азовстали и которым гарантировали достойное содержание в плену, отмечают, что россияне просто получали удовольствие, унижая их. Наверное, ненависть является самой главной причиной применения пыток в отношении украинцев. Грубо говоря, там бьют и унижают просто за то, что ты украинец. Россиянам нравится унижать украинцев, называть бранными словами, заставлять учить речи Путина, русские песни и гимн РФ.

Еще одна вероятная причина применения пыток – желание назвать военнопленных террористами, заставить их подписать явку с повинной. Заставляют это делать представителей Азова, Айдара, Донбасса, 48-й отдельного штурмового батальона им. Номана Челебиджихана. Других военнопленных заставляют признавать, что они совершили преступления против гражданского населения: убийства, изнасилования или нападение на гражданскую инфраструктуру. Бьют, пока человек не подпишет какое-то "признание" или пустой лист бумаги, где потом будет напечатано то, что надо России. От некоторых военных, вернувшихся из плена, мы слышали, что руководители определенных мест содержания даже поощряют пытки.

В России прибегают к самым разнообразным пыткам: избиения, угрозы изнасилованием или изнасилование (и мужчин, и женщин), пытки электрическим током. Во многих местах содержания в России есть специальные комнаты для этого – "пыточные", где применяют, например "тапик". Электрошокерами чаще бьют в душе. Или же просто выгоняют всех из камеры и бьют, например, за то, что за две секунды не успели лечь спать во время отбоя. Еще пример – дают очень горячую пищу и забирают ее за 30 секунд, но пленные очень голодные, поэтому хватают и эту горячую пищу за секунды, в результате получают ожоги. Еще там могут не давать спать несколько суток подряд: пленные должны стоять при включенном свете и не спать или еще и выполнять какие-то физические упражнения – отжимания. Это может длиться сутки, двое, а то и больше.

Один из освобожденных из российского плена военнослужащий отметил, что в плену 70% россиян пытают наших "по методичке" (это то, что мы выше перечислили), а 30% включают фантазию. А фантазия у них неограниченная...

Мы говорили с одним военнослужащим, который получил травму при взрыве в "Бараке 200", и в плену ему ампутировали ногу. Его заставляли стоять, бегать, ходить, как и остальных пленных.

Впрочем, нельзя сказать, что выходом из Европейской конвенции о предотвращении пыток Россия развязывает себе руки для более жестоких пыток – она развязала себе руки уже давно. В этом контексте выход или не выход РФ из конвенции не имеет никакого значения, потому что Россия сама для себя устанавливает правила и живет исключительно по ним. Россия могла совершить акт агрессии против Украины и совершила – и за это она не была наказана никоим образом. Российский надзиратель в тюрьме может пытать пленного и пытает – и не получает наказания за это.

В России есть "ручной" филиал Международного комитета Красного Креста. Эта структура должна была бы контролировать условия содержания пленных, останавливать нарушения. Но нет, представитель МККК говорит с пленным в присутствии "фээсбэшника" или представителя колонии, который снимает разговор на камеру. Конечно же, при таких условиях каждый пленный ответит, что условия содержания достойные, и с ним хорошо обращаются. Эти встречи должны быть конфиденциальными, потому что только тогда пленный сможет признаться, что его пытают.

Никто не может остановить Россию в ее действиях в отношении ее собственных граждан и пленных внутри закрытой страны. Россия пытает систематически, а ее выход из Европейской конвенции о предотвращении пыток является просто доказательством того, что она ничего не собирается менять в этой практике. Если преступника не хотят или не могут наказать за совершенное преступление, это порождает цепь новых и новых преступлений и более дерзкое его поведение.

А мир пока позволяет России действовать так, в том числе и пытать. Поэтому так важно Украине работать над достижением справедливости и привлечением к ответственности РФ и ее топ-руководства.

Татьяна Катриченко, глава Медийной инициативы за права человека, специально для Главреда

О персоне: Татьяна Катриченко

Татьяна Катриченко – украинская журналистка, глава Медийной инициативы за права человека (МИПЧ). С 1999 года в журналистике; работала на разных должностях – от внештатного корреспондента, обозревателя до редактора отдела. В 2017 году присоединилась к правозащитному сообществу в качестве аналитика и адвоката. Была экспертом программы USAID Human Rights in Action Program. С декабря 2021 года вместе с Ольгой Решетиловой руководила общественной организацией Медийная инициатива за права человека в должности координатора. Весной 2025 года стала председателем Медийной инициативы за права человека.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Татьяна Катриченко военнопленные война России и Украины военные преступления России
