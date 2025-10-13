Миссия Томагавков: что ждет РФ

У томагавков есть еще один побочный эффект - это сигнал российским элитам.

Я не буду оценивать томагавки с точки зрения боевой эффективности. Во-первых, пусть это сделают технические специалисты. Во-вторых, это на самом деле не важно. Миссия томагавков в том, чтобы в очередной раз дать понять Путину, что он не выиграет войну. На фоне углубления экономического кризиса в РФ, окончательного исчерпания советских запасов, предоставление такого вооружения Украине является четким сигналом, что у путина нет шансов.

РФ завыли по поводу томагавков не потому, что очень боятся этого оружия. А потому, что таким шагом Трамп фактически разрушает их намерения получить выгодную сделку с ним. Томагавки - это значительно дальше чем что-либо, что давал Байден, и перейдя эту черту, будет трудно договариваться с Трампом с позиции силы. Теперь позиция силы будет у Трампа. РФ это понимают, и истерят.

Однако, у томагавков есть еще один побочный эффект - это сигнал российским элитам, что шанс договориться практически потерян. Возможно это приведет к появлению полковника Штауффенберга в России, только с более успешным результатом.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

