Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Миссия Томагавков: что ждет РФ

Виктор Андрусив
13 октября 2025, 19:10
132
У томагавков есть еще один побочный эффект - это сигнал российским элитам.
Миссия Томагавков: что ждет РФ
Ракеты США для Украины / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Я не буду оценивать томагавки с точки зрения боевой эффективности. Во-первых, пусть это сделают технические специалисты. Во-вторых, это на самом деле не важно. Миссия томагавков в том, чтобы в очередной раз дать понять Путину, что он не выиграет войну. На фоне углубления экономического кризиса в РФ, окончательного исчерпания советских запасов, предоставление такого вооружения Украине является четким сигналом, что у путина нет шансов.

РФ завыли по поводу томагавков не потому, что очень боятся этого оружия. А потому, что таким шагом Трамп фактически разрушает их намерения получить выгодную сделку с ним. Томагавки - это значительно дальше чем что-либо, что давал Байден, и перейдя эту черту, будет трудно договариваться с Трампом с позиции силы. Теперь позиция силы будет у Трампа. РФ это понимают, и истерят.

Однако, у томагавков есть еще один побочный эффект - это сигнал российским элитам, что шанс договориться практически потерян. Возможно это приведет к появлению полковника Штауффенберга в России, только с более успешным результатом.

видео дня

А мы пока должны держаться. И поддерживаем сбор на ударный беспилотник. Спасибо всем, кто до сих пор находит силы донатить.

О персоне: Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США война России и Украины Виктор Андрусив
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мы ожидаем проблем": Зеленский сделал тревожный прогноз по свету и газу

"Мы ожидаем проблем": Зеленский сделал тревожный прогноз по свету и газу

20:42Война
Серая зона возле Серебрянки растет, но есть нюанс: эксперты раскрыли неожиданный факт

Серая зона возле Серебрянки растет, но есть нюанс: эксперты раскрыли неожиданный факт

20:00Фронт
Влупит -5, снег будет даже в Киеве: синоптики предупредили о похолодании

Влупит -5, снег будет даже в Киеве: синоптики предупредили о похолодании

19:41Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

Папина колыбельная: счастливая Никитюк показала сына на руках у жениха-военного

Папина колыбельная: счастливая Никитюк показала сына на руках у жениха-военного

Как заставить зимние шины "жить дольше": простая хитрость от опытного механика

Как заставить зимние шины "жить дольше": простая хитрость от опытного механика

Гороскоп на завтра 14 октября: Овнам - подлость, Весам - грандиозные перемены

Гороскоп на завтра 14 октября: Овнам - подлость, Весам - грандиозные перемены

Последние новости

20:42

"Мы ожидаем проблем": Зеленский сделал тревожный прогноз по свету и газу

20:27

Как алкоголь перепрограммирует мозг: научное объяснение бессмысленных поступков

20:24

Простой секрет идеальной пасты: главную ошибку допускают почти всеВидео

20:13

"И на русском": Потап попал в новый скандал в США

20:00

Серая зона возле Серебрянки растет, но есть нюанс: эксперты раскрыли неожиданный факт

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:53

Использование ИИ-актрисы в фильмах - показали нового персонажа

19:41

Влупит -5, снег будет даже в Киеве: синоптики предупредили о похолодании

19:30

Зеленский после двух разговоров встретится с Трампом с глазу на глаз - что известноВидео

19:11

Приняты сверхважные решения: Зеленский открыто рассказал детали со Ставки

Реклама
19:10

Миссия Томагавков: что ждет РФмнение

19:05

Настоящий убийца известкового налета: простое решение для блестящей ваннойВидео

19:02

Какая разница между словами "шкОда" и "шкодА" - раскрыт малоизвестный нюансВидео

18:51

Морковь и свекла принесут обильный урожай: "золотые" дни для подзимнего посеваВидео

18:39

47-летняя украинская ведущая рассекретила имя новорожденного сына

18:25

Доллар и евро растут: НБУ дал новый курс валют на 14 октября

18:00

Зеленский назвал "последний ход Путина" и рассказал, как завершить войну в Украине

17:59

Секрет идеальной яичницы: два простых ингредиента творят настоящие чудесаВидео

17:54

Мощность увеличилась до восьми баллов: Украина под атакой жесткой магнитной бури

17:11

Питается за счет других: в Украине есть "растение-вампир" - как оно выглядит

17:05

Не Киев: неизвестная история города, который дважды был столицей и дал миру трех гениев

Реклама
16:58

Обман века: собака придумала гениальный трюк и стащила вкусное лакомство

16:50

Когда выйдет 4 сезон "Бриджертонов": Netflix объявил дату премьеры

16:44

Когда в Украине стартует отопительный сезон: Минэнерго поставило точку в вопросе

16:27

"Город не был готов к обороне, там хаос": лейтенант ВСУ удивил новостями с фронта

16:22

223 подъема с переворотом: 6-летняя украинская гимнастка установила мировой рекорд

16:13

"Мотанка" Софии Нерсесян: что значит песня, с которой Украина выступит на Детском Евровидении-2025Видео

16:03

Изменился до неузнаваемости: как сложилась судьба парня из клипа Freestyler

15:58

Грибы возле дома – удача или угроза: правда, которую мало кто знаетВидео

15:53

"Готов к пополнению": MELOVIN сообщил о неожиданных изменениях в жизни

15:44

"О чем, черт возьми, вы говорили 5 часов?": Трамп жестко высказался о переговорах с Путиным

15:04

Глава разведки Германии предупредил об угрозе нападения России и забил тревогу

14:56

Интернет "пойдет на взлет": просто отодвиньте роутер от одного "вредителя"Видео

14:38

Алан Бадоев обратился к дочери, которая живет заграницей - что он сказал

14:34

Удары по НПЗ России не являются решающими, но они сильно "бьют" по Путину - NYT

14:17

"Зарабатывать на украинцах": всплыла правда о предательнице Лорак

14:01

С синяками: Даша Квиткова оказалась в больнице

13:58

Секретное оружие против плесени: "ядерная" смесь творит настоящие чудесаВидео

13:38

Украину накроют похолодание и дожди: как изменится погода в ближайшие дни

13:36

Какой рейтинг у Зеленского и сколько украинцев ему доверяют – опрос

13:12

Родственница Нины Матвиенко: кто победил в Нацотборе на Детское Евровидение-2025

Реклама
13:03

Как будет по-украински "пододеяльник": мало кто знает правильный ответВидео

12:42

Сытный и наваристый: рецепт очень вкусного супа с изюминкойВидео

12:18

Почему 14 октября нельзя много работать по дому: какой церковный праздник

12:03

"Великий день и новое начало": Трамп объявил о завершении войны в Газе

11:54

"Новый роман": известный режиссер рассекретил отношения с Наталкой Денисенко

11:51

Медведев впал в истерику из-за Томагавков для Украины и "накинулся" на Трампа

11:38

"Будет другое лицо" Светлана Билоножко раскрыла, на что идет ради молодости

11:26

Ночной "хлопок" в Крыму: дроны СБУ и ССО поразили важные цели – все детали

10:58

Когда закончится война и что будет с демобилизацией: военный сделал прогноз

10:56

ISW о провокациях РФ в Эстонии: Кремль запустил "Фазу ноль" подготовки к войне с НАТО

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять