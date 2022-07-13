Россия пугает от бессилия: станет ли Путин создавать новый СССР

Госдума РФ может принять решение о создании нового Союзного государства / Reuters

Во время внеочередного заседания 15 июля Госдума РФ может принять решение об образовании мини-СССР в составе России, Беларуси за Украины за подписями Путина, Лукашенко и Януковича.

Теоретически такой вариант исключать нельзя - отсутствия здравого смысла у них для этого хватит. При этом надо понимать, что все это не будет иметь никакой юридической силы, будет очередным нарушением всяких норм, принципов, международных правил и неприкрытым посягательством на суверенитет Украины, что позволит поднимать вопрос об очередных санкциях против России.

Но я не уверен в том, что они на это пойдут. У меня есть такое подозрение, что это — один из моментов информационных спецопераций, которые в последнее время активизировались против Украины параллельно со значительными успехами ВСУ на фронте.

Появление новых вооружений, в частности таких, как HIMARS (хоть и в небольшом количестве) очень серьезно сказывается на ходе войны — ежедневные подрывы российских складов уже существенно повлияли на перспективы наступлений на территории Украины и показали всему миру, что война России против Украины начинает переходить в другую фазу, в которой Украина может не только отражать российский натиск, но и перейти к отвоеванию захваченных ранее территорий. Кстати, об этом уже официально заявила и сама Украина, в частности министр Резников заявил о том, что президент Зеленский дал приказ начать освобождение территории юга Украины.

В такой ситуации Россия столкнулась с необходимостью попытаться любым способом остановить Украину. И единственный доступный для них способ - это давить на мир, чтобы прекратить поставки оружия в Украину. И здесь мы видим, что активизируются практически все соответствующие ресурсы. Достали даже Шредера, который немецкой прессе рассказывает о том, что стратегия предоставления оружия Украине неправильна, нужно вести переговоры с Путиным. Сам Путин запугивает историями о "мы еще не начинали", опять же намекая на необходимость переговоров.

Кстати, история с конгрессменкой Спартц и ее обвинениями в адрес украинской власти тоже неплохо вписывается в эту схему, потому что главная ее цель — продвижение идеи о том, что Украина не может эффективно использовать помощь вооружением и надо создавать соответствующие комиссии по контролю, что украинское оружие попадет не в те руки и тому подобное.

Читайте такжеЗапугивание от России: как Путин снова попытается убедить ЛукашенкоТо есть все усилия — дипломатические, информационные — направлены на то, чтобы любым способом остановить поставки новейшего оружия для Украины. Потому что Россия почувствовала, что это оружие уже есть и оно создает ситуацию перелома на фронте, который в конечном счете может создать ситуацию откровенного военного поражения России.

Поэтому все эти запугивания - это зондирование почвы. Мол, завтра Россия заговорит об аннексии всей Украины, начнет какую-то неограниченную войну, поэтому бежит быстро с нами миритесь и пока не постачайте оружие Украине.

Но на самом деле переход к масштабным запугиваний и подобных авантюристических планов — это свидетельство того, что они не знают что делать. Объявлять прохождение Украины, при том, что они захватили очень малую часть Украины — это демонстрация собственной слабости.

Поэтому Россия и дальше пойдет по сценарию запугивания — мы помним как это было 9 мая, когда Путин якобы мог объявить Украине открытую войну, мобилизацию в России. Подобных историй было очень и очень много, Но не думаю, что они могут придумать что-то принципиально новое — они могут лишь продолжать гнуть ту же линию, подключать все больше людей, пытаться давить в силовой способ, продолжать скрытую мобилизацию, чтобы собрать как можно больше военнослужащих, расконсервировать еще больше техники и бросать ее на территорию Украины. Но ничего нового это не даст.

Петр Олещук, политолог , преподаватель Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, специально для Главреда