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Россия проверяет НАТО: Рейтерович объяснил, почему Польша пока не пойдет на жесткий ответ

Игорь Рейтерович
31 июля 2026, 19:10
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По мнению эксперта, Кремль проверяет реакцию Варшавы, а сама Польша воспользуется этим инцидентом для укрепления своих позиций в НАТО и ЕС.
Рейтерович, Польша, ракета
Польша боится отвечать на удары РФ, но воспользуется ситуацией в НАТО - Рейтерович / Коллаж: Главред

После падения российской ракеты на территории Польши в центре внимания оказались возможные последствия этого инцидента для безопасности НАТО и всего восточного фланга Альянса. Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович анализирует, как может отреагировать Варшава, при каких условиях ее позиция станет более жесткой и способен ли этот случай повлиять на отношения Украины, Польши и НАТО. Публикуем ключевые мысли автора.

Падение российской ракеты на территории Польши может иметь различные политические последствия в зависимости от того, к каким выводам придут польские власти по результатам расследования. На самом деле существует два основных сценария.

Первый - ракета попала на территорию Польши случайно. Именно к такому варианту, скорее всего, и будет склоняться Варшава. Как уже отмечал премьер-министр Дональд Туск, украинские истребители пытались перехватить российскую ракету, однако это не удалось, и ракета, возможно, отклонилась от заданного курса под воздействием средств радиоэлектронной борьбы. Кстати, поляки и раньше так объясняли подобные инциденты. Румыны также говорили об этом, когда на их территорию залетали российские дроны.

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Есть и второй вариант. Если польские власти после расследования придут к выводу, что ракета была специально запущена по территории Польши, это уже потребует совершенно иной реакции. В таком случае Варшава может прибегнуть к дипломатическому демаршу в отношении России: вызвать посла, как это недавно сделала Румыния, продемонстрировать обломки ракеты, выдвинуть жесткие требования о недопущении подобных инцидентов в будущем.

Параллельно это станет для Польши дополнительным аргументом внутри НАТО. Они могут активнее поднимать вопрос об укреплении собственной обороны, подчеркивая, что фактически находятся на передовой. Соответственно, будут требовать большего финансирования, большей военной помощи, более современных самолетов, дополнительных систем ПВО.

Причем делать это будут не только на уровне НАТО, но и на уровне Европейского Союза, который сейчас также выделяет значительные средства на оборону. Думаю, поляки максимально используют этот инцидент, чтобы получить дополнительные ресурсы.

А вот назвать это целенаправленным ударом России они пока вряд ли рискнут. Потому что тогда придется запускать механизм четвертой статьи Устава НАТО и постепенно приближаться к вопросу пятой статьи. Очевидно, что к этому они пока не готовы. Потому что они, очевидно, боятся.

В то же время напомнить союзникам, что именно Польша сегодня является одной из ближайших к России стран и больше всех рискует, они, безусловно, воспользуются.

Если говорить о том, что могло бы заставить Польшу действовать жестче, то в первую очередь это появление неопровержимых доказательств того, что удар был преднамеренным. Пока что они будут придерживаться объяснения, что наносили удар по Украине, а ракета случайно оказалась на польской территории. Но если будет нанесен удар по объекту, имеющему военное или логистическое значение, или, не дай Бог, ракета попадет в жилой дом и будут жертвы среди гражданского населения, тогда реакция уже должна быть иной.

Есть ещё один момент. Если ракета залетит вглубь польской территории, например на десять километров и более, объяснить это тем, что её якобы сбили украинские силы ПВО, уже будет практически невозможно. Тогда либо придется признать, что её сбили уже поляки, либо что она летела именно туда, куда и должна была лететь. И именно это может подтолкнуть Варшаву к более жестким действиям. При этом нужно понимать, что Россия внимательно следит за реакцией Польши. Кремль фактически проверяет, на что готова Варшава. В зависимости от этой реакции россияне и будут делать выводы: продолжать подобные провокации или нет.

Идеальным вариантом было бы срочно начать консультации между Украиной и Польшей о возможности использования польской ПВО для уничтожения российских ракет или "Шахедов" ещё над территорией Украины, если они летят в направлении польской границы.

Мы уже давно об этом говорим. Формально у России не было бы никаких юридических оснований выдвигать претензии, ведь это территория Украины, и именно Украина определяет, кто может действовать в её воздушном пространстве. Но для такого решения нужна политическая смелость, а пока я не вижу, чтобы польские власти были к этому готовы.

Что касается украинско-польских отношений, то я не думаю, что такие инциденты окажут негативное влияние. Поляки прекрасно понимают: Россия атакует Украину, а не Польшу. Говорить Украине: "Сдавайтесь, потому что ракеты долетают до нас" - было бы совершенно нелогично.

Кстати, даже Туск сказал, что подобные случаи лишь подтверждают необходимость еще более тесного сотрудничества между Украиной и Польшей, взаимной поддержки и помощи. Более того, даже польской оппозиции будет сложно использовать такие инциденты против Украины. Иначе это будет выглядеть так, будто они "терпят", то есть как будто они фактически соглашаются мириться с российскими провокациями.

Наоборот, это может стать шансом вывести украинско-польские отношения на еще более высокий уровень. Ведь у обеих стран есть общий враг. Просто против Украины он уже ведет войну, а Польша потенциально может стать следующей целью российского давления.

Что касается позиции НАТО, то пока, думаю, Альянс ограничится традиционными заявлениями о глубокой обеспокоенности. Эти инциденты еще не стали системными, нет доказанного злого умысла, поэтому более серьезных решений пока ждать не стоит.

К тому же сейчас в Европе политический сезон отпусков. Многие руководители и европейские институты работают в гораздо более спокойном режиме. Поэтому ожидать быстрых решений не приходится. Если же подобные залёты начнут повторяться регулярно - условно, каждую неделю, - тогда даже самым ярым скептикам станет ясно, что это уже не случайность, а целенаправленная политика России. И тогда НАТО будет вынуждено реагировать более активно.

Одним из возможных решений могла бы стать реализация той модели совместной противовоздушной обороны, о которой Украина говорит уже давно. Но пока Россия еще не подняла уровень эскалации настолько, чтобы Альянс или отдельные государства были готовы к таким шагам.

Игорь Рейтерович, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития, специально для Главреда

О персоне: Игорь Рейтерович

Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма
Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса
Шевченко.

В 1999–2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВИКНА".

В 2003–2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".

Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.

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