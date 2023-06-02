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Россия, проиграй эту войну, сама, добровольно

Альфред Кох
2 июня 2023, 19:20
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Серый, потрепанный молью, банальный до зевоты человечишко держит в страхе огромное количество людей.
Путин
Путин держит в страхе огромное количество людей, говорит Альфред Кох / фото: скриншот из видео

Прошел один год и девяносто семь дней войны. Сегодня совсем не хочется писать об обстановке на фронте. Тем более, что там все равно ничего не происходит. И даже о рейдах российских партизан в Белгородскую область тоже как-то совсем не пишется… Вроде надо бы это все подробно разобрать, а никак…

В голове сидит эта фотография дедушки у трупа девятилетней внучки. И все остальное кажется каким-то совсем неважным, второстепенным, незначительным. Я знаю, что это неправильно. Я знаю, что даже и в этой конкретной бомбардировке Киева погибли еще люди. Тоже - живые люди, тоже - погибли. И на фронте сегодня: наверняка, тоже погибла уйма достойных молодых мужчин, которым жить, да жить…

А вот поди ж ты: сидит в голове этот дедушка рядом с закрытой фольгой мертвой внучкой и никак эту сцену из нее не выбить. Так я сегодня весь день и хожу с этой фотографией перед глазами. Еще у меня сегодня в Питере хоронили друга, с которым я дружил 40 лет. Рак. 64 года. Обычное дело. А я не смог приехать на похороны, сказать последнее прости, бросить горсть земли на могилу.

видео дня

И вот такое вот настроение к вечеру образовалось. Как будто тыкали весь день в тебя палками. Тыкали, тыкали, и дотыкали до того, что уже я перестал на что-то реагировать и сижу как полено, пустой и безмолвный. И вообще ничего уже не хочется и все безразлично.

Я знаю, что мир несправедлив. Я давно уже не жду от людей милосердия. Да что милосердия, даже элементарной логики - и то не жду. Я знаю, что мы все умрем. Кто рано, кто поздно. Я знаю, что пути Господа неисповедимы и Господь изощрен, но не злонамерен. Но ради всего святого! Зачем Ему живой Путин? Какой урок нам Господь преподает тем, что эта мразь еще ползает по земле?

Серый, потрепанный молью, банальный до зевоты человечишко держит в страхе огромное количество людей и они, ненавидя и презирая его, тем не менее выполняют его приказы, берут в руки оружие, и идут убивать совсем им незнакомых, ничего им плохого не сделавших людей, и даже детей, и все лишь потому, что не хотят, чтобы у них самих были проблемы. И какие же проблемы заставляют людей губить свою бессмертную душу? А такие, что могут в тюрьму посадить. Или с работы выгнать. Или из института отчислить. Поэтому я сейчас зажмурю глаза, поубиваю людей немножко, зато потом, когда все закончится (скорей бы) - у меня не будет неприятностей. И я буду жить как раньше. И постараюсь поскорее забыть, как я убивал детей.

Кто такой Альфред Кох

Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

А если меня убьют? "Меня? Которого так все любят!" Страшно!!! А что делать? Ослушаться - того страшнее. Все идут и я иду. И да: что ж теперь, войну проиграть что ли? Россия никогда войн не проигрывала… Ага… Еще скажи никогда не начинала…

Россия! Проиграй эту войну. Сама. Добровольно. Просто возьми и проиграй. Прямо сейчас. Этим ты сделаешь огромное одолжение всему человечеству. Ты даже не представляешь, как ты всем надоела со своими закидонами и капризами. Со своими комплексами и амбициями. Нужно быть слепым, чтобы не видеть, как ты жидко обосралась. Никакие соловьевы со скабеевыми не смогут замаскировать того очевидного факта, что все, что ты насочиняла про саму себя - все оказалось враньем и пустым бахвальством.

Самое лучшее, что ты можешь сделать, это просто уйти внутрь своих границ и заткнуть рот лет на сто. Ты все что хотела - уже сказала. Больше тебе сказать нечего. Мы уже все поняли и выучили наизусть: тебя обидели, не приняли к себе в компанию, обманули, приблизили НАТО, не уважают, хотят покорить и отобрать ресурсы, поработить… Что там еще? Почему вам можно, а мне нельзя… Вроде все… Все? И поэтому ты решила убивать девятилетних девочек? Ты думаешь, что если ты их убьешь побольше, то тебя зауважают?

Или, ты решила жить как Калигула: "Пусть ненавидят, лишь бы боялись"? Только вот тут есть риск, что ненавидеть будут, а боятся - нет… И, похоже, что все к этому идет. И что тогда ты будешь делать?

Ты профукала весь тот моральный багаж, который был накоплен поколениями россиян. Тебе нечего сказать миру. Ты полный моральный банкрот. Я уж не говорю про таких гигантов как Лев Толстой или святитель Филипп Колычев, но даже вот я думаю про людей, которых я лично знал: Егор Гайдар, Борис Немцов, Виктор Черномырдин… Хорошо, что они мертвы и не знают, во что Путин превратил Россию.

Россия стала пугалом и посмешищем одновременно. Гипноз путинского величия работает только при включенных останкинских излучателях. И только для тех, до кого достают их лучи. А весь остальной мир смотрит на Россию с недоумением: вы ничего не перепутали? Это та самая Россия, которая дала миру Рахманинова и Чехова?

Уже всем в мире ясно, что Россия не победит ни при каких обстоятельствах. Даже желаемый Путиным мир как фиксация нынешнего положения на фронте - это полное и безоговорочное поражение России. Потому, что теперь она еще дальше от тех целей, которые она декларировала, чем когда начинала эту войну. Если это не поражение, то что такое поражение?

А будет для нее еще хуже. Обязательно будет. А все потому, что наше дело правое. Враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник

война в Украине Альфред Кох Владимир Путин
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