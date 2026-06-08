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Россия проиграла выборы в Армении: Денисенко объяснил последствия для Кремля

Вадим Денисенко
8 июня 2026, 19:10
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Если посмотреть на ситуацию шире, то эти поражения показывают, что быть пророссийским в политике становится невыгодным.
Россия проиграла выборы в Армении: Денисенко объяснил последствия для Кремля
Путин и выборы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

На фоне постепенного ослабления влияния России на постсоветском пространстве результаты выборов в Армении стали очередным сигналом перемен в региональной политике. Политический аналитик Вадим Денисенко анализирует последствия убедительной победы партии Никола Пашиняна и оценивает, как этот результат может повлиять на позиции Кремля, будущее российского влияния на Кавказе и внутриполитические процессы в самой РФ. Публикуем его взгляды на языке оригинала.

Россия проиграла выборы в Армении. Что это означает

55% за партию Пашиняна — это разгром. Но пророссийские партии набирают 35–36%. Поэтому Россия попытается продолжить активно играть

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1. Это четвертое подряд поражение российской пропагандистской машины (до этого были Румыния, Молдова и Венгрия). И это третье поражение команды Кириенко на зарубежных выборах. Учитывая такой результат, позиции Кириенко не могут не ослабнуть. В целом, его позиции во многом будут зависеть от того, как ему удастся провести осеннюю избирательную кампанию в Думу и остановить перетекание лоялистов в лагерь оппозиции. Однако недовольных действиями Кириенко слишком много, и кулуарные войны против него только начинаются.

2. Если посмотреть немного шире — эти поражения показывают, что быть пророссийским в политике становится невыгодным. Мы видим дрейф Фицо после поражения Орбана. Но это лишь начало. У многих пророссийских политиков начинает возникать страх, что формула "за Россию — значит лузер" может стать всеобъемлющей.

3. Победа Пашиняна все еще не означает полный разрыв с Москвой, как это может многим показаться. Похоже, Пашинян попробует еще раз договориться, особенно учитывая дешевый газ. Здесь стоит отметить: на него никто не давит, чтобы он разорвал отношения с Россией. А потому, если россияне не будут полными идиотами, они смогут сохранить нынешний статус-кво. Если нет, начнется очень сложный процесс вытеснения России не только из Армении, но и с Кавказа в целом.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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