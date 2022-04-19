Россия проиграет войну в Украине: как Путин совершил роковую ошибку

Никто не сделал больше для объединения и мобилизации украинской нации, чем Путин / Фото Reuters

Путину надо поставить памятник в каждом украинском селе, как самому большому украинскому националисту. Никто, даже сам Бандера, не сделал большего для объединения и мобилизации украинской нации. Для воссоздания самой украинской нации, по сути.

До 2014 года, даже после Майдана, даже после аннексии Крыма, с которой многие достаточно легко смирились, украинское общество ещё терпимо относилось к Российской империи – многие видели в ней естественного бизнес-партнёра, многие – чудаковатого соседа, многие даже не поняли, из-за чего началась война на Донбассе...

Даже семь лет необъявленной войны не разрушили экономические связи, не вытеснили русский мир из культурного поля, не оборвали старые, заскорузлые, почти семейные "совковые" отношения...

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И вдруг всё изменилось. Железный каток безжалостной российской военной машины оборвал всё, сломал судьбы, убил тысячи людей, разрушил города и сёла, не оставил камня на камне от "вечной дружбы" двух "братских народов", заставил украинцев стать украинцами, встать в строй, защищать Украину, свой дом, свои семьи, своих соотечественников.

Путин совершил роковую ошибку. Для возвращения Украины в лоно возрождаемой им Российской империи ему надо было действовать "мягкой силой", предлагать пряники и плюшки, подкупать колеблющихся обывателей, покупать бизнес, скупать политиков... Тогда, возможно, у него появился бы шанс...

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Но он решил идти на нас войной, не оставляя нам никакого иного выбора, кроме как стать воинственной нацией, которая сегодня в одиночку делает то, к чему десятки лет готовился оборонительный союз НАТО – успешно борется с восточной ордой.

И что бы ни случилось, как бы ни развивалось "последнее и решающее" российское наступление, исход его очевиден – украинская нация никогда не сдастся, даже если придётся сражаться за каждый дом в Славянске, Краматорске, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Киеве...

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В этом поистине генеральном сражении найдут свой бесславный конец и "непобедимая" российская армия, и пресловутый, проклятый вовеки веков "русский мир", и спятивший император Путин. Аминь.

Юрий Касьянов, генеральный директор компании A.Drones, военнослужащий ВСУ, блогер