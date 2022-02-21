Россия проиграет эту войну / Reuters

Для каждого участника конфликта важно обосновать себе и другим причины участия в нем.

"Мы в этой войне потому, что на нас напала Польша, Данциг - немецкий город, а немецкая раса погибнет без дополнительного жизненного пространства", - рассказывала пропаганда Третьего Рейха. И ей верили миллионы немцев, готовых воевать.

Любая война - это не только вооруженное противостояние сторон, но и соревнование нарративов относительно причин и целей участия в ней. В информационную эпоху их вес лишь возрастает.

В 2014 российская пропаганда выстраивала следующий сюжет, который объяснял ее мотивы (не)участия в войне в Украине: произошел переворот, к власти пришли фашисты, русскоязычное население оказалось под угрозой, оно просит о защите. В его подтверждение творились фейковые истории о Майдане, инспирировалось восстание русскоязычных на юге и востоке Украины, митинги "Путин, введи войска!", проводились псевдореферендумы в Крыму и на Донбассе. И этот нарратив сработал для большинства россиян.

К сожалению, в него поверили даже некоторые украинцы и он, по крайней мере частично, воспринимался в мире.

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Украина противопоставила ему собственную историю конфликта - это война за свободу, против агрессии бывшей империи, которая стремится вернуть власть над украинцами. Этот нарратив однозначно одержал победу в Украине, стал основой для нарастания патриотических настроений, которые, в свою очередь, вылились в возрождение армии и усиление национального сознания.

Он, в конце концов, был воспринят в мире, несмотря на значительно более слабые возможности его распространения Украиной по сравнению с масштабной пропагандой России о "гражданской войне".

Сейчас ситуация для Кремля еще хуже. Объяснить новую волну агрессии против Украины или, тем более, полномасштабное вторжение, вообще не удается.

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Даже для агрессивных россиян это скорее история "побью хоть кого-то, когда боюсь сильного". Вероятное уничтожение Киева ("матери городов рускіх" - как часто напоминают в Кремле) или любого другого украинского города, масштабная война, в которой погибнут тысячи или миллионы украинцев, разрушают базовую идеологему "один народ". "Разве ж можно так со своими? Тем более, когда виноваты не они, а проклятые американцы, которых мы не двигаем".

Еще худшими для России являются попытки обосновать новую войну для мира. Постоянное разоблачение ее планов и действий западными разведками, политиками, медиа, разрушает любые возможности публично подать свои странные действия в удобном для Кремля свете. Западные спойлеры разрушают российский нарратив еще до его озвучивания. Кремлевская сказка становится не интересной и не убедительной еще до того, как ее рассказали, потому что мир знает, что в ней будет.

На украинцев новая угроза действует таким образом, что не оставляет российскому нарративу войны никаких шансов. Она наоборот мобилизует нас.

"Претензии России адресованы даже не нам, а Западу, удовлетворить их мы не можем, а уничтожить могут именно нас, тогда нам ничего не остается - только сражаться".

Читайте такжеКрепкая речь президента в МюнхенеПри чем Украине, в отличие от России, не нужно придумывать новый нарратив этой войны - мы продолжаем войну за независимость, начатую в 2014. Даже больше - войну за свободу, которая продолжается уже сотни лет с тем самым врагом.

Россия сегодня не имеет идей для мобилизации на эту войну даже своих граждан, а тем более - для убеждения мира в ее правоте. Поэтому так бездарно выглядят ее дешевые попытки нарисовать "причины войны" на Донбассе, которые не прорастают на информационном поле.

Поэтому Россия уже проигрывает эту войну и точно ее проиграет.