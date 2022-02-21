УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Россия проиграет эту войну

Владимир Вятрович

Народный депутат Украины, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти

21 февраля 2022, 12:30

Россия сегодня не имеет идей для мобилизации на эту войну даже своих граждан, а тем более - для убеждения мира в ее правоте.

войска Украины, танк
Россия проиграет эту войну / Reuters

Для каждого участника конфликта важно обосновать себе и другим причины участия в нем.

"Мы в этой войне потому, что на нас напала Польша, Данциг - немецкий город, а немецкая раса погибнет без дополнительного жизненного пространства", - рассказывала пропаганда Третьего Рейха. И ей верили миллионы немцев, готовых воевать.

Любая война - это не только вооруженное противостояние сторон, но и соревнование нарративов относительно причин и целей участия в ней. В информационную эпоху их вес лишь возрастает.

В 2014 российская пропаганда выстраивала следующий сюжет, который объяснял ее мотивы (не)участия в войне в Украине: произошел переворот, к власти пришли фашисты, русскоязычное население оказалось под угрозой, оно просит о защите. В его подтверждение творились фейковые истории о Майдане, инспирировалось восстание русскоязычных на юге и востоке Украины, митинги "Путин, введи войска!", проводились псевдореферендумы в Крыму и на Донбассе. И этот нарратив сработал для большинства россиян.

К сожалению, в него поверили даже некоторые украинцы и он, по крайней мере частично, воспринимался в мире.

Реклама

Украина противопоставила ему собственную историю конфликта - это война за свободу, против агрессии бывшей империи, которая стремится вернуть власть над украинцами. Этот нарратив однозначно одержал победу в Украине, стал основой для нарастания патриотических настроений, которые, в свою очередь, вылились в возрождение армии и усиление национального сознания.

Он, в конце концов, был воспринят в мире, несмотря на значительно более слабые возможности его распространения Украиной по сравнению с масштабной пропагандой России о "гражданской войне".

Сейчас ситуация для Кремля еще хуже. Объяснить новую волну агрессии против Украины или, тем более, полномасштабное вторжение, вообще не удается.

Читайте такжеЗапад уже понял, что имеет дело просто с шизофреникомСмертельная угроза НАТО выглядит не слишком убедительно, потому что альянс никоим образом не менял своего отношения к России. Если даже поверить в эту "угрозу", то почему Путин не отвечает Вашингтону или Брюсселю, а давит на Украину, которая не является членом НАТО?

Даже для агрессивных россиян это скорее история "побью хоть кого-то, когда боюсь сильного". Вероятное уничтожение Киева ("матери городов рускіх" - как часто напоминают в Кремле) или любого другого украинского города, масштабная война, в которой погибнут тысячи или миллионы украинцев, разрушают базовую идеологему "один народ". "Разве ж можно так со своими? Тем более, когда виноваты не они, а проклятые американцы, которых мы не двигаем".

Еще худшими для России являются попытки обосновать новую войну для мира. Постоянное разоблачение ее планов и действий западными разведками, политиками, медиа, разрушает любые возможности публично подать свои странные действия в удобном для Кремля свете. Западные спойлеры разрушают российский нарратив еще до его озвучивания. Кремлевская сказка становится не интересной и не убедительной еще до того, как ее рассказали, потому что мир знает, что в ней будет.

На украинцев новая угроза действует таким образом, что не оставляет российскому нарративу войны никаких шансов. Она наоборот мобилизует нас.

"Претензии России адресованы даже не нам, а Западу, удовлетворить их мы не можем, а уничтожить могут именно нас, тогда нам ничего не остается - только сражаться".

Читайте такжеКрепкая речь президента в МюнхенеПри чем Украине, в отличие от России, не нужно придумывать новый нарратив этой войны - мы продолжаем войну за независимость, начатую в 2014. Даже больше - войну за свободу, которая продолжается уже сотни лет с тем самым врагом.

Россия сегодня не имеет идей для мобилизации на эту войну даже своих граждан, а тем более - для убеждения мира в ее правоте. Поэтому так бездарно выглядят ее дешевые попытки нарисовать "причины войны" на Донбассе, которые не прорастают на информационном поле.

Поэтому Россия уже проигрывает эту войну и точно ее проиграет.

viber
вторжение России Владимир Вятрович
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Пока мир сходит с ума": Лорак пощеголяла внушительной грудью во всех ракурсах"Пока мир сходит с ума": Лорак пощеголяла внушительной грудью во всех ракурсах Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2022: Тельцам – выигрыш, Девам – вещие сны, Водолеям – кардинальные переменыГороскоп на сегодня, 21 февраля 2022: Тельцам – выигрыш, Девам – вещие сны, Водолеям – кардинальные перемены Любовный гороскоп на неделю 21-27 февраля: Девам – предложение, Скорпионам – ревность, Козерогам – подарки судьбыЛюбовный гороскоп на неделю 21-27 февраля: Девам – предложение, Скорпионам – ревность, Козерогам – подарки судьбы Россия готова взрывать снаряды в КиевеРоссия готова взрывать снаряды в Киеве Путину грозит дворцовый переворот: эксперт назвал сроки развязки ситуации вокруг УкраиныПутину грозит дворцовый переворот: эксперт назвал сроки развязки ситуации вокруг Украины
13:42

С участием Совбеза ООН, ФРГ и Турции: Украина предложила новый формат по Донбассу

13:12

Украине Евросоюз выдаст 1,2 млрд евро финансовой помощи

13:07

РФ бросила своих солдат без еды и воды на вокзале вблизи границы с Украиной

13:00

Гороскоп на завтра, 22 февраля 2022: Тельцам – тайные знаки, Девам – удачаВидео

12:47

"Без нас наши вопросы никто не может решать": Данилов поставил условие перед встречей Байдена и ПутинаВидео

Реклама
12:32

Григорий Лепс завел роман с 27-летней Мисс Львов-2018

12:30

Трое полицейских и двое мужчин провалились под лед: кадры трагедии в ДнепреВидео

12:30

Россия проиграет эту войнумнение

12:23

РФ обвинила Украину в подрыве погранпункта на границе: в ФСБ насмешили странным видеоВидео

11:57

Укроп по 48 гривен: популярное среди украинцев растение сильно подорожалоВидео

11:57

Украину прогреет до +15°: когда ждать аномального теплаВидео

11:48

Гороскоп Таро на неделю 21-27 февраля: Львам – опасные соблазны, Близнецам – трудное решение, Скорпионам – ссорыВидео

11:44

Будет ли война России и Украины в 2022 году: астролог назвала важную датуВидео

11:34

В Болгарии ярко поддержали Украину: на футбольном матче вывесили сине-желтый флаг

11:33

Спят в автобусах и спортзалах: у эвакуированных из ОРДЛО людей уже 2 дня нет едыВидео

11:10

Есть еще возможность предотвратить вторжение РФ в Украину - Пентагон

11:08

Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2022: Тельцам – выигрыш, Девам – вещие сны, Водолеям – кардинальные переменыВидео

11:04

Оля Цибульская рассказала, чем удивляет мужа в постели

10:56

Лунный гороскоп на неделю 21-27 февраля: Тельцам – сплетни, Весам – любовный треугольник, Скорпионам – знаки судьбыВидео

10:52

В "ЛДНР" перебрасывают сотни наемников: в РФ рассказали, где вербуют боевиковВидео

Реклама
10:44

Окружить войсками от Бреста до Таганрога и развалить изнутри: Резников раскрыл замысел Кремля

10:30

В направлении Херсонской области из Крыма двинулись военные колонны — ЧубаровВидео

10:20

Обещания Путина Макрону - добрый знак: британский премьер высказался по поводу встречи президентов РФ и Франции

10:20

Украинцам пообещали рост пенсионных выплат: кому в марте ждать прибавкиВидео

10:04

РФ и Беларусь продолжили военные учения: в НАТО увидели решение о вторжении в Украину

09:44

Сокрушительные санкции: США ударят по банкам РФ в случае вторжения в Украину - ReutersВидео

09:41

В ОРДЛО грабят жилье людей, которых принудительно вывезли в Россию

09:16

Танки и гаубицы: появились новые спутниковые снимки с войсками РФ у границ УкраиныВидео

09:13

Либо плати, либо возвращайся домой: украинцы рассказали, как их обманывают с работой в Германии

09:12

Финансовый гороскоп на неделю 21 -27 февраля: Ракам – невероятная удача, Козерогам – успех, Рыбам – большой кушВидео

08:44

Диверсии в Киеве и областях: в Украину забросили спецгруппы агентуры ФСБФотоВидео

08:27

Историческое значение Мюнхенской речи Зеленского для Украины и Западамнение

08:26

Резкий спад: за сутки COVID-19 в Украине выявили у 13,5 тысячи человек

08:20

Приметы на 22 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

07:59

Оккупанты готовят фейк о "геноциде русскоязычных" на Донбассе: что известноВидео

07:45

Как заставить орхидею цвести обильно: готовим дешевую чудо-подкормку домаВидео

07:30

Если РФ вторгнется в Украину, страну отрежут от финансовых рынков мира - глава ЕврокомиссииВидео

07:10

"Дипломатическая катастрофа": эксперт объяснил слова Зеленского по "Будапешту"Видео

07:02

Блинкен: Россия - на пороге вторжения в Украину

06:37

Байден согласился провести саммит по безопасности с Путиным, если РФ не нападет на Украину

Реклама
06:29

В чем Путин копирует Гитлерамнение

06:02

Выпадают волосы: как вернуть волосам красоту естественным путемВидео

05:40

Самый вкусный красный борщ с одним секретным ингредиентом, который сделает блюдо насыщенно краснымВидео

05:28

"Будапешт" + Турция и Китай или пересмотр Россией границ: политик предупредил УкраинуВидео

05:03

Самый вкусный и простой завтрак на скорую руку: готовим омлет в бублике за 5 минутВидео

04:47

Станут везунчиками месяца: гороскоп на март 2022 для РаковВидео

04:22

Матовая или глянцевая: какую сторону фольги использовать при запекании

03:50

Армада у границ: РФ развернула против Украины 75% своих обычных войск — CNNВидео

03:15

Как супермаркеты "кормят" украинцев ядовитой просрочкойВидео

02:51

Под 40 гривен за килограмм: в Украине рекордно подорожал лукВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять