Россия придумала новую схему для обстрелов Украины

Это может быть моё субъективное мнение, но Одессе нужен SAMP/T.

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Оникс / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 3 отдельная штурмовая бригада

Давно не было П-800 "Оникс" и вот они прилетели...

В последний раз эта ракета задействовалась 25 сентября.

К тому же, смущает дневной пуск. Не смотря на то, что в Одессе нет средств ПВО способных перехватывать "Оникс", применялись они раньше преимущественно ночью.

видео дня

Некоторое время назад, рассматривая средства ПВО которые нужны Одессе для полной защиты от всех угроз, я отмечал, что нам очень нужен SAMP/T. И доводом этого было именно применение оккупантами по Одессе ракет П-800 "Оникс".

В этой связи немного дежавю технического порядка.

Sol-Air Moyenne-Portée/Terrestre это ЗРК, разработанный в начале 2000-х и использующий ракеты Aster 30. SAMP/T использует модернизированную РЛС Arabel, большого радиуса действия, разработанную под модернизированные Aster 30 block 1.

Чтобы расширить возможности системы по борьбе с более высокоскоростными и высотными целями. Aster 30 Block 1 может перехватывать баллистические и сверхзвуковые ракеты.

Дальность поражения цели у SAMP/T может достигать 120 км, а высота до 20 км.

В декабре 2011 на учениях ракета Aster 30 сбила израильскую баллистическую ракету Black Sparrow, а в апреле 2012 была сбита ракета-мишень GQM-163 Coyote , имитирующая сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету , летящую со скоростью 2,5 Маха (3000 км/ч) на высоте менее 5 метров.

Это был первый случай, когда европейская система противоракетной обороны уничтожила сверхзвуковую "ракету", летящую над морем на столь низкой высоте.

В 2021 во время учений At-Sea Demo: Formidable Shield 2021 ракетой Aster 30 была успешно перехвачена сверхзвуковая цель, на скорости более 3000 км/ч.

Фактически, SAMP/T, по всем своим характеристикам ничуть не хуже ЗРК Patriot, но у неё есть одна важная особенность - перехват сверхзвуковых целей на сверхнизких высотах, коими являются П-800 "Оникс".

Это может быть моё субъективное мнение, но Одессе нужен SAMP/T.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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