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Россия превратила себя в посмешище: как в Кремле запутались в собственной пропаганде

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

4 мая 2022, 11:07

Лавров сделал самое антисемитское высказывание из возможных – в такие дебри российскую верхушку завела абсолютно дебильная концепция "денацификации Украины".

Скандал из-за антисемитское заявление Лаврова продемонстрировал полное интеллектуальное вырождение России
Лавров отметился антисемитским высказыванием, чем возмутил Израиль / Reuters

Слова Лаврова означают, что он возлагает вину за Холокост и уничтожение миллионов евреев на самих евреев. Это вызвало возмущение в Израиле. Посол РФ в Израиле был вызван в МИД.

Итак, министр иностранных дел РФ сделал самое антисемитское высказывание из всех возможных, фактически обвинив сам еврейский народ в Холокосте. Если он не боится делать такие заявления, значит, можно сделать вывод, что это истинное отношение к еврейскому народу в государственной верхушке.

Но почему именно сейчас? Почему в такой форме? Очевидно, в такие дебри российскую верхушку завела совершенно дебильная концепция "денацификации Украины", которую они взяли на вооружение для объяснения неспровоцированной военной агрессии против нашего государства.

Тотальный идиотизм идеи "денацификации" страны во главе с президентом-евреем очевиден уже всем, и страна-агрессор вынуждена реагировать на это на самом высоком уровне. Очевидно, и дальше делать вид, что все "идет по плану " они просто не могут, а все варианты объяснения собственных действий плохи.

Поэтому они пошли на жертву – поставили возможность отношений с Израилем под удар ради хотя бы дебильного, но "как бы рационального" объяснения, которое можно было бы продать хотя бы "внутренней аудитории".

В Кремле запутались в собственной пропаганде и вынуждены ради ее подтверждения предпринимать абсолютно дебильные шаги.

Но откуда вообще взялась эта "денацификация" и этот "нацизм", которым они объясняют агрессию против Украины? Думаю, ответы надо искать в Чеченской войне, где они использовали достаточно примитивную, но ограниченно-дееспособную схему: попытаться отождествить врага с чем-то очень негативным в контексте восприятия мировой общественностью. В случае Чечни это была "угроза исламского терроризма". Хотя лидеры чеченского сопротивления были вполне светскими патриотами, но в Кремле это никого не волновало. Мир тогда боялся "исламского терроризма", и именно его развитием пугали всех как гипотетическим итогом победы борцов за независимость Чечни. По ряду причин это даже сработало. И вот в Кремле решили, что эта схема будет работать всегда.

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Очевидно, бункерный дед решил захватить Украину и возродить СССР еще тогда, когда он не был ни бункерным, ни дедом. И уже тогда он и его клика прекрасно понимали, что просто так взять и захватить другое государство очень сложно, и это точно вызовет очень негативную реакцию в мире.

"А давайте скажем, что там – одни нацисты. Просто объявить их "исламскими фундаменталистами" не получится, а вот нацистами – можно попробовать. Никто в мире не любит нацистов, а потому, может, получится, и можно будет пропихнуть это как вынужденные меры?"

Наверное, так могли выглядеть их рассуждения, но схема была именно такой – готовить захват Украины, готовя как идеологическое объяснение этой агрессии (и метод дискредитации защитников Украины) обвинения украинцев в нацизме.

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Стоит напомнить, что это можно было еще и совместить с новой идеологемой самой РФ – "культом победы", которую превратили там в форму псведорелигиозного верования.

Схема отрабатывалась очень долго, в нее было всажено очень много ресурсов, но, как и любая теоретическая модель, она быстро начала входить в противоречие с реальностью.

Под сугубо умозрительную конструкцию приходилось постоянно подводить "костыли". Сначала на телевидении Московии придумали, что после Евромайдана у нас всю власть захватил Правый сектор и Ярош. Потом, когда на выборах ни Яроша, ни Правый сектор никуда не выбрали, пришлось фантазировать на тему, что "Ярош все равно полностью все контролирует", предложив совершенно шизофреническую схему "криптонацизма".

Но потом стало понятно, что то, что было раньше, – это еще не шизофрения. Впоследствии президентом Украины стал еврей Зеленский, и это вообще должно было окончательно разрушить пропагандистскую схему объяснения агрессии против Украины...

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Но что было делать Кремлю? Отказаться от планов, которые вынашивались годами? Менять модель объяснения всего, в которую уже вложили невероятные горы денег? Нет, они выбрали совершенно дебильный путь – повторять то, что говорили раньше, отвергать реальность, играть роль дурачка.

Именно эта цепочка событий и привела к Лаврову, который на весь мир рассказывает, что "нет больших антисемитов, чем евреи, и один из таких антисемитов-евреев – это сам Гитлер".

Это история не только моральной деградации, а еще и полного интеллектуального вырождения целой страны, которая еще вчера хотя бы претендовала на какую-то культуру и науку, а теперь сама себя превратила в злобное, кровожадное и человеконенавистническое посмешище.

Петр Олещук, политолог , преподаватель КНУ ім. Тараса Шевченко

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война в Украине Израиль евреи Владимир Зеленский антисемитизм Петр Олещук Сергей Лавров Россия
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