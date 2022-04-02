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Россия получила в Украине хороший пинок, но еще не готова сдаться

Константин Машовец

Военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление", автор книги "Диалоги с нулей"

2 апреля 2022, 14:03

Правящий режим Кремля, словно бешеный пес-готов и будет нас атаковать до тех пор, пока у него для этого будут силы и средства.

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У Путина и его армии еще остались силы воевать / Reuters

Я тут смотрю у некоторых появились уже "победные" настроения, мол, кацапы уже почти разбиты.

Так вот, уважаемые господа, это немного не так, точнее, совсем не так.

Для того, чтобы понять, что ситуация является именно такой, достаточно посмотреть на мобилизационные ресурсы орков (которые, по большому счету, задействованы еще только на пару процентов), а также на наличие ресурсов и общее количество вооружения и военной техники, которые они могут выставить на поле боя немедленно, или чуть позже.

Эти цифры отнюдь не в нашу пользу. Кроме того, я думаю, ни у кого нет сомнений, что "за ценой они не постоят". Нынешний правящий в Кремле режим, словно бешеный пес, готов и будет нас атаковать до тех пор, пока у него для этого силы и средства. А они у него, даже несмотря на то, что мы существенно их сократили, еще есть в достаточном, даже в превосходящих наши, количестве и объемах.

Да, получив хороший пинок, это падло может немного отползти. Но, со временем, немного зализав раны, восстановив свои силы и способности, он снова полезет на нас, оскаливаясь и истекая слюной. И бросаться на нас оно будет, пока ему не перебить позвоночника, или не вынести из башки его гнилой мозг, хорошим ударом кувалды. К сожалению, на сегодняшний день добить бешеного зверя насмерть в его логове мы не способны.

Ведь, ни рельса, чтобы перебить этой бешеной собаке хребта, ни кувалды для удара ей по голове у нас сейчас нет. И никто из наших "союзников" нам их давать не спешит и пока не собирается, потому что само наличие в наших руках такого инструментария их "немного пугает" (а точнее говоря, вообще сильно нервирует).

Поэтому и рельсу, и саму кувалду нам придется выковать самим. А для этого нам нужны две вещи - время и соответствующий ресурс (проще говоря - финансы и технологии).

Читайте такжеУкраина не должна позволить Путину организовать новое "Дебальцево"Первое можно получить, отпи...дить сейчас это бешеное животное настолько, чтобы оно было вынуждено временно прекратить свои атаки и отползти к себе в конуру, для восстановления и зализывания ран.

А вот со вторым все гораздо сложнее. Большие деньги для изготовления кувалды придется заработать, причем делать это придется довольно быстро и в достаточно значительных объемах (ведь, хорошая кувалда и стоит крепко).

Но это еще полдела, нужны также такие технологии изготовления кувалды и рельсу, которые бы надежно гарантировали их качество и смертоносность для бешеного зверя. Конечно, и мастера соответствующие, которые бы были способны то изготовить, также Нам нужны.

Поэтому нам в ближайшее время нужно будет заставить врага до окончания войны на таких условиях, чтобы это не мешало изготовлению необходимого нам на будущее "инструментария", при этом, враг, который на сегодняшний день превосходит нас по всем статьям, должна быть на это время гарантированно нейтрализованным.

На мое усмотрение, сначала таки надо отпи...дить орко-животное, чтобы оно, по крайней мере на ближайшие 10 лет вообще забыло смотреть в нашу сторону... Для этого, пока, вполне возможно воспользоваться каким-то подручной булыжником, или хотя бы палкой, которую нам готовы предоставить союзники.

Когда эта тварь заскулит и запросит передышку, вот тогда и надо немедленно приступать к изготовлению кувалды. Чтобы непременно успеть к тому моменту, когда она снова оправится и зарычит, и в следующий раз уже наи...нуть ее насмерть.

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война в Украине
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