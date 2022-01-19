Реальную подготовку к наступлению мы увидим через неделю-две / newizv.ru

По поводу отзыва из Украины семей российских дипломатов.

1. Этот процесс начался еще до Нового года.

2. Я думаю, Россия пока блефует. У них достаточно способов причинить нам крупные неприятности и без полномасштабного вторжения.

Представим себе одновременно: обострение на фронте на востоке, блокировку (под видом учений), морских портов на Азове и в Чёрном море, остановку газоснабжения, провокацию внутренних беспорядков.

А вот полноценное вторжение может, наоборот, причинить очень существенные проблемы для них самих, включая военное поражение и тяжелейший внутриполитический кризис в самой РФ.

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И если российские генералы считать умеют (а они умеют) они четко видят, что решающего превосходства у них нет, а значит и его гарантий выполнения политических задач военным путём.

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Отзыв семей дипломатов может быть элементом такого давления и блефа.

Российско-беларусские учения, с переброской туда войск с Дальнего Востока - плановые, и тут угроза, скорее, для Беларуси, потому, что эти несколько российских бригад наверняка останутся там - на ротационной основе минимум на 3-6 месяцев: отсечный фланг на НАТО, элемент сдерживания сил альянса и способ контроля/втягивания Лукашенко/Беларуси в процессе поглощения Кремлем.

Конечно, это создаёт угрозу и Украине.

Экстренные поставки британских гранатомётов (третий самолёт за двое суток), которые некоторые успели обозвать "красным маркёром", на мой взгляд это не "…экстренное усиление", а превентивные меры, как раз призванные содержать вторжение - так же, как и приглашение министра обороны РФ С.Шойгу в Лондон.

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Но мне сдаётся, что россияне скармливают им хорошо подготовленную дезу - что лучше торговались.

Посмотрим. Реальную подготовку к наступлению мы увидим через неделю-две минимум.

И вы увидите - по нехарактерным движениям военной системы Украины - как высшего руководства, так и войск на земле.

Одна из нехарактерностей (со стороны РФ) уже наблюдается: начались публичные призывы высшего уровня российских экспертов типа представителей Института США и Канады, вхожих в Валдайский клуб, к руководству Кремлем под общим девизом "не нужно воевать с Украиной".

Это может означать две вещи:

- дискуссия о начале войны против Украины идёт всерьёз,

- решение пока не принято.