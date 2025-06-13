Россия подошла к Сумам на 20 километров: чего ждать дальше

Это критически близко к областному центру. В такой ситуации могут начаться очень серьезные бомбардировки города.

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Русские идут в сторону Сум / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скрин из DeepState

Российская Федерация уже контролирует почти 250 квадратных километров территории Сумской области. Это очень много. И каждый день ее военное присутствие там расширяется. Мы должны понимать, что DeepState обновляет свою карту с опозданием, и по факту Россия будет контролировать гораздо большую территорию.

Как я вижу, Россия подошла к Сумам на 20 километров. Это критически близко к областному центру. В такой ситуации могут начаться очень серьезные бомбардировки города. Могут применяться корректируемые авиабомбы (КАБы), различные виды артиллерийских вооружений, кассетные боеприпасы и дроны.

Судя по тому, что показывает DeepState, складывается впечатление, что россияне пытаются продвинуться к северу и северо-западу от Сум. На западном направлении они могут попытаться перерезать три дороги – на Глухов, Конотоп и Киев, чтобы разорвать транспортное сообщение областного центра с "большой землей", а также обеспечить его полуокружение или полублокаду.

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Президент Владимир Зеленский говорил, что россияне накопили на Сумском направлении около 60 тысяч военных. Как будет дальше – пока непонятно. Несколько недель назад были сообщения о том, что противник якобы провел ротацию. В частности, боеспособные подразделения вдвшников и морской пехоты забрали с Курского и отправили на Покровское направление. Вместо них на Курщину перебросили не самые профессиональные подразделения Ленинградского военного округа.

В общем, если в Курской области сосредоточено около 60 тысяч военных, то речь идет об очень большой массе противника. Похоже, что ресурсы у него все-таки есть, ведь продвижение на Сумщине фиксируется каждый день. Россияне зашли вглубь территории Украины почти на 15 километров. Это очень неприятная ситуация.

Иван Ступак, специально для Главреда

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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