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Россия по всему миру ищет оружие для войны в Украине

Александр Коваленко
19 января 2024, 19:10
Беларусь стала первым масштабным донором российской оккупационной армии в войне против Украины.
путин, шойгу, ракетный удар
Шойгу и Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля

Вряд ли российские генералы, планировавшие вторжение в Украину, могли себе представить, что буквально через считанные месяцы после начала войны, оны вынуждены будут для её продолжения, выпрашивать оружие у других стран. Российская армия обладала не только самой большой номенклатурой и количеством стоящего в строю вооружения и техники, но и колоссальными запасами на хранении. На момент вторжения, по ряду позиций боеспособного вооружения, разница с потенциалом украинской армии была не в разы, а в десятки раз!

Вполне логичным было то, что Украина будет нуждаться в помощи международных партнёров, но то, что потенциал России настолько быстро сдуется, не рассчитывали даже самые пессимистичные аналитики.

Уже в конце мая начале июня 2022 года российские представители, по дипломатическим каналам развернули кампанию по поиску стран, которые бы могли помочь России с передачей боеспособной техники и боеприпасов. Это было вызвано тем, что высокий уровень потерь вынуждал российский ВПК начать быстро выпускать механизированную компоненту для войск, хотя бы компенсирующую потери. Но предприятия ВПК на тот момент не были готовы к выпуску таких объёмов, в максимально сжатые сроки.

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По боеприпасам ситуация была обусловлена тем, что вначале полномасштабного вторжения, в феврале, марте и частично апреле, российская артиллерия могла себе позволить совершать 60 тысяч, 70 тыс и даже 80 тыс выстрелов в сутки. Отсутствие дефицита снарядов и настолько высокая плотность огня, создавали эффект "огневого вала", помогавшего РОВ наступать и оборонятся. Но к концу апреля – началу мая настрел сократился до 50 тысяч в сутки и поступательно снижался.

Именно тогда Россия обратилась к странам из состава ОДКБ, с просьбой о передаче боеприпасов и техники, советских образцов. В частности, такой запрос был адресован Таджикистану, но в Душанбе ответили россиянам отказом. Не смотря на достаточно хорошие отношения между Путиным и Эмомали Рахмоном, президент Таджикистана сохранил выверенный нейтралитет своей страны в войне против Украины.

В свою очередь Беларусь ответила согласием и по распоряжению Александра Лукашенко, для российской армии был открыт доступ к целому ряду складов и центров хранения РБ.

Помощь соседей.

В течение 2022 года из Беларуси вывозились:

-со складов 1405, 1398, 1886 и 25, 43, 46 арсеналов хранения вывезены десятки тысяч тонн боеприпасов;

-с 1868 арсенала артиллерийской базы вооружения в Гомеле вывозились арт-системы САУ "Акация", 2С9 "Нона-С", гаубицы Д-20, Д-30, "Мста-Б" и пр.

-с 969-й базы резерва танков вывезено более 100 единиц танков Т-72А и десятки ББМ, в частности БМП-2.

-с 288-й базы резерва автомобильной техники вывозились автомобили КамАЗ и Урал.

Фактически, Беларусь стала первым масштабным донором российской оккупационной армии в войне против Украины.

Так же, запросы о военной поддержке поступали таким странам как Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Но, в то время как Кыргызстан полностью отказал России в помощи, Казахстан и Узбекистан, не предоставляя боеприпасы и технику, нарастили поставки в РФ хлопковой целлюлозы.

Именно хлопковая целлюлоза используется на российских предприятиях ВПК для производства горючих смесей, применяемых в боеприпасах, в частности - порохов. Основными узбекскими поставщиками хлопковой целлюлозы стали Ферганский химический завод и Raw Materials Cellulose, а от Казахстана - "Хлопкопром-Целлюлоза".

Иран.

В 2022 году Россия так же заручилась стабильной поддержкой Ирана, от которого она не только стала получать дроны-камикадзе Shahed-131/136, для осуществления террора тыловой Украины, но и ряд другой продукции. В частности, иранские поставки в Россию представляют собой:

БПЛА: Mohajer-6, помимо Shahed-131/136;

Авиабомбы: Ghaem-5;

Шлемы: NIJ II;

Бронежилеты: Rouin-3;

ПТРК: Dehlaviyeh;

Выстрелы: 152-мм для Д-20 и 122-мм для Д-30, 125-мм для танков;

РСЗО: 122-мм снаряды.

Тогда же, в 2022 году появилась информация о том, что Россия запрашивает у Ирана баллистические ракеты, в частности Zolfaghar и Fateh-110, но по состоянию на начало 2024 данные образцы на вооружении РОВ не были верифицированы. А вот, что было верифицировано, так это масштабные поставки из Северной Кореи.

Северная Корея.

Российское руководство долго обхаживало КНДР в попытке получить от этой страны-изгоя интересующую Россию номенклатуру вооружений. С этой миссией в КНДР ездил Сергей Шойгу, затем самого Ким Чен Ына вывезли в Россию для встречи с Путиным. Результатом этих унизительных плясок страны, занимающей миллионы квадратных километров и первое место в мире по природным запасам, перед страной-изгоем, площадью меньше любой российской области, стало предоставление широкой номенклатуры боеприпасов и средств поражения.

В частности, от Северной Кореи Россия получила:

Выстрелы: 152-мм для Д-20 и 122-мм для Д-30;

РСЗО: 122-мм реактивные снаряды;

Мины для миномётов: 120-мм и 82-мм;

Баллистические ракеты: KN-23.

Эта номенклатура, вместе с поставками из Ирана, позволили лишь ситуативно решить проблематику дефицита снарядов с сохранением среднего настрела в сутки на уровне 10 тыс – 15 тыс выстрелов.

В свою очередь, в российских профильных площадках, особенно артиллеристов, фиксируется множество заметок, отражающих недовольство качеством боеприпасов от КНДР. Некачественная сборка, множество дефектов, отсутствие соответствия стандартам, низкая точность и дальность полёта, риски разрыва в стволе или не разрыва при попадании в цель. Всё это жалобы на помощь Ким Чен Ына.

Стоит так же упомянуть и о том, что Россия с 2022 получала военную продукции от стран, которые редко упоминаются в списке поддерживающих российскую агрессию против Украины.

Индия и Мьянма.

С августа по ноябрь 2022 года Россия закупила у Индии прицелы с функцией ночного виденья на сумму в $150 тыс.

В декабре 2022 Россия получила из Мьянмы военных товаров на более $24 млн, среди которых камеры ночного виденья и прицельные устройства для танков Т-72.

В июле 2023 подтвердилась поставка из Мьянмы в Россию миномётных боеприпасов калибром 120-мм.

Итог.

Россия, когда считавшаяся страной со второй армией в мире и одним из мощнейших ВПК, вынуждена побираться по миру и выпрашивать у стран-изгоев оружие для того, чтобы продолжать кровопролитие в Украине. В то время как российская пропаганда пытается высмеивать Украину за то, что та запрашивает оружие у своих партнёров, сама Россия делает то же самое. Вот только, если Украина получает качественное и высокотехнологическое оружие, России достаётся кустарная адаптация советских технологий.

Война в Украине истощает Россию и такого снижения милитарного потенциала, у этой страны не было со времён распада СССР. В перспективе, при сохранении нынешней интенсивности ведения боевых действий, Россия исчерпает наследие СССР, десятилетиями пылившееся на складах и центрах хранения и войдёт в фазу невозврата. Полного невозврата утраченного потенциала.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине Александр Коваленко
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