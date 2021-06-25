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Россия перестаралась в своей любимой "игре в сумашедшего"

Борис Бабин

бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, юрист-международник

25 июня 2021, 20:09

Если бы даже эсминец Defender действительно зашел для прохода в территориальное море РФ, а не в оккупированное РФ море Украины, то он имел право это делать.

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Британский эсминец Defender / Reuters

Кратко о "предупредительного обстреле" русскими "пограничниками" и заявленного "бомбометания" самолетом Черноморского флота РФ по курсу корабля Royal Navy к югу от Севастополя. Ведь сейчас Великобритания отвергает этот инцидент в части применения оружия, и говорит что упомянутый русскими эсминец Defender прошел территориальным морем Украины и что английские военные ничего необычного не заметили.

Корреспондент ВВС на борту эсминца, впрочем, говорит, что во время прохождения "слышал выстрелы, вероятно вне зоны поражения".

Читайте такжеОбстрел британского эсминца Defender: эксперт объяснил цель ВеликобританииВ прошлом году при подобных обстоятельствах британский корабль Dragon так же проходя возле Севастополя просто заявил российским "пограничникам" с их истерическими требованиями "немедленно покинуть воды" что их "очень плохо слышно". Но тогда обошлись "без фугасов".

В морском праве есть такая вещь, как право мирного прохода.

Поэтому даже если бы эсминец Defender действительно зашел для прохода в территориальное море РФ, а не в оккупированное РФ территориальное море Украины или в прилегающую зону Украины, то он имел право это делать, а вот права на открытие огня без как минимум попыток "несилового выдворения" россияне все равно не имели бы.

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Кстати, за все годы холодной войны случаев применения СССР боевого оружия против кораблей государств НАТО в рамках каких-либо инцидентов не помню вообще, были провокации, толкотня, но не "фугаски".

Это либо произошло впервые, либо официально заявляется россиянами впервые. А значит россияне в своей любимой игре в "сумасшедшего" явно и сознательно перестарались. Ведь очевидно, что эсминец Великобритании бы не пошел на таран российских пограничников, если бы те имели смелость не якобы куда-то стрелять (зная, что ответа не будет), а перекрыть курс своим плавсредством.

Конечно, этот обстрел (или заявления об обстреле) не мог быть сбоем исполнителя, такие вещи без согласования с верхушкой режима РФ невозможны. Кроме того, после инцидента сразу пошла сформированная волна роспропаганды и даже вызов МИД РФ британского морского атташе. Сымпровизировать такое за два часа современная РФ физически неспособна.

Реакция Великобритании здесь, конечно, будет прогнозируемой. И комплексной. Но будет ли хоть какая-то системная реакция Украины, ну кроме рутинных заявлений МИД?

Оккупант впервые с 2018 года проводит из Крыма прямую силовую операцию или заявляет о ее проведении. Чем демонстрирует готовность переступать не только через суверенитет Украины, но и государств НАТО.

Тактическая цель агрессора понятна - напугать, попробовать сорвать учения "See Breeze-2021". Это уже не колокольчик а корабельный ревун. Кто-нибудь его услышит?

НАТО Черное море деоккупация Крыма
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