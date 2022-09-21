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Россия переходит в формат "сумасшедшего короля"

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

21 сентября 2022, 19:30

Негласный общественный договор обнулен, теперь общество, получившее оружие, вправе потребовать и "контроль".

Коллаж Путин
Россия переходит в формат "сумасшедшего короля", считает Алексей Кущ / Reuters, depositphotos.com

На самом деле, повышение ставок Путиным в виде мобилизации и прикрытых фиговым листком ядерных угроз - это такая себе "клеточка" в игре в геополитическую "монополию", попадая на которую ты оказываешься в начале игры и теряешь все приобретенные ранее позиции.

Тут есть два важных момента.

Первый - "референдумы".

В 2014-м году у России было несколько идеологических "зацепок", которые помогали ей вербовать своих сторонников на западе: "бескровность" аннексии, "массовость", "народное ликование" и т.д.

Все это было незаконно, симулятивно, но картинка какая-никакая формировалась.

Сейчас у "референдумов" в Запорожской и Херсонской областях даже этой симулятивности не будет.

То есть не получится даже надуть симулякр и создать фон для информационной пропаганды.

Зато нынешние "референдумы" ставят знак равенства между технологиями оккупации 2022 года и 2014-го.

То есть ничего не приобретая сейчас в части формальности процедур по присоединению оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей, РФ теряет даже ту хрупкую видимость "процедурной технологичности", которую пыталась выдерживать в отношении аннексии Крыма восемь лет назад.

В этом контексте вызывает удивление вообще желание россиян проводить "референдумы" на осколках оккупированных территорий.

В их картине мира, вполне достаточно было бы направить царю челобитную с просьбой взять новые территории под "высокую руку государеву".

Теперь наблюдения касательно мобилизации.

Все эти шесть месяцев войны Путин играл в "крутую империю", доказывая себе и своим подданным, что более двадцати лет его правления прошли не зря.

И РФ - это "почти" Британская империя или США, которые могут экспедиционными армиями и ЧВК решать стратегические задачи, сохраняя при этом в "метрополии" ощущения мира и благоденствия.

Это был очень важный идеологический посыл. Можно сказать, стержневой.

Негласный общественный договор в РФ заключался в том, что общество освобождало власть от контроля, а власть освобождала общество от мобилизационных процедур.

Это концепция так называемых "охранительных элит", сформированных в стиле рэкета 90-х: мы вас грабим, но при этом и "охраняем".

От кого "охраняем" не было понятно ни предпринимателю, уплачивающему дань браткам в 90-х, ни нынешнему поколению россиян, отдавших власть "сумасшедшим элитам".

Но схема работала.

И вот сейчас РФ переходит в формат "сумасшедшего короля", как в Игре престолов.

Помните, того самого, последними словами которого были: "сжечь их всех". Только вместо драконов - ядерное оружие.

Негласный общественный договор обнулен, теперь общество, получившее оружие, вправе потребовать и "контроль".

Двадцать лет оказались прожитыми впустую с точки зрения развития страны.

Она так и не стала мировым лидером, решающим "по щелчку" свои задачи по всему миру.

Трудно себе представить США, которые для войны в Ираке или Афганистане, проводят мобилизацию.

Или страны НАТО, которые для операции против Югославии мобилизируют своих граждан.

Мобилизация может быть эффективной лишь в формате "народной войны".

Но такого формата у россиян не выйдет, так как жителю российской глубинки будет трудно объяснить, почему американцы хотят захватить его избу, а воевать приходится при этом с украинцами.

Байка про "нацистов-наркоманов", конечно, очень смешной мем, но для разжигания народной войны - слабоват.

В одном из последних интервью Тимоти Снайдер написал об этом:

"Фашисты, которые называют других людей "фашистами" – это фашизм, доведенный до своей нелогической крайности как культ глупости.

Это последняя стадия, когда разжигание ненависти искажает реальность, а пропаганда становится чистой навязчивостью.

Называть других фашистами, когда вы сами фашисты, – основная путинская практика.

Джейсон Стэнли, американский философ, называет это "подрывом пропаганды".

Я назвал это "шизофашизмом"".

Так вот, "шизофашизм" в определении Снайдера максимально силен при капсулировании общества перед экранами телевизоров и максимально слаб при столкновении с окопной реальностью мобилизованных масс.

Россияне постепенно начнут осознавать, что, начиная с 2014 года, Украина не захватила ни сантиметра российской земли и ни разу не напала на российские территории.

И это осознание в формате "мобилизации" произойдет намного быстрее, чем в позе "имперской расслабленности".

В геополитической игре "монополия" РФ сознательно стала на "клеточку" под названием "банкротство".

Источник

мобилизация война в Украине Владимир Путин Алексей Кущ
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