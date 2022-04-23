Россия "отменила" 9 мая: почему россиянам недолго осталось до газовых камер

"Государство-победитель Гитлера", как себя называет РФ, превратилось в наследника нацистской Германии / Reuters

День Победы над нацизмом был сакральным праздником для многих украинцев. Это была победа человечности над античеловеческой, жизнь над нежитью. Каждая вторая семья в Украине имеет память о родственниках, которые воевали или потеряли родных во Второй мировой войне. Та война нам стоила 9 миллионов жизней.

Мой дед и прадед воевали на фронтах в рядах Красной Армии. Прадед погиб. Моя бабушка, почти ребенок, убегала из поезда, который вез остарбайтеров в Германию. Другая родня пережила Холокост. Поэтому день победы над нацизмом я лично воспринимал как день памяти по погибшим и напоминанием миру: никогда снова. Никогда - нацизма, античеловеческой идеологии и геноцида.

Тем не менее Россия, узурпировав этот символ, исказила его, оставила форму и подменила суть. Вместо торжества жизни над античеловеческим, Москва превратила День Победы в праздник некромантии и русского нацизма.

"Государство-победитель Гитлера", как себя называет РФ, превратилось в наследника нацистской Германии. От идеологии этноцидов, символики, всех этих Z и V, показного милитаризма, до передвижных крематориев, массового убийства гражданских, насилований и мародерства. Российские политики призывают к принудительному донорству у украинских военнопленных. Поэтому от концлагерей и газовых камер россиян уже отделяет не так много.

24 февраля 2022 года Россия "отменила" День Победы 9 мая. Для украинцев он стал лишь днем из учебника истории. Таким, как день окончания Первой мировой войны. Без личного сантимента и сакрального остатка.

Путин сам, собственноручно, снял с немцев историческую вину за развязывание Второй мировой войны. Он девальвировал цену победы СССР для мира. Русские солдаты собственноручно, прямой наводкой, расстреляли мемориалы солдатам-победителям. Но, прежде всего, война России с Украиной, окончательно завершила общую историю украинцев и россиян. У нас теперь разные истории. И в нашей истории, даты нынешней народной войны за независимость Украины важнее Второй мировой войны. Новые победы, новые герои, новые символы.

Поэтому не надо спорить с Москвой на тему "вклада республик бывшего Советского Союза или стран-участниц антигитлеровской коалиции в победу над нацизмом"; пытаться "отобрать у России победу", изменять даты с 9 на 8 мая и тому подобное. Это все лишено смысла.

Мы перевернули страницу и пошли дальше. В Будущее. Русские и их недофюрер остались в прошлом и символах прошлого.

В парадигмальной войне, которую Россия ведет против всего мира,"победобесие " является частью их человеконенавистнической идеологии, фокусом пропагандистского этноса и нарративов.

Культ "победобесия" возник в России не с Путиным. Он был лишь "проявителем" того, что вызревало в русском народе с 1991 года. Военные парады на 9 мая в современной РФ возродил "демократический" Борис Ельцин. При Путине культ "Великой Победы" лишь приобрел свою завершенную гротескную форму в виде "Бессмертных полков" с фото фейковых дедов. Настолько токсичной, что своими медіапарами вдохновила верхушку "повторит дедов, которые сражались".

За последние 20 лет в России возник феномен общества-секты. Пропаганда воспитала "антиморальное большинство", которое следует за своим недофюрером в оруэловских масштабах. Вернуть россиян к нормальности сейчас невозможно.

Перед завершением Второй мировой войны, в 1945 году, президент США Франклин Рузвельт открыто обвинил в бесчинств рейха – всех немцев. "Немецкий народ должен понять, что вся нация участвовала в беззаконии, в заговоре против современной цивилизации". Эти слова вполне можно адресовать сегодня россиянам. Переложить на одного человека ответственность всего 144 миллионного народа не удастся.

Победой 1945 года россияне оправдывают свое право убивать и насиловать детей в Буче и Ирпене, уничтожать мирных людей десятками тысяч, стирать в пыль Харьков, Чернигов и Мариуполь, применять химическое оружие и угрожать ядерным ударом стране, которая добровольно отказалась от ядерного оружия.

Под Красным Знаменем Победы сегодня маршируют нацисты ХХІ века. Идеей победы они аргументируют необходимость деукраинизировать Украину, отказывают нам в праве быть нацией, запрещают язык и сжигают наши книги.

И все это одобряет более 70% граждан РФ, женщины подбадривают солдат насиловать украинок, принимают в подарок окровавленные краденые вещи от мародеров, отказываются от собственных детей, которые попали в плен, радуются материальным выплатам за погибших мужей и детей…

Победа во Второй мировой войне, несмотря на все условности, – это победа человечности. В той войне победили не отдельные государства, а все Человечество и украинцы, в частности.

Во время Ялтинской конференции в феврале 1945 года руководители Великобритании, США и СССР подписали совместном коммюнике, где говорилось, что "мы полны решимости [...] свести со света нацистскую партию, нацистские законы, организации и учреждения; устранить любой нацистский и милитаристский влияние из общественных учреждений, из культурной и экономической жизни германского народа и принять совместно такие меры в Германии, которые могут выдаваться необходимыми для будущего мира и безопасности всего мира". Отсюда ведем лозунг – "никогда снова".

Читайте также9 мая в России под угрозой, или почему Кремль молчит о причинах гибели "Москвы"Однако постнюрнбергский порядок не обезопасил мир от нацизма. Флаг национал-социализма подняли в России. "Деды повторили", но не торжество человечности, а самые инфернальные практики нацистской Германии.

Победа во Второй мировой войне далась человечеству дорогой ценой. Десятки миллионов жертв. Геноцид и Холокост. Уничтожены целые города и села. Все это нельзя забыть, ни простить даже через несколько поколений.

Сегодня в Украине жертвы идут на десятки тысяч. Миллионы перемещенных лиц, сотни тысяч принудительно депортированных, российские фильтрационные лагеря, геноцид, пытки…

Но сравнительная арифметика жертв и страданий здесь не работает. В ХХІ веке от нескольких тысяч жертв до миллионов одно нажатие кнопки. Мы будем ждать?

Историческая боль и гнев стихает. Рана, нанесенная человечности и человечеству во Второй мировой войне, затянулась. Так же она затянулась и для украинцев.

Новую рану нам сделала Россия. Из нее льется кровь и она болит сегодня. Это не об истории. Античеловеческая уродина пришла на нашу землю сейчас.

Поэтому отпустите майские праздники, памятники и символы в прошлое. Впереди нас ждет День нашей Победы. Его и будем праздновать.

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