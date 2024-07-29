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Россия опозорилась заявлением про украинских детей

Алексей Копытько
29 июля 2024, 06:10
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Ещё один сложный для РФ момент – число погибших и пострадавших украинских детей.
Россия опозорилась заявлением про украинских детей
Россияне и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: unsplash, УНИАН

Российская пропаганда и официальные лица уже несколько дней кривляются на тему убитых украинских детей. Они начали разогревать этот сюжет заранее, чтобы сегодня выпятить историю "детей Донбасса" и переключить внимание.

Такая подготовка свидетельствует, насколько неуверенно чувствует себя Россия в контексте темы украинских детей.

Общепризнанным фактом являет то, что Россия украла десятки тысяч детей Украины. Путин за это получил международный ордер.

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Попытки рассказать (дабы снять обвинения), что "их спасли", даже в нейтральных для РФ аудиториях разбиваются одним тезисом – если бы Россия не напала на Украину, никого бы не пришлось "спасать". Если бы россияне не убили мирных людей, дети не стали бы сиротами, не пришлось бы "искать им новые семьи и дома".

Ещё один сложный для РФ момент – число погибших и пострадавших украинских детей.

Согласно официальным данным, за 8 лет – 2014-февраль 2022 – погибло 152 ребёнка. Я не помню всю структуру этих жертв, но главная причина – это подрывы детей на растяжках и разного рода боеприпасах в ОРДЛО, в том числе - в глубоком тылу "ЛДНР". Где в принципе не было украинских войск. А также случаи, когда российские или местные боевики по ошибке или спьяну/под наркотой стреляли не туда.

По крайне неполным данным, с февраля 2022 года погибло уже 563 ребёнка. Эта страшная цифра может быть значительно выше, потому что мы очень примерно знаем о потерях в Мариуполе, других городах Донецкой и Луганской областей, которые российские оккупанты просто сравняли с землёй. Также нет полной статистики по оккупированным территориям после их захвата росвойсками.

Т.е., российские "спасатели" сначала повлекли гибель 150 детей, а потом под предлогом "защиты" других убили ещё сотни. То, что совсем не укладывается в голове: значительная часть убитых Россией детей в Украине – русскоязычные, в т.ч. – этнически русские.

Уверен, среди российских высокопоставленных лиц есть немало тех, кто осознаёт, какие чудовищные преступления совершает Россия. И насколько лживым и абсурдными являются отговорки.

Всё это не пройдёт даром, причинённое зло возвращается. Когда (не если, а когда) с российскими бонзами, их близкими или обслугой будет случаться что-то плохое, в душе они будут понимать – за что.

А те, кто прямо замешан, уже давно убедились – возмездие неотвратимо. Либо в форме справедливого суда, либо в альтернативной справедливой форме.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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война в Украине война России и Украины Алексей Копытько
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