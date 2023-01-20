Россия окончательно определилась со своим будущим: концлагеря, геноцид и войны

У россии, которая по современным меркам ничего не умеет и не может делать - только война в голове.

Если путинский режим каким-то чудом уцелеет, то война будет бесконечной / скриншот

Путинская орда, уже восьмой месяц штурмующая маленький Бахмут -вслепую лупит по городу, пытаясь довести его до " Мариупольской кондиции". Никаких других тактик, кроме тактики "развалины и трупы" у орды, состоящей на 80% из тяжких уголовников и армейских идиотов, нет и не появится.

Тактика в высшей степени жалкая и даже загадочная, так как процесс "овладения городом " всегда предполагает полное уничтожение объекта. Но! Русская армия неизменна. Даже "захватить" она ничего не может. Может только изгадить, раздолбать и запакостить, снести под "ноль" вместе с населением и жилыми домами.

Так давно уже понятно, что у россии, которая по современным меркам ничего не умеет и не может делать - только война в голове. (Ей реально нечем больше заняться.)

Если путинский режим каким-то чудом уцелеет, то война будет бесконечной. Русские приучатся жить в "черном пакете" кошмара, в нищете, в похоронках и мобилизациях. Если режим падет, то его сменит следующий, не менее подлый и опасный, который со временем тоже станет угрозой планете. В декларации шойгу все предельно ясно: россия окончательно определилась со своим будущим. Это огромная армия, крупномасштабные войны, грабежи, геноциды и оккупации.

Чтобы обеспечить покорность населения, которое можно будет "тратить" на эти забавы - внутренний порядок в стране будет "крепчать и свирепеть", приближаясь к идеалам концлагерей и гитлеровской Германии.

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