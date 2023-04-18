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Россия никогда не сможет восстановить свой потенциал

Александр Коваленко
18 апреля 2023, 19:20
106
Всё современное российское танковое производство - это фейк. В большинстве случаев - это снятые с консервации/хранения образцы.
Танки оккупантов РФ
Россия никогда не сможет восстановить свой потенциал, считает Александр Коваленко / facebook.com/skitalec

Про производство в россии танков Т-72...

Получаю в последнее время много вопросов из разряда, как быстро рф сможет восстановить свои потери в технике, особенно танках и сколько новых танков она может производить.

Вопрос и вправду очень интересный, хоть и немного некорректный.

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Некорректность вопроса заключается в том, что в россии производство новых танков практически отсутствует.

Например, последние серийные Т-72 и Т-80 были произведены в россии в 1998 году. Последний серийный Т-90 сходил с конвейера в 2011-м. С тех пор серийного производства танков в рф не проводилось.

Всё современное российское танковое производство - это фейк. В большинстве случаев - это снятые с консервации/хранения образцы, которые доводят до работоспособного состояния и проводят их модернизацию. То есть, танковая отрасль сейчас в россии не представляет собой производственные линии, а ремонтные.

В свою очередь это привело к деградации производственных линий тех же танков Т-72. За 25 лет они, как таковые, были разобраны, распилены, развалены. Например, для производства Т-72 необходимо, чтобы работали 15 тыс. технологических процессов. Большинство из них давно отсутствуют.

Для обеспечения производства нового танка Т-72 необходимо применять 6,5 тыс. пресс-форм. Больше половины из них утеряны, либо переплавлены. В производстве одного танка Т-72 используется около 20 тыс. инструментов, части из которых на производстве, того же УВЗ - нет.

Именно поэтому, когда сейчас показывают репортажи из российского УВЗ, мы видим исключительно восстанавливаемую после хранения танковую технику, а не создаваемую абсолютно с нуля новую.

И это всё приводит к соответствующему выводу - россия никогда не сможет восстановить свой потенциал.

В россии на десятилетия будет отсутствовать возможность производства новых танков, а потому и восстановить потери в ходе войны в Украине новой продукцией она не сможет. Восстановлением Т-54/55 и Т-34? Да. Новой продукцией - никогда.

Источник

война в Украине российские войска Александр Коваленко
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