Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Россия не получила желаемого: в бункере истерика

Алексей Копытько
9 ноября 2024, 08:10
2281
Помиральные комментарии относительно Трампа и его "монобільності" выглядят несколько преждевременными.
Трамп, Путин
Трамп и Путин / Коллаж: Главред, фото: realdonaldtrump, росСМИ

Специально выдержал паузу, чтобы поток беспощадной аналитики и "экспертизы" по поводу США чуть стабилизировался. Отметил ряд эффектных приёмов по диаметральной смене позиции за считанные часы, запишу в книжечку, наверняка пригодится.

Что по сути.

1.Россия не получила желаемого. Это видно по характеру освещения результатов (полу) официальными лицами и коллективному завыванию роспропаганды. Кремль делал ставку на неопределённость, раскол, в идеале – с элементами не только судебного, но и силового клинча. Поэтому играл на равенство поддержки.

видео дня

Получил определённость, взаимную комплементарность участников гонки и высокие шансы на предсказуемую передачу власти.

Бункерный альфа-самец резко потерял в самцовости и теперь находится в одной категории с пхеньянским упырьком. Даже Орбан выглядит как дальновидный государственный деятель со стратегическим терпением.

2. Трамп, император Си, махараджа Моди сейчас будут как-то упорядочивать планетарный балаган. У каждого из них есть время и полномочия для чего-то большого. В этой связи были бы полезны максимально быстрые досрочные выборы в Германии, чтобы и Европа имела свой устойчивый голос для баланса.

Переброска северокорейских войск в Европу на фоне евроатлантического скепсиса – до ужаса наглядный символ положения, в котором оказались любители "не провоцировать россиян" и "не эскалировать". Для стилистического совершенства осталось разместить корейцев в Калининграде и организовать небольшую атаку мигрантами.

Умные экономические люди пишут, что сейчас начнутся глобальные разборки по поводу того, как распределить издержки. США, Китай, Индия и ЕС (Германия) будут как-то расписывать пулю между собой, кто с кем и против кого, рядом будет стоять товарищ бин Салман и подливать/прикручивать нефть.

Оптимальный для нас вариант: Европа приходит в сознание и начинает адекватно финансировать оборону. Т.е., в том числе – справедливо платить Украине за наш взнос кровью в истощение и сдерживание РФ. Ей помогают Япония и Южная Корея. Это создаст правильную основу для сохранения трансатлантического единства (ибо вписывается в видение Трампа) и снизит риски европейского сговора с Китаем, а через него – с Россией.

Вероятность такого варианта я оценить не берусь. Ибо помимо рациональных аргументов (которые все на столе) есть ещё масса иррационального. Кстати, часть иррационального – за нас.

3.Помиральные комментарии относительно Трампа и его "монобільності" выглядят несколько преждевременными.

Общим местом публичных заявлений относительно сценариев по Украине является утверждение, что Трамп сам примет решение. Но варианты этого решения будет прорабатывать команда. Полной ясности относительно того, кто будет закрывать блок обороны и безопасности в будущей администрации пока нет. Однако уже озвучен ряд фамилий, которые мало того что "ястребы", так ещё и, мягко говоря, не друзья для России.

Т.е., решение может быть болезненным для нас (а других не будет), но ещё менее приятным для РФ.

1) Заморозка плюс-минус по линии фронта 2) без формального отказа от территорий 3) при наличии значительной поддержки деньгами и оружием 4) с возвратом всех пленных/заложников и 5) послаблениями для РФ только после больших уступок – это близкий к желаемому ВРЕМЕННЫЙ вариант.

Постоянный вариант все понимают – трансформация РФ в реальную федерацию, более справедливое распределение ресурсов от углеводородов между регионами (чтобы снизить риски превращения в оружие), международный контроль над российским ЯО, трибунал, компенсации Украине. Но он возможен только после поражения РФ. А это – небыстро.

Чтобы получить временный вариант – надо не развалиться. Т.е., сфокусироваться на обороне, а не на выборах.

Чтобы дожить до постоянного варианта – модернизироваться на основе здравого смысла. Что предполагает отказ от идиотских решений, выталкивающих людей из страны или провоцирующих апатию.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин Алексей Копытько
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Не в интересах Украины": Павел сказал, какое соглашение Трамп может заключить с Путиным

"Не в интересах Украины": Павел сказал, какое соглашение Трамп может заключить с Путиным

09:08Украина
ВСУ прорвались к главному плацдарму Курщины, а враг штурмует восток - ISW

ВСУ прорвались к главному плацдарму Курщины, а враг штурмует восток - ISW

08:57Украина
РФ ударила по Одессе дронами, задело многоэтажки и не только: подробности

РФ ударила по Одессе дронами, задело многоэтажки и не только: подробности

07:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Будут сильный мороз, дождь и туман: в каких областях станет холоднее

Будут сильный мороз, дождь и туман: в каких областях станет холоднее

Как починить молнию на куртке внизу с помощью трубочки: простой лайфхак

Как починить молнию на куртке внизу с помощью трубочки: простой лайфхак

Двум городам Украины грозит блэкаут: эксперт сказал, где зимой будет сложнее всего

Двум городам Украины грозит блэкаут: эксперт сказал, где зимой будет сложнее всего

Большинство не замечает: что означает дорожный знак автомобиль, который горит

Большинство не замечает: что означает дорожный знак автомобиль, который горит

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

10:29

В результате удара по Одессе пострадала целая семья и осталась без матери - Кипер

10:05

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:49

Под прицелом два важных объекта РФ: дроны атаковали Тульскую область

09:40

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 ноября (обновляется)

09:33

Топ-10 правил этикета, которые мы нарушаем и даже не догадываемся об этом

Трамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - ЗолотаревТрамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - Золотарев
09:16

Утекают миллионы: куда Том Круз тратит свои баснословные гонорары

09:08

"Не в интересах Украины": Павел сказал, какое соглашение Трамп может заключить с Путиным

08:57

ВСУ прорвались к главному плацдарму Курщины, а враг штурмует восток - ISW

08:10

Россия не получила желаемого: в бункере истерикамнение

Реклама
07:57

РФ ударила по Одессе дронами, задело многоэтажки и не только: подробностиФотоВидео

07:50

Оголтелый путинист Михалков требует взыскать с Украины миллионы "за Крым"

06:30

Страну сильно "трусит": Украину атаковала почти 7-балльная магнитная буря

06:10

Единственное спасение Украины и самой Европымнение

05:26

Гороскоп на завтра 10 ноября: Ракам - большая удача и прибыль, Козерогам - перемены

05:00

Удары ракетами и дронами: тревожный прогноз по срокам массированной атаки РФ

04:31

Мужчина отжимался по 100 раз в день в течение года: результат удивил всех

04:05

Зачем класть пакетик чая в пылесос: уборщица ошарашила гениальным трюкомВидео

03:35

За секунды сгорает все помещение: как уберечь себя от Шахедов с термобарическими зарядамиВидео

03:30

95% людей не могут решить головоломку: нужно сказать, какое число под авто

03:00

Заставит сесть Киев и Москву за стол переговоров: Золотарев о сценарии Трампа

Реклама
02:00

Жена беглеца Влада Ямы показала редкое фото сына

01:37

Маск спрогнозировал скорое окончание войны в Украине: условия понравятся не всем

00:59

Одесса пылает: РФ атаковала город "шахедами"Видео

00:35

Доллар внезапно ушел на дно: почем можно будет купить валюту с 11 ноября

00:30

Двум городам Украины грозит блэкаут: эксперт сказал, где зимой будет сложнее всего

00:05

"Будет предлагать Путину сделку": Золотарев назвал главный просчет Трампа

08 ноября, пятница
23:37

Отношения Украины и Британии охладились: Лондон остановил поставки ракет - СМИ

22:28

Россия может убить руководство Украины в ближайшие 3 месяца - The Economist

22:22

Илон Маск назвал Шольца "дураком": немецкое правительство иронично ответило

21:40

Как понять, что ты ему не нужна: 5 тревожных признаков близкого конца отношений

21:14

Традиционный процесс производства соевого соуса поразил пользователей соцсетейВидео

21:14

"Самые сложные направления": Зеленский рассказал об усилении позиций

20:55

"Никто не сказал про УЗИ": актриса Саливанчук сообщила о редкой патологии сына

20:49

Илон Маск присоединился к разговору Трампа и Зеленского: СМИ раскрыли детали

20:23

Большинство ест бананы неправильно: как по этикету потреблять фрукты

20:15

"Прямое указание Сырского": Стерненко прокомментировал скандал с объявлением в розыск

20:08

Мадонна публично унизила Дональда Трампа

19:58

Правительство одобрило проект Госбюджета на 2025 год ко второму чтению - Шмыгаль

19:47

Загадка для настоящих детективов: надо за 8 секунд найти кота

19:41

"Я готов помочь": Орбан сделал неожиданное заявление о войне в Украине

Реклама
19:23

"Помочь порешать": в ОП высмеяли хамское предложение одиозного нардепа Шевченко

19:14

Туман, дождь и мороз: синоптики предупреждают об опасности в Украине

19:10

Гениальный план Трампамнение

18:52

Что Украина может выменять на Курскую область: СМИ узнали о задумке Трампа

18:51

Абсолютно новый рецепт салата "Мимоза" - совсем новый вкусВидео

18:47

Как согреться, когда холодно в квартире: самые эффективные советы

18:38

Мобилизовать 160 тысяч украинцев мало: Чмут назвал "адекватную цифру"

18:36

Ежемесячная доплата к зарплате: кому будут начислять по тысяче гривен

18:21

Эрдоган сделал заявление о завершении войны в Украине и раскрыл сценарий

18:14

Найти овечку среди сотни козлят: интересная головоломка для самых внимательных

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Все о шоу-бизнесеНародные приметыГоловоломкиТесты по картинкеСпорт с Анитой ЛуценкоОптические иллюзииУкраинский язык с Авраменко
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять