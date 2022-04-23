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Россия не хочет отказываться от роскоши, или Как Путин решил пойти путем Саддама Хусейна

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

23 апреля 2022, 15:46

Преступность в современной России не существует отдельно от государства, она является неотъемлемой частью власти и управления.

Санкции
Россия разрешила ввоз "серого" импорта для обхода санкций / УНИАН

Российские власти разрешили ввозить серый импорт, подделки и контрафакт. Без разрешения правообладателей привезут продукции: Apple, Samsung, Tesla, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, Electrolux, Miele, Siemens, Dyson, X-Box, Play Station, Nintendo, а также автомобили и запчасти.

Ничего нового на самом деле в Кремле не придумывают. После введения в отношении Ирака программы "Нефть в обмен на продовольствие" режим Саддама Хусейна точно так же ввел серые, а затем и черные схемы ввоза в страну необходимых товаров (среди которых, конечно, были и предметы роскоши, так как правящая знать не могла вот так просто отказаться от привилегий и привычек к шикарной жизни).

Один из самых доверенных лиц Саддама Хусейна, Иззат Ибрагим ад-Дури, взял под свой достаточно плотный и жесткий контроль иракскую организованную преступность, ориентировав ее на откровенно криминальные контрабандные схемы поставок. Спецслужбы Саддама создали свои параллельные каналы. Всё это, кстати, затем было востребовано Исламским государством, так как по сути, оно было структурой тех самых саддамовских генералов и чиновников, которые с его помощью пытались создать свое государство и вернуться к власти.

В соседнем Иране ровно та же история приключилась в годы правления президента Ахмадинежада, который передал Корпусу стражей иранской революции (естественно, с полного одобрения рахбара) значительную часть экономики страны, причем самой "вкусной" его части — экспорт нефти. Цель — организовать серые и черные схемы поставок нефти на экспорт, минуя санкции и ограничения.

Побочным эффектом этой политики стала накачка КСИР колоссальным ресурсом, что превратило обычную спецслужбу в "государство в государстве", определяющего теперь политику страны. Иран, который до этого проводил свою достаточно суверенную и идеологически структурированную политику, довольно быстро превратился в полукриминальный террористический субъект, обслуживающий интересы быстро гангстеризировавшегося КСИР.

Читайте такжеЗапасы России на исходе, или Российская экономика неумолимо несется к катастрофеТак что Путин идет той же дорогой, за одним исключением — Россия уже гангстерское государство и последние 20 лет им была безо всяких санкций. Поэтому Кремлю не требуется создавать союзные ему структуры ни за пределами режима, ни внутри его. Оргпреступность в современной России не существует отдельно от государства, она является его неотъемлемой частью, вполне органично вписываясь в общую систему власти и управления.

Вся остальная логика полностью вписывается в уже известные процессы, происходившие ранее в других странах.

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новости России война в Украине Владимир Путин Эль Мюрид
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