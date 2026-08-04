Россия нашла слабое место Одессы: Коваленко рассказал, как его можно закрыть

Военный эксперт Александр Коваленко объясняет, почему без SAMP/T Одесса остается уязвимой к сверхзвуковым ракетам П-800.

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Удар по Одессе / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

На фоне очередного удара крылатой ракетой П-800 "Оникс" по Одессе вопрос усиления противовоздушной обороны города снова обострился. Военный эксперт Александр Коваленко еще с 2023 года указывает на несостоятельность действующих систем ПВО перехватывать сверхзвуковые низковысотные цели. По его мнению, решить проблему способен только ЗРК SAMP/T с ракетами Aster 30. Публикуем аргументы автора.

В далёком 2023-м я отмечал, что Одессе нужен SAMP/T. С тех пор ровным счётом ничего не изменилось. И сегодняшний очередной прилёт по городу П-800 "Оникс" это лишь подтверждает. видео дня

В контексте повышения уровня ПВО в Одессе, я неоднократно говорил о том, что проблема нашей противовоздушной обороны в том, что она не может перехватывать ряд целей, перехват которых свойственен ЗРК Patriot и SAMP/T.

Но, детальнее разбирая номенклатуру ракет, которыми обстреливается город и область, я неизменно уверен в необходимости размещения в Одессе именно SAMP/T. И причиной тому тот факт, что одной из превалирующих компонент атак по Одессе снова являются ракеты П-800 "Оникс".

В этой связи немного информации технического порядка.

Sol-Air Moyenne-Portée/Terrestre это ЗРК, разработанный в начале 2000-х и использующий ракеты Aster 30. SAMP/T использует модернизированную РЛС Arabel, большого радиуса действия, разработанную под модернизированные Aster 30 block 1.

Чтобы расширить возможности системы по борьбе с более высокоскоростными и высотными целями. Aster 30 Block 1 может перехватывать баллистические и сверхзвуковые ракеты.

Дальность поражения цели у SAMP/T может достигать 120 км, а высота до 20 км.

В декабре 2011 на учениях ракета Aster 30 сбила израильскую баллистическую ракету Black Sparrow, а в апреле 2012 была сбита ракета-мишень GQM-163 Coyote , имитирующая сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету , летящую со скоростью 2,5 Маха (3000 км/ч) на высоте менее 5 метров.

Это был первый случай, когда европейская система противоракетной обороны уничтожила сверхзвуковую "ракету", летящую над морем на столь низкой высоте.

В 2021 во время учений At-Sea Demo: Formidable Shield 2021 ракетой Aster 30 была успешно перехвачена сверхзвуковая цель, на скорости более 3000 км/ч.

Фактически, SAMP/T, по всем своим характеристикам ничуть не хуже ЗРК Patriot, но у неё есть одна важная особенность - перехват сверхзвуковых целей на сверхнизких высотах, коими являются П-800 "Оникс".

Это может быть моё субъективное мнение, но Одессе нужен SAMP/T, а для перехвата сложных целей ракеты Aster-30 особенно сейчас в модификации B1NT. Но о чём говорить сейчас, если с 2023 года воз и ныне там же?

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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