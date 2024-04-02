Россия нарастила импорт сырья для пороха из США и Германии: как так?

Понимаю, что проще всего критиковать аморальных западных экспортеров. Однако, вот у меня лично после таких кейсов возникают другие вопросы.

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Россия нарастила импорт нитроцеллюлозы / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео Telegram

Последние два года только и слышу, что мы не производим боеприпасы, потому что у нас нет нитроцеллюлозы для взрывчатки и пороха.

И тут опа! Выходит расследование от Уолл-Стрит Джорнал, что Россия каким-то образом за последние 2 года смогла нарастить импорт этого сырья из США, Германии и Тайваня.

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Понимаю, что проще всего критиковать аморальных западных экспортеров. Однако, вот у меня лично после таких кейсов возникают другие вопросы. А у нас действительно искали то сырье? Действительно ли наши сделали все возможное, что это сырье досталось нам, а не врагу?

В первую очередь это вопрос к нашим топ-руководителям государства, которые должны быть заинтересованы в увеличении производства снарядов. Особенно к тем, кто так любит кататься на Вашингтонщину и другие уголки мира во время войны. И они должны были бы помогать искать это сырье для наших производителей.

Потому что у меня лично есть большие сомнения, что у нас кто-то этим занимался...

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик, эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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