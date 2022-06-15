Россия надрывает пупок в Украине и уже не ждет побед к сакральным датам

Россия снова пытается окружить украинские войска на Донбассе, но надорвется / Коллаж УНИАН, Reuters

Цели России в войне против Украины не соответствуют ее возможностям, и это очевидно.

Озвучиваются разные даты относительно планов россиян захватить Северодонецк – то 10 июня, то 22-е. Впрочем, думаю, что даты для Кремля уже не имеют какого-то особого значения.

Эта война для России уже давно стала "пирровой". Поэтому не важно, до какого числа русской армии удастся взять или не взять Северодонецк, вопрос – какой ценой им это обойдется.

После планов захватить Киев за три дня, взять Мариуполь к 9 мая, выйти на рубежи Донецкой и Луганской областей за несколько месяцев в Кремле отказались от сакральных дат.

Силы, которые стягивает Россия, чтобы взять наши территории, не показывают ожидаемого результата. Она поставила себе цели, которые надрывают ей пупок. Поэтому она постоянно их уменьшает.

Сейчас, на фоне отсутствия поставок Украине западного вооружения, россияне вновь проявляют амбицию взять в окружение наши войска на Донбассе. И хотя ситуация действительно сложная, я думаю, они скорее надорвутся, чем достигнут этого.

Читайте такжеКакой пряник готовят для Украины за отказ от членства в НАТОПостоянное увеличение российских войск не коррелируется с уменьшением мотивации воевать против нас.

Поэтому без привязки к датам неудачи изюмской группировки войск РФ приведут к оперативной паузе в войне в Украине.

Виктор Андрусив, исполнительный директор Украинского института будущего, общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги "Изменить будущее"