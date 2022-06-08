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Россия начинает шарахаться от Путина, или С чем связана новая истерика Медведева

Богдан Яременко

Народный депутат, дипломат, руководитель Фонда Майдан иностранных дел

8 июня 2022, 09:16

Предчувствие великих потрясений и животный страх заставляют Димона гнать. Он реально гонит в своих постиках, пытаясь переплюнуть Путина во фривольности.

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Путину уже мало крови украинцев. Он хочет крови ближних и Медведев это предчувствует / УНИАН

О Димоне Медведеве и его хамской эпистолярии в телеграмм-канале. Не просто так он активизировался, подчеркнуто хамский вальяжный стиль письма тоже выбран не просто так.

Очевидно, не просто так раскруткой этого поста занимается, например, директор центра политической конъюнктуры и опытный политический интриган Алексей Чеснаков, который, в свою очередь, является близким соратником "репрессированного путинским режимом" за хищения на Украине (именно в этом контексте следует писать не в, а на Украине, потому что финансовые средства, которые выделялись на разного рода кремлевские проекты в Украине, очевидно в большой степени в Украину никогда так и не попадали) Владислава Суркова.

Когда-то молодые питерские волки, а сейчас кремлевские предпенсионеры выпили столько крови, что ее запах, кажется, единственное, что оживляет их вампирские тельца и мозги. Сказочные деньги они уже имеют давно - и это их больше не возбуждает, тем более, что финансовые потоки к их карманам не ослабнут никогда. Россия ослабнет. Да, собственно, уже. Но воровать в ней власть всегда будет в масштабах пропорциональных территории и природным богатствам страны (возможно, масштаб коррупции - это единственное, что уверенно делает Россию великой).

Поэтому единственным энергетиком российских правителей стала кровь.

Настолько, что Путину уже мало крови украинцев. Он хочет крови ближних - генералов, советников и тому подобное. И он не привык себе отказывать в своих желаниях.

Именно эти желания, похоже, вызывают политические судороги у чертей калибра поменьше. В тех, которые, с одной стороны, с ужасом думают о том, что в тазике с кровью, в котором Владимир Владимирович омолаживает ежедневно ноги, может быть и их кровь, а с другой стороны - имеют достаточно болезненную фантазию, чтобы представить себя на месте того, кто принимает омолаживающие ванны из крови.

Россия приходит в движение. В движение ее приводят и небольшие чертята, которые дезертируют от страха с поля боя в Украине или даже до Украины, и родители перемолотых в мясорубке болезненных путинских геополитических фантазий детей - ведь пропаганда вбила в их бестолковые головы, что их дети герои, а военкоматы с ФСБ, боясь, что народ пережрет кровавого фарша, запретили упоминать о смерти этих "героев", поставив этим в ступор даже самых ярых сторонников выдумки о "русском величии".

Читайте такжеПочему запаниковала и суетится РоссияНо недовольны и генералы. Избалованные путинским придворным этикетом они свято верили, что величие России происходит от размера их состояния, а Путин - вожак стаи, который не дает в обиду своих. И они сейчас не могут поверить, что, оказывается, Путин реально верит во всю ту белиберду о величии. Они же всю жизнь были убеждены, что от них требуется лишь соглашаться, поддакивать и делать вид, что говорил Путин. Теперь же от них требуют не делать вид, а продемонстрировать. А это совсем другие правила, которые никто не обсуждал и на которые никто не соглашался.

Поэтому некоторым пришлось выехать аж на ротные опорные пункты в районе Чернобаевки или Изюма, где по ним неплохо отрабатывает украинская артиллерия.

Но и это не уберегает верхушку от репрессий.

А тут хочешь-не хочешь, но тема Гааги звучит все чаще и отчетливее.

Поэтому Россия приходит в движение. А точнее - начинает шарахаться. Исторически эта страна из-за собственной географии, неуправляемости и безалаберности никогда не умела мирно передавать власть.

Предчувствие великих потрясений и животный страх заставляют Димона гнать. Он реально гонит в своих постиках, пытаясь переплюнуть Путина во фривольности, несмаке, Лаврова - в хамстве, а Скабееву - в идиотизме.

Путину этот гон можно "продать" - видишь, как я за тебя и твою линию стараюсь;

А всем остальным это продается еще лучше - видите, есть запасной, если не лучше, то точно не хуже Путина. И многие за этот гон уцепятся как спасительную соломинку.

А за что же еще? Революции же в России не будет. Тем более народной. А вот кто сожрет кого во внутренних переворотах - это вопрос.

Читайте такжеПутин спешит: почему Россия снова угрожает КиевуПутин тоже не знает ответа на этот вопрос, а потому каждый раз глубже и дольше скрывается под землей. Неплохая идея в его положении - привыкать к земле.

А Димон пока надеется нехитрыми пиар-ходами (на хитрые там что-то не выросло) понравиться хоть кому-нибудь. В конце концов, говорят же, что место комика освободилось. Пусть поборется.

Богдан Яременко, народный депутат, дипломат, руководитель Фонда Майдан иностранных дел

война в Украине Владимир Путин Дмитрий Медведев Богдан Яременко государственный переворот
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