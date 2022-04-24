УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Россия на грани: почему судьба режима Путина решится до 9 мая

Валентин Бадрак

Писатель, военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения 

24 апреля 2022, 11:28

После поражения в Украине позиции Путина настолько пошатнутся, что речь пойдет уже даже не об отстранении его от власти, а о физической ликвидации.

У Украины появляются возможности разблокировать Мариуполь и выбить российские войска со своей территории
Путин уже проиграл войну за Украину / Reuters

Битву за Донбасс часто называют решающей в войне России и Украины. И это действительно так, учитывая, что ресурсы России уже на пределе – вести войну высокой интенсивности Россия может еще несколько недель, не больше. Но это не значит, что война скоро закончится.

Есть один нюанс. Путин – сторонник символизма, а потому хочет сохранить лицо в этой проигранной войне. Для этого он готовит определенные меры, чтобы продемонстрировать их и миру, и собственному обществу. Ведь после поражения в Украине позиции Путина настолько пошатнутся, что речь пойдет уже даже не об отстранении его от власти, а о физической ликвидации.

Путин проиграл войну за Украину, и именно поэтому он подлежит физической ликвидации. Ведь процессы, которые он запустил, стали необратимыми, а сам он представляет опасность для всего мира из-за готовности использовать ядерное оружие и прибегать к таким зверствам, которые уже происходили в Украине.

До 9 мая судьба путинского режима будет окончательно решена.

В связи с этим может произойти переход к другой фазе войны.

Для Украины наиболее негативный аспект здесь может заключаться в том, что Путин перейдет к "окапыванию" и удержанию захваченных позиций. Тогда Украине для того, чтобы "выковырять" врага, потребуется очень мощное оружие. На Западе это очень хорошо понимают, и поэтому сейчас происходит подготовка украинских артиллеристов. США предоставляют мощное артиллерийское оружие, а также мощные беспилотные комплексы. В то же время Борис Джонсон во время визита в Индию сказал, что идет подготовка украинских расчетов к применению новых бронированных ракетных установок Stormer, где используются ракеты Starstreak, которыми можно сбивать вражеские самолеты и вертолеты. Starstreak уже применяются в Украине и уничтожили немало российской техники.

Читайте такжеПочему Россия попытается закончить войну в Украине до июня

Поэтому уже в ближайшее время в Украине появится очень мощная артиллерия западного производства.

Все это существенно распространит возможности разблокирования Мариуполя и выбивания российских войск с территории Украины, то есть можно будет активнее идти в контрнаступление. Таким образом, при условии появления новых вооружений появляются предпосылки для украинского наступления и все больше оснований считать, что Украине удастся одержать победу в битве за Донбасс.

Читайте такжеВойна в Украине продлится три года, и это при оптимистическом сценарии – Андрей Илларионов

Впрочем, выбивание российских войск с территории Украины зависит от многих аспектов: от мощности нашего удара во время битвы за Донбасс; насколько качественно и мощно Украину обеспечат "тяжелым" вооружением, которое позволит на больших расстояниях поражать врага и выбивать его с украинской территории; насколько верхушка в России будет способна влиять на Путина и убедить его перейти к переговорам и уже во время переговоров определить дальнейший ход войны, а точнее условия вывода российских войск.

Валентин Бадрак, писатель, военный аналитик, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения

viber
война в Украине 9 мая Владимир Путин вторжение России война на Донбассе Валентин Бадрак
Реклама
Популярное
Денежное везение и солидный доход: названы знаки, которым повезет в конце апреляДенежное везение и солидный доход: названы знаки, которым повезет в конце апреля Солнечное затмение 30 апреля 2022: каких перемен ждать всем знакам зодиакаСолнечное затмение 30 апреля 2022: каких перемен ждать всем знакам зодиака Заворотнюк, которая выехала в Дубай, засняли полураздетую на пляжеЗаворотнюк, которая выехала в Дубай, засняли полураздетую на пляже Украину атакуют грозы и опасное явление после ПасхиУкраину атакуют грозы и опасное явление после Пасхи Любовница Путина нашлась: Алина Кабаева с новым лицом появилась в МосквеЛюбовница Путина нашлась: Алина Кабаева с новым лицом появилась в Москве
Поддержите Главред

Последние новости

11:28

Россия на грани: почему судьба режима Путина решится до 9 мая

11:15

Моральный дух и боевая эффективность оккупантов падают – британская разведка

10:52

"Иглой" бойцы ВСУ разложили на молекулы три вражеских вертолета

10:50

Есть даже пленные: Арестович раскрыл детали уничтожения оккупантов, творивших зверства в БучеВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 25 апреля 2022: Тельцам – конфликты, Львам – успех, Козерогам – важные известия

Реклама
10:28

Могут ударить по США и Европе: РФ планирует развернуть ракеты Сармат в Сибири

09:55

Оккупанты накрыли ракетами Луганщину и Днепропетровщину - много погибших и раненых

09:51

Лунный календарь на неделю 25 апреля – 1 мая: самые благоприятные и опасные дни

09:37

Глава МИД Австрии выступил против членства Украины в ЕС

09:16

Крах уже близко: как войной в Украине Россия навсегда отогнала от себя всех союзниковмнение

08:59

У Украины есть лишь два выхода: Арестович назвал возможные сценарии завершения войны

08:54

"Путин верит в числа и даты": историк предупредил Украину о маниакальных планах Кремля к 9 маяВидео

08:20

Оккупанты подтянули к границе Искандеры и строят понтонные переправы

07:50

ВСУ освободили 8 населенных пунктов на Херсонщине и уничтожили более 70 оккупантов

07:07

Достанет авиация и Точки-У: Арестович оценил возможность ударить по Крымскому мостуВидео

06:40

"Хочется кричать": в Одессе российская ракета убила молодую девушку и ее 3-мясячную дочь

06:29

Жест отчаяния Москвы, или Что стоит за письмом немцев о капитуляции Украинымнение

05:00

ВСУ от Харькова до Херсона могут нанести крушащий удар по армии РФ – врага ждет операция "Цитадель"Видео

04:30

Россия угрожает химическим оружием в Одессе и обвиняет Украину

04:10

Украину атакуют грозы и опасное явление после ПасхиВидео

Реклама
03:37

Военный эксперт пояснил, почему волна наступления оккупантов может затянуться

03:07

Ольга Сумская предрекла Украине победу: актриса увидела неопровержимый знак

02:35

"Прогнозы не очень хорошие": на Зеленского готовят покушение, таролог назвала сроки

02:03

Поздравления с Пасхой: душевные картинки и открытки к светлому празднику

01:37

Будет как в СССР и Северной Корее: экономист описал будущее россиян после объявления дефолта

01:04

Пасха 2022: онлайн-трансляция богослужений из храмов УкраиныВидео

00:51

Приметы на 24 апреля: что нельзя делать на Пасху и как не попасть в бедуВидео

00:29

Зеленский пообщался с Джонсоном о гарантиях безопасности и России

00:28

Россия выпустила по Украине большую часть своего ракетного арсенала - ЗеленскийВидео

00:08

Оккупанты намерены провести колонны украинских военнопленных на параде 9 мая - АрестовичВидео

00:05

"Боятся даже мертвых": орки уничтожили одно из кладбищ в Одессе

23 апреля, суббота
23:43

"Парень вышел в магазин и остался без семьи": жуткие подробности ракетного удара по ОдессеВидео

23:22

Выбирайте простую еду: как нужно питаться в условиях войны

23:11

Война в Украине это месть Путина и чинов КГБ за тихую смерть империи СССР - The Economist

22:47

"Для меня Одесса - это мой отец": рашисты разбомбили Одессу на годовщину смерти папы Славы Каминской

22:37

Как привлечь деньги на Пасху: простые приметы, которые должен сделать каждый 24 апреляВидео

22:27

"Мы адекватные люди": Зеленский высказался о возможности применения ядерного оружия

22:18

Президент Зеленский рассказал, что бы сказал Путину при встречеВидео

21:57

Пресс-конференция Владимира Зеленского в метро: важные заявления президентаВидео

21:56

Пока война не закончится, никуда из Украины не поеду - ЗеленскийВидео

Реклама
21:44

Может ли произойти новый Мариуполь в Одессе: ответ Зеленского

21:30

Зеленский признался, возможна ли сейчас военная деблокада МариуполяВидео

21:19

Зеленский назвал главные вопросы переговоров с РФВидео

21:15

У Украины нет другого выхода, кроме как стать одним из самых крепких государств в Европе - Зеленский

20:50

Зеленский жестко ответил на ракетный обстрел Одессы и заявил о новых жертвахВидео

20:36

Украинские военные захватили ГАЗ Тигр с немецкими деталями

20:34

"Я не боюсь встречи с Путиным": Зеленский рассказал, опасается ли увидеться с русским диктатором

20:13

Украина выйдет из любых переговоров: Зеленский поставил жесткое условие РФВидео

20:04

"Ворвались и унизили": Александра Зарицкая рассказала, как стала жертвой рашистовВидео

19:59

Зеленский высказался о причинах войны России против УкраиныВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять