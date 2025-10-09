Укр
Россия на финишной прямой: у Украины есть способ расшатать трон Путина

Олег Жданов
9 октября 2025, 19:00
Украина в силах "отключить свет" Москве уже сегодня, а блэкаут в российской столице может обернуться для Путина потерей контроля над войсками на фронте.
Ямальский крест, заводы, арсеналы и не только от Москвы до Урала будут целями для Tomahawk
Даже несколько сотен Tomahawk у Украины способны изменить ход войны и вынести экономику России / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Передача США Украине ракет Tomahawk, на мой взгляд, маловероятно. Однако если бы Вашингтон все-таки усилил возможности украинских Сил обороны этими дальнобойными ракетами, это могло бы существенно отразиться на ходе войны России и Украины.

Все будет зависеть от количества этих ракет.

Если Tomahawk будет столько же, сколько и ATACMS, которых дали в количестве 30 единиц, мы их быстро израсходовали, и никто особо не заметил, что они у нас были, то будет такой же незаметный эффект.

Может быть и так, как с танками: батальон американских Abrams просто исчез, растворился. Его видели разве что россияне в Курской области, а также в районе Авдеевки эти танки применяла 47-я бригада (тогда россияне даже захватили один Abrams и приволокли к себе на ВДНХ, чтобы показать свою способность подбить даже американские танки).

Если же Украине дадут несколько сотен Tomahawk, это повлияет на ход боевых действий и на состояние экономики Российской Федерации, ведь на расстоянии 2,5 тысячи километров мы сможем вынести российскую энергетику, нефтеперерабатывающую и газовую промышленность РФ, и не только.

С помощью Tomahawk мы могли бы попросту похоронить российскую энергетику. Мы смогли бы создать условия кризиса, и кризис бы похоронил российскую энергетику.

К тому же, если бы Трамп принял решение о передаче Tomahawk, вряд ли бы Россия смогла чем-то возразить. В свое время в Москве кричали о недопустимости передачи Украине ATACMS, но проглотили это. Проглотила бы Россия и Tomahawk. С трудом и большой политической истерикой, но проглотила бы.

Если говорить о целях на территории России, то с Tomahawk их перечень бы расширился: добавились бы еще склады и арсеналы с боеприпасами. В основном все то, что расположено на европейской части России, то есть в непосредственной близости к нам, уже было поражено нашими дронами. А туда, ближе к Уралу, подальше за Москвой, мы не доставали, а с Tomahawk смогли бы. Точно добавились бы склады и арсеналы.

Самое главное – нам нужно начать обстреливать Москву. Удары Украины по Москве и Кремлю приведут к надлому общественного мнения в Российской Федерации. Там поймут, что нет ничего неприкосновенного, что нет хваленой российской ПВО, которая от всего и всех защитит. Украине нужно ломать скрепы, российскую идеологию, ведь это будет иметь огромный эффект.

А так, Tomahawk сможет бить по любым целям: заводам, базам, арсеналам и прочему. Например, Ямальский крест, где сходятся и расходятся газопроводы, сможет статью целью для Tomahawk: если его навернуть, начнется кризис в энергетике РФ.

Тот же блэкаут в Москве – это абсолютно реальная перспектива. У нас есть все необходимые силы и средства, чтобы устроить блэкаут в Москве и без Tomahawk, особенно если в ход пойдут наши "Фламинго", "Паляниця" и "Пекло". Да, без Tomahawk это будет сделать сложнее, поскольку ПВО Москвы самая сильная (там два кольца фронтальной ПВО вокруг города, их непросто пробить), но возможно. Большинство подстанций, питающих Москву, находятся за ее пределами.

В общем, блэкаут в Москве абсолютно реален. С Tomahawk его устроить намного проще, быстрее и эффективнее. Но и без них Украина справится и может это сделать даже сегодня.

Последствия блэкаута в Москве будут значительными, ведь это будет раскачивать трон. С каждым провалом на фронте и во внутренней политике российские элиты все больше и больше разуверяются в своем вожде. Свита делает короля, она же его и свергает, когда наступит переломный момент. И блэкаут в Москве как раз и может стать тем самым переломным моментом, после которого элиты решат свергнуть Путина. Когда элиты поймут, что ситуация безвыходная, и что Россия не переломит ее в свою пользу, они начнут действовать.

Путин каждый раз обещает им, что вот-вот Россия победит, каждый раз он вызывает Герасимова и рассказывает о победах, приписывая тысячи километров "серой зоны" к завоеваниям российской армии, к уже захваченным территориям. Но когда-то правда всплывет.

Точно так же в свое время Геринг обещал Гитлеру, что ни одна бомба не упадет на территории Берлина. И когда бомбы стали падать на Берлин, Геринг попал в огромную немилость. Но тогда это было начало войны, и случившееся можно было на что-то списать.

А для России уже финишная прямая: сегодня блэкаут в Москве, а завтра потеря управления войсками на фронте.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, специально для Главреда

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Сколько ракет Tomahawk Украина может получить от США - названо количество

Сколько ракет Tomahawk Украина может получить от США - названо количество

"Романы были": вдовец Нины Матвиенко рассказал, как она ему изменяла

"Романы были": вдовец Нины Матвиенко рассказал, как она ему изменяла

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

Гороскоп на завтра 10 октября: Овнам - неудача, Весам - неожиданный сюрприз

Гороскоп на завтра 10 октября: Овнам - неудача, Весам - неожиданный сюрприз

Украина впервые ударила ракетами Фламинго - что стало целью атаки и какие последствия

Украина впервые ударила ракетами Фламинго - что стало целью атаки и какие последствия

