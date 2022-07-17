Россия мстит Украине: почему ракетные удары могут усилиться

Россия будет увеличивать удары по Украине, но текущая ситуация отличается от 24 февраля / УНИАН

Посольство США в Украине обратилось к своим гражданам с призывом немедленно покинуть страну на фоне войны с Россией.

Прежде всего, это связано с обстрелами в Виннице. А поскольку обстрелы гражданских начали носить регулярный характер, посольство США делает предупреждение граждан о том, что ситуация с безопасностью ухудшается.

На самом деле, это традиционное сообщение посольства США по всему миру, где происходят стремительное обострение или какие-то конфликты.

Текущая ситуация отличается от 24 февраля — скорее всего, это просто предупреждение своих граждан, Чтобы они понимали все риски. Потому что Россия не откровенно перешла к террористическим действиям-Винница, Харьков, Николаев, Славянск, Часов яр. Но никоим образом это не связано с вторжением из Беларуси или повторным наступлением на Киев. На данный момент такой угрозы не существует — это все вызвано ракетными обстрелами.

Ведь Россия сейчас берет курс на терроризм гражданского населения — по сути, это стратегия, направленная на то, чтобы посеять среди украинцев усталость от войны и желание подписания соглашений с РФ на любых условиях. Поэтому это также и давление на политическое руководство Украины — мол, раз вы не хотите соглашаться на наши условия, мы будем обстреливать гражданских.

Соответственно, это принуждение к миру, уничтожение гражданских целей под прикрытием военных объектов. Поэтому вполне вероятно, что обстрелы будут более частыми. Но с другой стороны, это демонстрация бессилия и реакция на удачные точечные выстрелы ВСУ Himars, ведь это своего рода месть, потому что они не могут ничего сделать.

По мере поступления в Украину западного дальнобойного вооружения, эти обстрелы будут учащаться. И здесь будут риски ударов и по Киеву, и по всем другим областным центрам, и по тылам - от этого никто не застрахован.

Ситуация такова, что пока РФ готовит оперативную паузу на Донбассе, перегруппировываются, стягивают резервы, ракетные обстрелы будут продолжаться. Поэтому единственное, что мы можем сделать - не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Читайте такжеСША и Китай совместными усилиями будут пережевывать Россию следующие полвекаМотивация России вполне понятна - это опробовано и в Сирии, и в Чечне. Террор и запугивание населения, по их мнению, должно увеличить уровень усталости от войны. Потому что когда они стреляют по "военному объекту" в 9-10 часов утра - это делают умышленно, чтобы увеличить количество жертв.

Но, к сожалению, никакой реакции от Запада, в частности, о признании России страной - спонсором терроризма не будет. По крайней мере, пока. Потому что здесь нужна системная работа, ведь никто не верил и в такие масштабные санкции. Теперь нужна максимальная мобилизация украинской дипломатии, гражданского общества, международных СМИ, которые будут создавать негативный информационный фон для России. ООН-это большая амбициозная цель, где Россия - постоянные представители.

Но, как минимум, начинать нужно начинать с меньших организаций - механизмов для этого много. Повторения СССР с Лигой Наций, конечно, не будет, но и это полностью перетряхнет международную систему безопасности.

Тем более, что значительная часть жителей западных стран разделяет недовольство действиями России, ведь фактически именно РФ стала причиной падения благосостояния жителей. И здесь тоже вопрос в коммуникации правительств.

Можно быть недовольным, но есть факт того, что в Европе происходит самая большая война после Второй мировой, которая рискует стать мировой. Хотя в экономическом измерении она уже такая, ведь санкции разделили мир на два лагеря - западных демократий против России и автократии, которые держат связь с Россией, Китаем и не заинтересованы в введении ограничений. Поэтому у граждан западных стран фактически нет выбора - они могут возмущаться, но лучше от этого не станет. Потому что поезд ушел и заставить Украину принять условия Кремля Европе уже не удастся.

Анатолий Октисюк, политический эксперт Аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда