Россия ищет способ осуществить блицкриг-2: зачем Лукашенко гонит войска к украинской границе

Кремль решил прикрыться Лукашенко, чтобы пойти в новое наступление в Украине / Reuters

На стягивание Лукашенко войск к украинской границе целесообразно взглянуть не как на очередную подлость диктатора, а как на действие в рамках плана наступательной операции рашистов на май.

Вторая фаза войны против Украины, объявленная Лавровым 18 апреля, пока имеет вид коллапсирующего наступления, что явно не устраивает ни Кремль, ни самого Лаврова. Они бы предпочли принудить Украину к капитуляции, подписать договор о ней и сделать вид, что войны не было и можно вернуться к бизнесу как обычно со всеми, в том числе и с нами.

Но прошло три недели и никто не спешит подписывать договор с Кремлём и отдавать ему пять областей Украины, включая Крым. Самозванные "освободители" меняют в захваченных районах дорожные указатели с украинского языка на российский, но испытывают чувство дискомфорта и неуверенности. Освободительные оккупанты очень волнуются, что от них в любой момент могут потребовать освободить от своего присутствия оккупированные районы и без предупредительных выстрелов в воздух.

Обрести уверенность в себе оккупанты могут, только подписав договор с правительством Украины о прекращении войны если не навсегда, то на какое-то время. Но на Банковой всё уверенней начинают посылать Лаврова вслед за русским кораблём и ставить свои условия. Новости из Европы, в том числе с углеводородного фронта, тоже не радуют Кремль. Из-за всего этого там всё больше склоняются к мнению, что попали в какой-то попаданец, но в отличие от книжно-киношных попаданцев, назад вернуться нельзя.

Кремлёвцам, да и не только им, хочется включить "машину времени" и сбежать куда-нибудь в прошлое ото всех проблем и неприятностей, появившихся у РФ с 24 февраля. Некоторые из них предпочли перемещению во времени перемещение в пространстве и покинули РФ как остров прокажённых. Предложение Банковой вернуться к границам по Второму минскому перемирию в Кремле пока отвергают, так как считают, что смогут вернуться к имперским границам 1913 г. или 1939 г. пусть и в урезанном виде. Некоторые в РФ хотят вернуться в те времена, когда рыба в Москве-реке ловилась и никаких русских на её берегах не было, но их объявили иноагентами варягов, колбягов, чуди, веси, печенегов, половцев и древнекиевской хунты.

В качестве "машины времени" для такого возвращения в Кремле видят не лаборатории в Сколково и главу всея космоса Рогозина, а армию и флот. Поэтому флоту и армии поставлена задача повторить блицкриг 24 февраля, но на этот раз по-умному и с денацификацией евреев Одессы. Денацификацию Одессы с большого расстояния ракетные войска РФ проводили с 8 по 9 мая и заодно в четвёртый раз денацифицировали мост в Белгороде-Днестровском. Но в Кремле остались недовольны денацификацией на удалении и настаивают на проведении её с более близкого расстояния в формате десанта.

Читайте такжеПоследний бой Кремля: как друзья Путина помогают ему сохранить лицоФлоту предложено проявить ту же смекалку, которую проявила армия с Чернобаевкой – просто взяла и отодвинула фронт так, чтобы украинская артиллерия не могла до неё достать. По аналогии Кремль предлагает флоту тоже не заморачиваться с обустройством позиций прикрытия на острове Змеиный, а взять и просто высадиться южнее Одессы и идти оттуда на неё через Молдову.

Кремль, настаивая на этом, исходит из трёх соображений.

Во-первых, десант в Одессу – это идея-фикс Кремля. Пока не высадит его или не утопит все свои корабли, не успокоится.

Во-вторых, Кремлю хочется расширить число участников войны, а то получается неудобно – воюет одна Россия и всего лишь с Украиной. Это нельзя назвать ни глобальной войной, ни даже войной с НАТО. Кремлю очень нужна интернационализация конфликта, чтобы спрятать в нём за другими Россию. Поэтому в Кремле надеются, что Румыния вступится за Молдову хотя бы одним батальоном и без согласия всего НАТО. Тогда можно будет сказать, что РФ воюет ещё и с румынофашистами, а не только с укрофашистами и просить помощи у ОДКБ или КНДР.

В-третьих, в Кремле никак не расстанутся с планом добавить к уже захваченным областям ещё и Одесскую с Николаевской. Требовать от Украины отказаться от них без боя нереально, а без этих двух областей план по захватам будет крупно недовыполнен.

Поэтому блицкриг-2 без десанта не утверждают и требуют от адмиралов решительных действий, не взирая на возможные потери. Но адмиралы жалуются, что им трудней, чем генералам, так как бабы корабли не рожают, и это вынуждает всю кремлёвскую рать искать консенсус по десанту.

Читайте такжеВторжение Беларуси в Украину: что задумал ЛукашенкоАдмиралы и десант понимают: нравится – не нравится, но идти в мае к Одессе придётся, разумеется, если самим не вывести из строя корабли. Можно ещё просить украинский Генштаб расстрелять корабли на рейде возле Крыма, когда команды сойдут на берег. Но из Киева отвечают, что ракет такой дальности пока не получили и неизвестно, когда получат и освоят. В результате адмиралы пока ищут консенсус с "чекистами" и требуют от тех поддержки с воздуха. Судя по тому, как 11 мая транспортные самолёты завозили на Змеиный новое ПВО, адмиралы и "чекисты" консенсус нашли.

С генералами "чекистам" проще – им приказано в час "Х" наступать по всей линии фронта, чтобы никто, даже американские спутники, не могли понять, кто наступает по-настоящему, кто выполняет отвлекающий манёвр, а кто лишь делает вид, что что-то делает. Постоянные провокационные обстрелы, которым рашисты подвергают Черниговскую и Сумскую области, должны помочь генералам с блицкригом-2 и его имитацией, и заодно убедительно показать обитателям РФ, что на них напало НАТО.

Генералам для усиления приданы войска специальных операций Лукашенко, которого обязали отловить ещё и некоторое количество белорусов, чтобы усилить ими войска своей спецоперации. Во исполнение указа Кремля он и начал спецоперацию по отлову белорусов для войны за букву "Z" как новый символ России. "Чекисты" решили, чем лукашенко лучше Кадырова, пусть тоже воюет по полной программе. Какие скидки и на что за это получил Лукашенко, и в какой карман положил, – неизвестно. Но известно, без скидок и откатов он ничего не делает.

Читайте такжеБеларусь для Украины - не преграда: почему Лукашенко поплатится креслом в случае нападенияКремль не требует от Лукашенко чего-то невозможного, всего лишь постоять войсками на границе с Украиной, пострелять и походить ими туда-сюда и обратно. Ему поставлена задача как в спорте: главное участие, а не победа. От таких манёвров с участием мигрантов возле границ с Польшей, Литвой и Латвией его освободили, чтобы не пришлось начать операцию по его спасению, подобно тому, как спасали Асада, которого теперь дарят Ирану. Но когда Лукашенко 9 мая в очередной раз сказал, что прикрывает "спину россии", у Кремля возникло подозрение: не засиделся ли этот захребетник и перезревший овощ, и не пора ли его срезать до того, как это сделают другие.

Поэтому в Кремле приняли окончательное решение – загнать армию Лукашенко на войну в рамках блицкрига-2, несмотря ни на что. Похоже Лукашенко таки доигрался со спичками - разжигая войну, заодно ещё сожжёт и Россию.