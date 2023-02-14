Россия интенсифицирует ракетные обстрелы и атаки дронами: с чем это связано

Последние ракетные обстрелы россиян показали, что они зависят либо от общей ситуации на фронте, либо каких-то наших достижений или шагов на международной арене.

Россияне продолжают обстреливать Украину "мопедами" / pixabay.com, Telegram

Российские оккупационные войска в дальнейшем могут интенсифицировать частоту ракетных атак по Украине. Для этого враг располагает еще достаточным ракетным потенциалом различного типа.

Можем говорить о том, что тактика ракетных обстрелов в последнее время может измениться в моменте увеличения количества ракетных атак. Я не исключаю такого сценария.

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Враг, к сожалению, имеет в своем арсенале еще немало ракет. Заявления ГУР МОУ о том, что войска РФ используют уже стратегический запас по некоторым видам вооружения, к сожалению, не соответствует действительности. У них еще есть чем нас атаковать. У них еще есть разный потенциал использования как иранских беспилотников, так и крылатых ракет различного базирования.

В подтверждение описанной выше тезисы New York Times приводит оценку от британской группы Conflict Armament Research, по которой для ракетных обстрелов Украины в ноябре 2022 года противник использовал Х-101, изготовлены в октябре 2022 года. Что в свою очередь означает, что Россия может продолжать производство крылатых ракет большой дальности, несмотря на весь комплекс санкций от Запада.

Последние ракетные обстрелы россиян показали, что они зависят либо от общей ситуации на фронте, либо каких-то наших достижений или шагов на международной арене.

То, что произошло во время последнего обстрела ложится в общую канву событий на фронте. А именно - переход русских к активному наступлению. Врагом был применен много эшелонированный подход к осуществлению ракетной атаки.

Сначала используются иранские дроны для истощения нашей системы ПВО, а затем добавляются удары с использованием условно российских высокоточных ракет.

Напомню, с 10 октября Россия прибегает к массовым ракетным обстрелам энергетической инфраструктуры Украины – ТЭЦ, ТЭС, трансформаторы, распределительные подстанции и тому подобное. Подобными обстрелами Россия пытается склонить руководство Украины к переговорам и политическим договоренностям, чтобы остановиться на нынешних рубежах оккупации. Украина сохраняет устойчивость и восстанавливает инфраструктуру.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда.