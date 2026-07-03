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Россия и Китай свели на нет санкции против Северной Кореи: анализ Бережного

Сергей Бережной
3 июля 2026, 00:50
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Журналист объясняет, почему тридцатилетняя стратегия санкций против КНДР провалилась и как это связано с войной России против Украины.
флаг КНДР
КНДР и РФ возобновили военный союз / фото: ua.depositphotos.com

Пока внимание мирового сообщества приковано к фронту в Украине, все более заметным становится другой тревожный процесс – возобновление военного союза России с Северной Кореей. Аналитик Сергей Бережный прослеживает, как за три десятилетия провалилась международная стратегия денуклеаризации Пхеньяна, почему Москва и Пекин отказались от санкционного давления на КНДР, и как это партнерство уже превращается в поставки оружия и солдат для войны против Украины. Публикуем его точку зрения на языке оригинала.

Северная Корея начала активно разрабатывать ядерное оружие в 1990-х годах. Главным стимулом стало ощущение уязвимости из-за распада её ключевого покровителя - Советского Союза. Еще одним фактором оставался неурегулированный статус Корейской войны, которая завершилась без подписания мирного договора.

Изначально международные усилия по денуклеаризации Северной Кореи строились вокруг дипломатических переговоров. Однако эти попытки потерпели неудачу, поскольку Северная Корея нарушала промежуточные соглашения и прибегала к серьезным провокациям. Среди них были выход страны из Договора о нераспространении ядерного оружия, а также проведение серии ядерных и ракетных испытаний.

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Впоследствии международный подход к денуклеаризации изменился: от "пряников" перешли к "кнутам", которыми стали прежде всего экономические санкции. Цель заключалась в том, чтобы заставить Северную Корею отказаться от ядерного арсенала.

К 2000-м годам к этому процессу присоединились даже бывшие сторонники Северной Кореи - Россия и Китай. Они поддержали жесткий санкционный режим Организации Объединенных Наций против северокорейских программ по созданию ядерного оружия и ракетной техники.

В итоге эти усилия полностью провалились. Сегодня Пхеньян обладает диверсифицированным ракетным арсеналом, который теоретически способен достичь континентальной части США, а также примерно 60 ядерными боеголовками с возможностью расширения их производства.

Потенциал принуждения с помощью экономических санкций так и не удалось полностью реализовать.

К концу 2010-х годов Россия и Китай отказались от поддержки санкционного давления. Они воспользовались своим правом вето в Совете Безопасности, чтобы заблокировать новые резолюции о санкциях.

Кроме того, они открыли для Северной Кореи каналы экономической помощи путем ослабления контроля за соблюдением санкций в приграничных регионах.

Россия и Китай также воспользовались своими местами в комитете ООН по мониторингу санкций, чтобы препятствовать расследованиям нарушений, в которых были замешаны китайские и российские структуры.

Россия вообще перешла к прямым нарушениям режима санкций на государственном уровне. Она начала закупать северокорейское вооружение и привлекать солдат из КНДР для укрепления своих позиций в войне против Украины.

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О личности: Сергей Бережной

Сергей Бережной родился в 1966 году в Севастополе, три курса учился в Севастопольском приборостроительном институте. С 1990 года - сотрудник еженедельной Севастопольской газеты. В 1994 году переехал с семьёй в Санкт-Петербург, где в течение 20 лет работал в книжных издательствах и IT-компаниях. Автор сотен критических публикаций о массовой литературе и кинематографе, а также нескольких рассказов и повестей. Постоянный участник закрытого Санкт-Петербургского писательского семинара Бориса Стругацкого. Летом 2015 года переехал в Киев. С октября 2016 года - журналист, автор колонок и редактор Информационного агентства ЛИГАБизнесИнформ. Работал также редактором в проекте "Крым.Реалии" Радио Свобода.

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