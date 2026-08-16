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Портников: народ, который не видит "слона в комнате", обречен на поражение

Виталий Портников
16 августа 2026, 21:57
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Публицист доказывает, что главная причина всех бед страны - не коррупция и не неэффективность власти, а сама война, которую общество старается не замечать.
Оля Полякова - скандал
Оля Полякова - скандал / коллаж: Главред, скриншот из видео

Пока вокруг скандального заявления певицы Оли Поляковой об Украине кипит общественная дискуссия, публицист Виталий Портников предлагает взглянуть глубже - на "слона в комнате", которого пытаются не замечать. Лауреат Шевченковской премии и многолетний обозреватель "Радио Свобода" настаивает: корень всех наших проблем - не коррупция и не неэффективность власти, а сама война. Автор объясняет, почему общество вновь скатывается в 2019 год и чем эта "усталость от войны" может обернуться для страны. Публикуем его взгляды на языке оригинала.

Вспышка эмоций певицы Оли Поляковой и неожиданная общественная реакция на обвинения артистки в адрес собственной страны, которую теперь сама Полякова и сторонники её позиции воспринимают как настоящий концлагерь, можно было бы списать на обиду или просто напомнить о демократии и свободе слова - в конце концов, может, и неплохо, что у нас люди могут спокойно рассказывать о концлагере и готовиться к гастролям, а не отправляться на гастроли на Крайний Север, как в стране, которая на нас напала.

Но меня в этой ситуации интересует именно та страна, которая на нас напала. Потому что как раз о ней Оля Полякова старалась не упоминать - так, будто главные проблемы сегодняшнего дня не связаны именно с этим нападением.

видео дня

О том, что произошло с украинским обществом, с государственным управлением, с кадровой политикой, со свободой слова, я сам говорю с 2019 года, а не с 2026-го. Но почему с 2019-го? С 2010-го. Но почему с 2010-го? С 1994-го. На украинском телевидении закрывали мои программы, а не Поляковой. Видеокамеры перед последним Майданом устанавливали в моей квартире в Киеве, а не в спальне Поляковой. Подслушивающее устройство в самом начале войны нашли в моей квартире во Львове, а не в квартире Поляковой. Именно мой телеканал в первые дни войны выгнали из эфира - да, с экранов телевизоров по всей стране исчезло мое лицо, а не лицо Поляковой. Я знаю о давлении со стороны властей, травле и угрозах гораздо лучше, чем все представители нашего шоу-бизнеса, вместе взятые.

Но в отличие от многих из этих персонажей, я вижу слона в комнате. Я вижу Россию. Я точно знаю, что если бы не было российской агрессии, вопросов к поведению артиста на фестивале с участием людей с противоречивой репутацией точно не возникало бы. Я точно знаю, что если бы не было агрессии со стороны России, не было бы вопроса о мобилизации и не было бы злоупотреблений в армейских корпусах. И не было бы коррупции на войне, если бы не было самой войны. И я прекрасно осознаю, что повышение эффективности власти (а я четыре с половиной года подряд рассказываю буквально хрестоматийные рецепты, как это сделать) поможет уменьшить негативное влияние многих решений, но не сможет решить всех проблем. Потому что главная наша проблема на самом деле - это не эффективность власти, обостренная общественная реакция или даже коррупция.

Наша главная проблема - это война. Ведь именно от исхода войны зависит, останется ли Украина на политической карте мира и останутся ли украинцы на своей земле. Несмотря на все оптимистические предположения и заявления вроде "Россия уже точно проиграла", это до сих пор открытые вопросы. И это должен осознавать каждый, кто смотрит в будущее - и страны, и свое собственное. Добро обязательно побеждает зло только в сказках. В жизни побеждают эффективность и реализм.

Когда люди начинают не обращать внимания на слона в комнате, они отправляются в прошлое - то есть в 2019 год. Тогда, напомню, о войне тоже старались не упоминать, будущий президент закончил её просто в своей голове, а его сторонники были искренне уверены в том, что конфликт на Донбассе продолжается только потому, что в этом заинтересована власть, наживающаяся на войне. Если вы пересмотрите знаменитые дебаты на стадионе, то увидите, что их главный смысл со стороны претендента - именно неготовность замечать слона.

Казалось бы, первые четыре с половиной года большой войны должны были продемонстрировать, насколько ошибочным было представление украинского общества о войне и мире - но нет! Возврат в 2019 год уже начался, только теперь в роли Порошенко оказался сам Зеленский. А почему?

Потому что так жить гораздо комфортнее. "Усталость от войны" - это прежде всего желание жить так, будто войны нет. И ещё это прекрасная возможность не просто подменить справедливость несправедливостью, но и говорить самому себе, что эта несправедливость и есть справедливость.

Ведь когда ты видишь слона, то по крайней мере понимаешь, что ситуация, в которой твой одноклассник на войне, а ты в тени, - это несправедливость по отношению даже не к государству, нет, а к тому самому однокласснику. Нет, от этого ты, вероятно, не примешь никаких новых решений, но сам даешь своему выбору адекватную моральную оценку.

А когда ты не видишь слона, тогда твой одноклассник - жертва, а ты - моральный герой, бросивший вызов произволу власти: "А что там Украина, а что война? А войну должна прекратить власть - как только все депутаты уйдут на фронт, всё сразу и прекратится".

Вот что хочется сказать в заключение о слоне. Вы можете его не видеть - а он есть. Есть и никуда не денется из нашей комнаты, пока мы его не убьем. И нет, у президента Украины нет никаких возможностей договориться о прекращении войны - и никогда не было. И нет, у президента Соединенных Штатов нет возможностей договориться о прекращении войны - и до войны с Ираном не было, а теперь и тем более. И да, нужно повышать эффективность власти, бороться с коррупцией и злоупотреблениями - ведь это поможет нам быстрее остановить войну. Но, кажется, под эффективностью все могут подразумевать разное. Скажем, эффективная мобилизация без коррупции и злоупотреблений, когда власти рассматривают граждан как воинов, а не как избирателей, - это просто гораздо более масштабная мобилизация с ротациями и перемещениями не миллиона, а миллионов военных разного возраста и, прошу прощения, пола, а не прекращение мобилизации (по крайней мере, до начала войн роботов, которые нам тоже придется увидеть и пережить в, возможно, разрушенных городах Европы). То есть ожидания исправления ошибок могут не совпадать с реальным результатом для каждого. Как и тогда, в 2019 году.

У нашей страны за последние 35 лет было немало проблем. У украинского народа за столетие его существования - ещё больше. Но никогда ещё вопрос не стоял так остро и очевидно: быть - или исчезнуть, остаться лишь сотней страниц в учебниках по этнографии. Как человек, предки которого тысячелетиями жили без государства и находили себя только на страницах Книги, я ни одному народу не пожелаю такой судьбы. И в то же время я всегда буду знать, что народ, который перестает замечать первопричины своих бед, может быть обречен на поражение и забвение.

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О личности: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обзорщик "Радио Свобода" и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН-клуба. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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