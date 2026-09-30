Путин хочет расколоть ЕС: Коваленко назвал главную цель Кремля

Бывший глава ЦПД объясняет, почему ставка Кремля на популистов в Германии, Франции, Италии и Польше содержит внутреннее противоречие.

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Путин и война / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin

Главная ставка Путина на 2026–2027 годы - не линия фронта, а раскол Евросоюза посредством гибридных операций, диверсий и поддержки популистских сил в Германии, Франции, Италии и Польше. Бывший руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объясняет, почему эта стратегия содержит внутреннее противоречие: даже "дружественные к РФ" партии, придя к власти, будут вынуждены учитывать реальные угрозы безопасности со стороны России. Публикуем его анализ.

Основная война Путина в этом и следующем году - это война за фрагментацию ЕС, крах нынешних элит в ключевых экономиках Евросоюза, рост панических настроений среди граждан Германии, Франции, Италии, Польши, содействие победе на выборах политических сил, готовых к диалогу с РФ на условиях РФ.

У нас эти политические силы называют популистскими. Для достижения своих целей Россия будет проводить гибридные операции, в том числе диверсии, а пропагандистская машина должна максимально пугать европейцев и перекладывать вину на Украину как за экономические, так и за проблемы безопасности в ЕС.

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Политическая фрагментация ЕС, по мнению России, должна помочь ей лишить Украину помощи, в том числе финансовой, или же затормозить её. Такова логика действий нашего врага.

Впрочем, она несколько нарушается, поскольку даже те политические силы, которые считаются "дружественными к РФ" в Европе, в случае прихода к власти сменят свой популизм на реальную политику. А реальная политика - это учет угроз безопасности. Россия же представляет собой именно угрозу для ЕС, а не наоборот. Настроения в отношении России среди европейцев точно не будут позитивными ещё очень и очень долго, какие бы усилия на это ни тратил режим Путина.

Сохранение коалиции вокруг поддержки Украины - это стратегический и безопасностный интерес Европы, на который не влияют политический популизм и заявления.

Но с общественным мнением в странах ЕС очень важно работать, потому что вся политика вытекает из общественного спроса. Поддержка Украины должна и может оставаться на высоком уровне, несмотря на усилия России.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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