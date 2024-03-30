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Россия хочет успеть до мая: почему задержка с помощью США выгодна Путину

Дмитрий Снегирев
30 марта 2024, 08:35
Без Соединенных Штатов и получения необходимых систем ПВО от них эффективное противостояние российской ракетной агрессии будет под вопросом.
Россия хочет успеть до мая: почему задержка с помощью США выгодна Путину
Рано или поздно решение о помощи Украине от США будет принято, поскольку задержка грозит имиджевыми потерями для Штатов / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет выиграть в войне против России без американской помощи.

Военно-техническая помощь со стороны США в 2023 году предоставлялась Украине в сумме 23 миллиарда долларов, тогда как со стороны стран ЕС на 2024 год - 24 миллиарда евро и 50 миллиардов евро экономической помощи, которую планируют предоставлять в течение четырех лет. То есть суммарно это больше чем 60 миллиардов, которые предлагают Соединенные Штаты.

Те объемы помощи, которые были предоставлены США до сих пор, компенсируются странами Европы. Не случайно произошла так называемая диверсификация со стороны Штатов на европейский континент. Вместе с тем, помощь США была бы не лишней. Делать вид, что Украина может продержаться и без нее неправильно, потому что это достаточно трудно. Особенно с учетом того факта, что большинство необходимых Украине технологий производятся именно там. В том числе - ЗРК Patriot.

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Соответственно, без Соединенных Штатов и получения необходимых систем ПВО эффективное противостояние российской ракетной агрессии будет под вопросом. Аналогичная ситуация и со сдерживанием наступления РФ. Самолеты F-16 и средства поражения дальнего радиуса действия, ракеты ATACMS, тоже американского производства, поэтому согласие на их прямые поставки - это прерогатива США. И передача Украине ракет с радиусом действия в 300 километров существенно повлияла бы на дальнейший ход боевых действий и дала бы возможность нейтрализации тыловой инфраструктуры российских оккупантов путем превентивных ударов.

Поэтому недооценивать помощь от США нельзя, поскольку именно их технологии и американский ВПК играют значительную, если не ключевую роль в обороноспособности Украины. Поэтому нам необходима помощь, которая была предложена со стороны США. Другой вопрос в том, как она будет выглядеть - в виде кредита, ленд-лиза или других, ранее озвученных предложений.

Стоит заметить, что даже программа по предоставлению артиллерийских снарядов - это тоже инициатива США как в моменте финансирования, так и военного сотрудничества со странами-производителями. Именно поэтому россияне давят до мая, поскольку понимают, что тогда начнется работа инициативы стран ЕС по поставкам Украине снарядов. А это может кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, поскольку плотность поражения будет в пользу Украины. На этом можно минимизировать как численное преимущество, так и проводить успешное контрнаступление.

Рано или поздно решение о помощи Украине от США будет принято, поскольку задержка грозит имиджевыми потерями для Штатов. Фактически, из-за этого США уже теряют позиции мирового лидера, потому что сейчас Великобритания выступает страной, которая объединила вокруг себя антипутинскую коалицию и позиционирует себя как центр принятия решений. Все это - серьезный вызов для США на политической арене. И новая или старая администрации в Вашингтоне будут вынуждены учитывать это. Тем более, что вопрос о помощи Украине до сих пор в блоке вместе с Тайванем и Израилем, которые без помощи не оставят.

Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной инициативы "Права справа", специально для Главреда

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

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