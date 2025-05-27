Россия хочет умереть, без прямого нападения на НАТО не обойтись

Сознательно или бессознательно, но эта страна ведет себя так, что представляет безусловную и очевидную угрозу для окружающих.

https://opinions.glavred.info/rossiya-hochet-umeret-bez-pryamogo-napadeniya-na-nato-ne-oboytis-10667978.html Ссылка скопирована

В этом сюжете без прямого нападения на страны НАТО не обойтись / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео на YouTube на YouTube

Есть такое понятие - suicide by cop, самоубийство с помощью полицейского. Явление достаточно распространенное, чтобы иметь аббревиатуру - SbC. Фигурант сознательно или бессознательно ведет себя так, чтобы выглядеть угрозой для гражданских и полиции и чтобы его непременно из-за этого пристрелили. Но важно, что это произойдет по его инициативе и на его условиях.

Я нахожу в поведении России много сходства с описанным явлением. Сознательно или бессознательно, но эта страна ведет себя так, что представляет безусловную и очевидную угрозу для окружающих, и если бы в мире существовал хоть какой-то реальный аналог вооруженной полиции, она бы свою пулю в голову и право на холодный стол в морге давно получила бы.

Но ничего похожего на вооруженную полицию в большом мире, как оказалось, не существует, только мрачный педсовет в виде ООН и служба психологической поддержки в виде НАТО. "Вы напали на Грузию, может, у вас были на это какие-то внутренние причины? Хотите об этом поговорить?"

видео дня

В 2008 году SbC в чистом виде не удалось. Пришлось делать следующие шаги, надеясь на успех.

Но на аншлюс Крыма в 2014 году мировое сообщество отреагировало еще смешнее, чем на вторжение в Грузию. Вторая попытка SbC также провалилась.

Но идея убиться о что-то вооруженное и правоохранительное в Кремле не угасла, и в феврале 2022 года была предпринята третья попытка. Но снова (вечное проклятие неудачников) что-то пошло не так. Вместо хорошо вооруженной западной военщины приходилось убиваться о недовооруженную, но очень колючую Украину.

Грозный Запад, что совершенно невозможно было предвидеть, безжалостный Запад с военными базами по всему земному шарику оказался вооружен лишь подушками безопасности. Он обложился этими подушками и на отчаянные призывы самоубийцы закончить его мучения контрольным в голову, а иначе миллионы жертв и новый холокост, реагировал теми самыми предложениями пообщаться с полной искренностью и снять напряжение бесконтактным массажем.

"Каким "бесконтактным", медузы беспозвоночные? Почему я до сих пор жив? По всем правилам меня давно должны были свалить, просто из соображений милосердия! Я же буду бросаться на эту Украину, пока меня не пристрелит кто-то! Ааааа!"

И вы еще спрашиваете, рискнет ли Путин напасть на страну НАТО? Ответ - да, конечно, с радостью, с восторгом, - но пусть они дадут гарантию, что будет именно то, что ему нужно - пуля в голову и холодный стол!

Как это - "гарантировать не можете"? Как это - "против принципов"? А смотреть, как он Украину бомбит, как он счетчик смертей накручивает - это принципам не мешает?

Нет, в этом сюжете без прямого нападения на страны НАТО не обойтись. Для этого, кстати, не надо прекращать бомбить Украину. России же не победа нужна, ей нужна пуля в голову и холодный стол. Но ведь от европейской педсовета этого не дождешься, ее теперь даже ядерный гриб над Вашингтоном не приведет в нужное состояние. Ушло золотое время. Пропала надежда. Придется десятилетиями самоубиваться о колючую Украину.

Потому что самому выпить цианид и самому пальнуть себе в висок характера не хватает. Эпическая неудача.

И аббревиатуру придется менять - с SbC на SbU.

И от этого унижения еще хуже.

Источник

Кто такой Сергей Бережной Сергей Бережной родился в 1966 году в Севастополе, три курса учился в Севастопольском приборостроительном институте. С 1990 года - сотрудник еженедельной Севастопольской газеты. В 1994 году перебрался с семьей в Санкт-Петербург, где в течение 20 лет работал в книжных издательствах и IT-компаниях. Автор сотен критических публикаций о массовой литературе и кинематографе, а также нескольких рассказов и повестей. Постоянный участник закрытого Санкт-Петербургского писательского семинара Бориса Стругацкого. Летом 2015 года переехал в Киев. С октября 2016 года - журналист, автор колонок и редактор Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ. Работал также редактором в проекте Крым.Реалии Радио Свобода.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред