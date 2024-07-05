Россия хочет открыть третий фронт в Украине и выбрала направление

ГВ "Север" серьёзно облажалась в Харьковской области. Наступление на Липцы не дало ожидаемого результата.

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Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Миноборони РФ, flickr

Сотницкий Козачок или про самострел генерала Лапина…

На днях прошла новость о том, что российские оккупанты зашли в ещё одно харьковское село, Сотницкий Козачок и закрепились там, открыв тем самым третий фронт на Харьковщине. Российские пропагандистские площадки от этой новости и вовсе зашлись в экстазе при отсутствии каких-либо позитивных новостей с плацдарма эпического наступления ГВ "Север".

Но, вот в том-то и дело, что в Сотницкий Козачок российские подразделения, после бегства с Харьковской области в 2022 году, заходили неоднократно, небольшими ДРГ. То есть, явление, само по себе, довольно заурядное и отнюдь не уникальное.

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При этом история с Сотницким Козачком один в один напоминает недавнюю эпическую "победу" каДыровцев в сумской Рыживке. Тоже, зашли, повесили свои аквафреши, пробекали рекламу Ахмат-чая и… И, что дальше?

Сразу хочу отметить, что Сотницкий Козачок, что Рыживка, это села, которые находятся прямо на границе с россией. Не в километре, не в 500 метрах, а прямо на границе. И это проблема всего приграничья Украины. Неважно где село находится, в Харьковской области, Черниговской или Сумской, если оно на границе с рф – оно находится под угрозой действий российских ДРГ.

То есть, обыденное явление с 2022 года, заход ДРГ в село на границе, пытаются вывести на уровень открытия нового фронта. В целом, оно и понятно почему.

ГВ "Север" серьёзно облажалась в Харьковской области. Наступление на Липцы не дало ожидаемого результата. РОВ второй месяц перемалываются в районе Глубокого, без какой-либо перспективы прорыва к Липцам. В полностью стёртом с лица земли Волчанске у них ситуация не лучше. В руинах им очень тяжело воюется и думаю, до конца лета СОУ вытеснят их из города, возможно, даже за вересковую пустошь, к Плетенёвки. Возможно.

Повторюсь, такой сценарий возможен, если вдруг ГВ "Север" не получит невесть откуда усиление в виде пары-тройки ОМСБр, выпрыгнувших как черти из табакерки. При наличии такого усиления, РОВ смогут удерживать север Волчанска как минимум до середины осени. Почему до середины осени? Скажем так, это сезон очередных нюансов, с весьма непредсказуемым развитием событий…

Но, если начнётся процесс отступления РОВ из-под Волчанска или Липцов, то провальное наступление ГВ "Север" заиграет новыми красками. Например, у генерал-полковника Александра Лапина обнаружатся некие счета, где непосильным трудом было наворовано несколько десятков миллиардов рублей, а то и сотня-другая.

Поэтому, чтобы совсем не быть списанным со счетов, демонстрируя некое КПД, но при этом за неимением достаточного ресурса, Лапин будет имитировать открытие новых фронтов, организовывая рейды ДРГ в приграничье и дальше. Рефлексия на количество и пафос, но никак не на качество и целесообразность. А потому, Рыживка и Сотницкий Козачок это не последние примеры "открытия нового фронта".

С другой стороны, как там сказали наши американские друзья "Если россия расширит фронт, мы рассмотрим согласование на удары ATACMS вглубь россии на 100км", кажется, так было сказано? Так, фронт, выходит, уже расширился, и российские пропагандисты радостно хлопают в ладоши данному обстоятельству. Так, что там с ATACMS?

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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