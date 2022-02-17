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Россия готова взрывать снаряды в Киеве

Юрий Касьянов

волонтер, блогер

17 февраля 2022, 15:41

РФ знает, что дорога в Украину для нее открыта и небольшую победоносную войну с десятками тысяч жертв Запад ей простит.

На Донбассе по всей линии фронта усилились обстрелы / Facebook/pressjfo.news

В течение суток на Донбассе усилились обстрелы - в частности, с неподконтрольных территорий были обстреляны ряд объектов в Станице Луганской и Попаснянском районе.

Все имеет следственно-причинные связи - мы прекрасно знаем, что украинским военным противостоят не шахтеры, которые достали из шахт гаубицы, беспилотники и прочее, а регулярная российская армия, которая подчиняется приказам Москвы.

Без таких приказов она ничего делает, поэтому эти обстрелы - спланированная акция, нацеленная на обострение обстановки и поиск casus belli (повод для войны).

Когда Советский Союз нападал на Финляндию, он устроил якобы обстрел своей территории с финской – никто не смог этого доказать, но повод был и победоносная советская армия двинулась вперёд, получила по ушам от финнов и была вынуждена умерить свой пыл. Так же происходит и сейчас - Путин как агрессор ищет повод чтобы начать войну и оправдать ее в глазах российского общества общества, мирового сообщества и оккупированных в будущем территориях (как он надеется).

Подтверждает версию о том, что casus belli могут стать обстрелы на Донбассе и накануне возбужденное СК РФ дело о найденном так называемом стихийном захоронении на оккупированном Донбассе как якобы жертвах артобстрелов со стороны ВСУ. Понятно, что это делается не просто так, ведь какое отношение может иметь СК РФ к территории Донбасса. И манипуляции на эту тему будут продолжаться до того момента, пока не начнется война - потом им это, по классике, станет абсолютно не интересно.

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Кроме того, обстрелы могут связаны с тем, чтобы обвинить Украину в начале наступления. В последние дни в российских соцсетях и СМИ нарастает волна сообщений о том, что украинская сторона, под прикрытием США, Великобритании, используя вооружение, совершает наступление. Однако имеющееся у Украины вооружение в наступательных боях использовать практически бесполезно, в отличие от оборонительных. Не говоря уже о том, что украинское руководство никогда не осмелится вооруженным путем освобождать оккупированный Донбасс, хотя это - единственный способ его вернуть.

Во что выльется это давление - в атаку российских войск, которые должны "защищать русскоязычное население" или же в давление на украинскую власть с целью получения геополитических уступок от США и Великобритании - можно только догадываться. Но мы должны быть готовы к любому развитию сюжета.

Читайте такжеПочему полномастабного вторжения России не будетВ то же время, Минские соглашения в Украине в последнее время стали неким фетишем - на эту тему любят порассуждать и эксперты, и власти. Но, если честно, Минские соглашения в том виде, в котором они были подписаны Порошенко, который струсил под давлением российских вооруженных сил, ни о чем - они невыполнимы ни с одной, ни с другой стороны. Если хоть как-то попытаться их выполнить - сначала вернуть контроль над границей, потом провести выборы или наоборот - это невозможно сделать. Потому что если провести сначала выборы, то на них победят коллаборанты, которые действуют по указке Москвы, а если сначала взять контроль над границей и потом провести выборы, то никто с этими коллаборантами не будет считаться и для России это также будет новым поводом для войны, потому как всегда будет конфликт между патриотически настроенной Украиной и коллаборантами, которые вольготно чувствуют себя на Донбассе.

Минские соглашения - это лишь повод для России получить полностью всю Украину. А зачем ей эти соглашения, когда на границах стоит 150 тысяч военных и Запад сказал, что не будет вписываться за Украину и подписывать с нами военных союзов. Россия своими действиями на протяжении трех последних месяцев протестировала реакцию западного сообщества - она увидела, что Запад не собирается полностью разрывать с ней отношения и ее не сделают изгоем. За политическую поддержку и вооружениями, конечно, спасибо, но SWIFT отключать не будут, полеты в РФ прекращать не будут, торговать с ней тоже.

Потому Россия знает, что дорога для нее открыта и небольшая победоносная война с десятками тысяч жертв ей будет простительна, потому что нынешний Запад - это не Запад времен Черчилля, Рузвельта или Рейгана. Он мягкотелый и готов идти на уступки России, чтобы не было глобальной войны.

Россия может пойти очень далеко и масштабы обстрелов могут быть такими, что снаряды будут взрываться в Киеве.

"Минск" - это только повод, благодаря которому Россия может за неделю-две, как она планирует, добиться максимального результата - разбить ВСУ и посадить в Киеве правительство, которое будет действовать по указанию Кремля. России нужно черноморское побережье Украины, свободный доступ к Крыму и поставки воды на полуостров, украинские предприятия в Запорожье, Днепре, Харькове, которые важны для их оборонной промышленности и роста могущества возрождаемой российской империи. Но ей не нужен "Минск" и заботы о русских на Донбассе - РФ готова пожертвовать миллионами русскоговорящих ради достижения глобальной цели.

Потому "Минск" - это ничто. И даже если Украина его подпишет, война не закончится, потому что Путин прекрасно понимает - что бы не подписал Зеленский, общество этого не примет.

Юрий Касьянов, волонтер, блогер, специально для Главреда

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обстрелы Станица Луганская Владимир Путин Минские соглашения Юрий Касьянов новости Украины
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