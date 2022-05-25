Россия готова поджигать Европу: как отказ Украины капитулировать испортил серьезным людям планы

Украина отказалась капитулировать и превращаться в большое ОРДЛО / ВСУ, president.gov.ua

Многие с удивлением прокомментировали слова Генри Киссинджера о том, что украинцы героически повоевали, а теперь они должны мудро уступить России территории. Мол, как же так, 90 дней войны, а тут такое.

Я удивлён вашему удивлению.

Осенью Украина (в лице военно-политического руководства) повела себя очень плохо и неконструктивно – отказалась по-тихому сдаться России. Отказалась капитулировать и превращаться в большое ОРДЛО. Как до этого отказывалась сдаться на переговорах. Хотя нас очень убедительно "предупреждали". Оружия не давали, санкции превентивные не вводили, но "предупреждали" из всех утюгов.

В феврале мы повели себя ещё хуже, но уже не только власть, а, в первую очередь, армия и народ в целом. Мы всем народом тупо не поняли намёков и не сдались за три дня. Уже дипломаты наши прямым текстом рассказывают, что им вещали в лицо европейские партнёры: расслабьтесь, потерпите, через несколько часов вас уже не будет, зачем обострять?

То есть мы вот этим своим героизмом масштабно испортили уважаемым людям планы. И теперь не очень понятно, что с нами делать.

Вроде как бросить нас в одиночестве и понудить к капитуляции – плохо выглядит. Тем более, общества разных стран действительно прониклись нашим сопротивлением России, которую они дико боятся. Этим обществам нужно поменять картинку. А смена картинки начинается через смену дискурса.

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Поэтому устами разных политических пенсионеров и забывших принять таблетки госдеятелей прошлого формируют вилку, в которой, с одной стороны – ядерная война (лайт версия: глобальный упадок, голод, миграционный шок, наступление Китая и т.д.), а с другой – усечение украинской территории (минимум – по состоянию до 24.02, максимум – без Донецка, Луганска и всего юга, включительно с Одессой). И вот сейчас мы наблюдаем, как раскручивается маховик приучения людей к этой мысли.

В качестве стимулирующих средств будет применяться множество специально созданных кризисов, а также органически возникающие проблемы. Самое лобовое: на фоне ареста Додона попробуют качнуть Молдову, чуть позже сделают реальностью намёки по поводу войны на Балканах. То есть Москва будет формировать мотивацию договариваться, разжигая пожарчики в Европе.

Надо отметить, что на Западе не все готовы идти на поводу у Москвы, иначе нас бы уже прикончили. Есть целые страны и дружественные группы влияния, у которых интересы совпадают с нашими.

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Поэтому не стоит зацикливаться на излияниях маразматиков с громкими именами. Война идёт на многих фронтах. На всех фронтах придётся сражаться, чтобы улучшить позицию Украины на будущих переговорах.

Чем яростнее наше сопротивление и умнее работа с партнёрами и их обществами, тем больше мотивации умиротворить Кремль другими трофеями. Навскидку. Грузия теряет в глазах Москвы потенциал страны-сервиса по обходу санкций, поэтому может быть переквалифицирована в небольшой, но хоть какой-то трофей. Если в Южной Осетии замутят референдум по присоединению к России, там легко могут устроить "спецоперацию" по успешной защите нового "субъекта федерации" от грузинских бендеровцев и фашистов. Ну, и под этим соусом временно отползти. Временно.

Так что выбор у нас очевидный.

Арбайтен.

Алексей Копытько, блогер, советник министра обороны Украины