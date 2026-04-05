Россия двигается к модели "чебурнета": Денисенко раскрыл замысел Путина

Вадим Денисенко
5 апреля 2026, 19:10
Есть ли у Кремля план и понимание того, как должна выглядеть Россия с чебурнетом?
Путин и РФ / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, wikipedia.org

На фоне усиления контроля над цифровым пространством в России все чаще обсуждается будущее российского интернета и возможность его дальнейшей изоляции. Руководитель аналитического центра Деловая столица Вадим Денисенко анализирует, как попытки Кремля ограничить сеть формируют управленческий хаос внутри системы. В колонке он объясняет, почему борьба разных ведомств и отсутствие четкой модели могут привести к новым кризисам. Публикуем ключевые мнения автора.

Российский интернет. Что там происходит и что это значит для нас

На первый взгляд, все то, что делают российские власти с интернетом, выглядит как хаос. И, как бы это ни звучало парадоксально – это и есть классический управленческий хаос. Но радоваться этому пока немного рановато.

видео дня

1. Начать следует с того, что Россия, особенно после президентских выборов 2024 года, стремительно движется в сторону Северной Кореи. А этот процесс означает, что страна вошла в эпоху запретов. И сейчас наступил как раз тот момент, когда процесс начинает доминировать над содержанием.

2. Есть ли у Кремля план и понимание того, как должна выглядеть Россия с чебурнетом? Сейчас можно с уверенностью на 100% говорить, что нет. Есть представление Путина, что должно быть как-то так в СССР 70-х или в Китае сейчас. Но четкой модели не существует. Россия начала закрывать интернет, не понимая, что должно появиться в результате.

3. Путин всегда скрупулезно вникал в подобные реформы. Сейчас, похоже, он просто позволил ситуации развиваться так, как будет. Он не мыслит деталями, он мыслит в категории "надо запретить что-нибудь", не следя за полной картиной (не имея представления, как это должно быть). Это, между прочим, новая управленческая реальность РФ, когда система выполняет все пожелания вождя, без какой-либо критики. Я могу предположить, что такая система управления обязательно даст ряд сбоев и это приведет к резкому ухудшению системы управления государством в относительно короткий промежуток времени. И здесь все будет зависеть от того, будет ли у России достаточно ресурсов. Потому что управленческие кризисы резко ускоряются в момент безденежья.

4. Отсутствие единственной картины привело к тому, что каждое ведомство видит закрытие интернета по-своему. Приведу несколько обычных примеров. Есть ФСБ, которое сразу желает контроля за всем и инструментов действия на всех. Это первое крупное противоречие. Есть Кириенко, который хочет доминанты в экономическом диджитале и вытесняет ряд платформ, включая телеграмму, но прикрывается политикой и стреляет себе в ногу с закрытием всего интернета вообще и телеграмму в частности. Есть электронные деньги, которые преодолевают коррупцию, но убивают потоки, на которых сидит масса чиновников. Но главное, закрытие интернета убивает доверие к этим же деньгам. Одним словом, вы все поняли: это классический управленческий хаос, когда система мимикрирует под аморфное желание вождя.

5. Как долго будет продолжаться этот хаос? Думаю, острая фаза продлится относительно недолго: россиянам нужно примерно 6-12 месяцев, чтобы выйти на какое-то условное плато. При этом процесс не имеет явного лидера (ответственного), а значит, все игроки будут тянуть одеяло на себя, что будет создавать дополнительную турбулентность в последующие месяцы. Но, к сожалению, у россиян есть это время, потому что информационную войну против них не открывает никто кроме нас.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Реклама

Строгий кастинг и контроль самого КГБ: почему в СССР так жестко отбирали стюардесс

Жизнь перевернется с ног на голову: каким знакам зодиака выпадет особый шанс

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

03:15

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

02:58

Стала тенью себя: Анджелина Джоли напугала внешним видом

02:14

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" с детьми попала в ДТПВидео

Импичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в СШАИмпичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в США
01:22

Валерий Харчишин рассказал о службе сына-воина

05 апреля, воскресенье
23:57

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:26

"В это трудно поверить": внезапно умер солист Национальной оперы Украины

23:05

Киев накроет погодный сюрприз: температура резко изменится

Реклама
23:05

Важно не упустить момент: когда обрабатывать косточковые деревья от монилиозаВидео

22:08

Луческу ввели в искусственную кому: каково состояние экс-тренера Динамо и Шахтера

21:28

Карма для предателя: на фронте уничтожен сбежавший в РФ экс-глава управления СБУ

20:24

США могут потерять место главного посредника по Украине: неожиданный прогноз

19:35

"Попала на крючок": Леся Никитюк сделала заявление о сыне

19:27

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:10

Россия двигается к модели "чебурнета": Денисенко раскрыл замысел Путинамнение

18:59

"Это слишком быстро": поэт-воин Вышебаба женится во второй раз

18:37

Соглашение "уже завтра", или…: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

18:27

Секрет хранения риса и гречки: что положить внутрь, чтобы не было жучковВидео

Реклама
18:10

Зеленский прибыл в Сирию и встретился с президентом: о чем договорились

17:27

Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

17:24

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

17:23

Мощные удары ВСУ: в огне НПЗ, авиация и стратегические склады РФ

17:22

Какие цветы нести на могилу: ошибка при выборе может иметь значение

17:10

Влупит дождливое похолодание: какой будет погода на Пасху

16:47

Что нельзя делать в праздник 6 апреля: важные приметы

16:45

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

16:33

Забудьте о горьких огурцах: эксперт назвал простое правило для сладкого урожаяВидео

16:29

Как навсегда избавиться от голубей на балконе: эффективная стратегия вместо еженедельной уборки

16:17

Освобождены 12 населенных пунктов и сотни километров: Сырский назвал направление

15:21

Мороз, мокрый снег и грозы: Украину накроет резкое похолодание

15:06

"РФ врет и играет с Трампом": Зеленский ответил на наглые требования Кремля

15:01

Что скрывает украинская земля — самые важные находки археологов

14:45

Кому 6 апреля молиться об укреплении здоровья: какой церковный праздник

14:22

Вывела на сцену "джокера": Jerry Heil удивила гостями на сольникеВидео

13:57

Подкормка клубники весной: ошибка, снижающая урожай

13:47

"Образ был слизан": звезда 90-х рассказал о старой обиде на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

12:49

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

Реклама
12:45

Цены вновь взлетели: на каких заправках самое дешевое топливо

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

11:56

Убирать на чужой могиле — грех или доброе дело: что говорит церковь

11:32

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

11:24

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать на праздник

10:53

Подготовка семян перед посевом: что нужно знать

10:37

"Я боюсь": Зеленский предупредил о риске снижения поддержки Украины из-за Ирана

10:35

Многие пострадавшие дети и взрослые: РФ атаковала СумщинуФото

09:30

США спасли второго пилота из сбитого в Иране самолета: Трамп сделал заявление

09:08

НАТО ждут кардинальные изменения, что делать Украине: прогноз Фесенкомнение

