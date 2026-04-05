Россия двигается к модели "чебурнета": Денисенко раскрыл замысел Путина

Есть ли у Кремля план и понимание того, как должна выглядеть Россия с чебурнетом?

Путин и РФ / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, wikipedia.org

На фоне усиления контроля над цифровым пространством в России все чаще обсуждается будущее российского интернета и возможность его дальнейшей изоляции. Руководитель аналитического центра Деловая столица Вадим Денисенко анализирует, как попытки Кремля ограничить сеть формируют управленческий хаос внутри системы. В колонке он объясняет, почему борьба разных ведомств и отсутствие четкой модели могут привести к новым кризисам. Публикуем ключевые мнения автора.

Российский интернет. Что там происходит и что это значит для нас На первый взгляд, все то, что делают российские власти с интернетом, выглядит как хаос. И, как бы это ни звучало парадоксально – это и есть классический управленческий хаос. Но радоваться этому пока немного рановато. видео дня

1. Начать следует с того, что Россия, особенно после президентских выборов 2024 года, стремительно движется в сторону Северной Кореи. А этот процесс означает, что страна вошла в эпоху запретов. И сейчас наступил как раз тот момент, когда процесс начинает доминировать над содержанием.

2. Есть ли у Кремля план и понимание того, как должна выглядеть Россия с чебурнетом? Сейчас можно с уверенностью на 100% говорить, что нет. Есть представление Путина, что должно быть как-то так в СССР 70-х или в Китае сейчас. Но четкой модели не существует. Россия начала закрывать интернет, не понимая, что должно появиться в результате.

3. Путин всегда скрупулезно вникал в подобные реформы. Сейчас, похоже, он просто позволил ситуации развиваться так, как будет. Он не мыслит деталями, он мыслит в категории "надо запретить что-нибудь", не следя за полной картиной (не имея представления, как это должно быть). Это, между прочим, новая управленческая реальность РФ, когда система выполняет все пожелания вождя, без какой-либо критики. Я могу предположить, что такая система управления обязательно даст ряд сбоев и это приведет к резкому ухудшению системы управления государством в относительно короткий промежуток времени. И здесь все будет зависеть от того, будет ли у России достаточно ресурсов. Потому что управленческие кризисы резко ускоряются в момент безденежья.

4. Отсутствие единственной картины привело к тому, что каждое ведомство видит закрытие интернета по-своему. Приведу несколько обычных примеров. Есть ФСБ, которое сразу желает контроля за всем и инструментов действия на всех. Это первое крупное противоречие. Есть Кириенко, который хочет доминанты в экономическом диджитале и вытесняет ряд платформ, включая телеграмму, но прикрывается политикой и стреляет себе в ногу с закрытием всего интернета вообще и телеграмму в частности. Есть электронные деньги, которые преодолевают коррупцию, но убивают потоки, на которых сидит масса чиновников. Но главное, закрытие интернета убивает доверие к этим же деньгам. Одним словом, вы все поняли: это классический управленческий хаос, когда система мимикрирует под аморфное желание вождя.

5. Как долго будет продолжаться этот хаос? Думаю, острая фаза продлится относительно недолго: россиянам нужно примерно 6-12 месяцев, чтобы выйти на какое-то условное плато. При этом процесс не имеет явного лидера (ответственного), а значит, все игроки будут тянуть одеяло на себя, что будет создавать дополнительную турбулентность в последующие месяцы. Но, к сожалению, у россиян есть это время, потому что информационную войну против них не открывает никто кроме нас.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

