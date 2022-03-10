Россия должна развалиться на 10-15 государств

Лучший способ разбить РФ на несколько частей – обложить со всех сторон санкциями и эмбарго

О войне.

Мы движемся к Победе. Ничего не меняется, слава богу.

Надо продолжать ещё какое-то время. Украина должна не просто дать п…зды России – это и так происходит. Мы должны обезопасить себя от нападения России на ближайшие 40, а лучше – 100 лет. Убеждать россиян, как вы поняли, бессмысленно – разумные и с совестью в меньшинстве. Значит, необходимо самим создать все условия.

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Первое условие – уничтожить как можно больше техники. Сжечь и забрать трофеями столько, чтобы они восстанавливались годами. А с учетом допотопных российских технологий без импортных комплектующих – десятилетиями.

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Второе условие ещё важнее. В идеале, Российская империя должна развалиться на несколько государств, лучше 10-15. Единые они слишком большие, чтобы не нападать. Увы.

Лучший способ их разбить на несколько частей – обложить со всех сторон санкциями и эмбарго. В идеале, отрезать Москву от газа и нефти.

Особенно важно дожать Китай. Никто не должен покупать нефть и газ у россиян, никто не должен продавать им современные технологии и комплектующие. Тогда распад РФ неминуем. Мелкие государства на месте империи имеют шанс стать демократическими. Или не имеют. Все равно.

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Запад, конечно, подставил Украину. Хладнокровно наблюдает, как умирают украинцы, как наши войска перемалывают некогда вторую армию мира. Да не будет в нас ни капли сантиментов насчёт западных политиков. Людям Запада – респект за поддержку. В такие моменты всегда понятно, чем люди отличаются от политиков.

Вывод: все происходит правильно, пусть и очень болезненно. Время работает на Украину.

Побеждаем прямо сейчас.

Сергей Лямец, журналист