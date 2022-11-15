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Россия доигралась: зачем Путин провоцирует НАТО

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
15 ноября 2022, 23:50

Ракетный удар России по территории Польши ускорит все процессы в Украине – война ускорится, и помощь будет предоставляться в бо́льших объемах.

По словам Тараса Загороднего, война в Украине ускорится после ракетного удара РФ по Польше
Ударом по Польше Россия убедила весь мир в своей невменяемости – Загородний / Коллаж Reuters, Главред, УНИАН

Последние 15 лет поляки предупреждали Германию и все европейские страны об опасности России, и их опасения оправдались – российская ракета ударила по территории Польши, унеся жизни двух человек. Можно не сомневаться, что поляки устроят большой скандал. А вот что будет дальше – вопрос.

Ракетный удар РФ по Польше не был случайностью, даже если делать скидку на криворукость россиян и старость их ракет. Если бы она не хотела попасть по территории Польши, она бы не стреляла настолько близко к украинско-польской границе.

Зачем это России – понятно: она проигрывает и пытается поднять ставки. Давняя мечта Москвы – развалить НАТО и показать недееспособность Альянса. А такой тактики она всегда придерживалась – начать с малого и перейти на большое.

Россия пошла на такой шаг потому, что все нужные ей переговоры провалились. А на Большой двадцатке Россию, скорее всего, ждет жесткая резолюция, где будет осуждаться война в Украине. Вот Путин и решил поднять ставки, начав терроризировать НАТО.

Какой может быть реакция НАТО на атаку на Польшу? Главные вопрос – будет ли задействована 5 статья Устава НАТО. Однако у нас часто говорят о 5 статье, как о свершившемся факте: нападение на одну из стран НАТО является нападением на всех. Но в действительности она сформулирована несколько иначе и гласит, что в ответ на нападение на страну-члена Альянса все другие страны предпримут все возможные действия, чтобы купировать атаку. А что такое "все возможные действия"? Поставить 5 тысяч шлемов в Польшу? Это может быть что угодно. То есть теперь все будет зависеть от политической воли стран НАТО – как они решат интерпретировать этот инцидент.

По формальным признакам это действительно нападение на территорию НАТО. Значит, в ответ НАТО должно что-то предпринять. В идеале это может быть удар по российским военным объектам на территории Украины и Беларуси, что и обещали сделать в случае ядерного удара.

Минимальный и наиболее вероятный вариант ответа заключается в том, что Запад наконец начнет поставлять Украине то оружие, о котором она давно просила, в том числе авиацию, бронетехнику, ПВО и т.д.

Не исключен и промежуточный вариант – страны Запада закроют небо хотя бы над западом Украины. Это им по силам по техническим возможностям, это они могут организовать.

Я склоняюсь к таким сценариям. Уверен, что Польша устроит грандиозный скандал из-за этой истории, и правильно сделает. Посмотрим, как отреагируют США.

В любом случае можно сказать, что русские доигрались, причем как никогда. Реакция последует.

Можно точно сказать, что эта история ускорит все процессы в Украине. Война ускорится, и помощь будет предоставляться в бо́льших объемах. Потому что теперь все эти западные "путинферштееры", которые отрабатывали три копейки или даже работали на Москву бесплатно, окончательно разоблачены и открыты.

Важен тот факт, что Россия наносит этот ракетный удар демонстративно – во время саммита G20. Она убеждает весь мир в своей невменяемости. Страны, которые до сих пор колебались – кто за деньги, кто по своей дурости, будут вынуждены реагировать на эти действия. И я думаю, будет принято окончательное решение об обрушении России как государства, которое демонстрирует все типы невменяемости, которые возможны.

Также можно ожидать, что теперь все попытки склонить Украину к переговорам или уступкам России, например, отказаться от Крыма, сойдут на нет. Теперь уже очевидно, что с Россией и Путиным нужно заканчивать.

Эту историю не замять. Ракета – это не автоматный патрон, они все имеют серийные номера, двигатели. Если остались куски, доказать, что это российская ракета, вообще не составит труда. Если бы такое случилось пару лет назад, историю могли бы замять. Те же немцы делали бы вид, что все это неправда, что у поляков русофобия, потому они и рассказывают сказки. Сейчас все иначе.

Сейчас у всех нервы на пределе. А в НАТО уже рассказали, каким будет ответ на ядерную угрозу со стороны России: долбанут и по Черноморскому флоту РФ, и по всем военным целям России на территории Украины и, возможно, Беларуси. Уже пройден психологический барьер, когда мы говорили, что Россия сильна, когда ее боялись. Сегодня Россию уже никто не боится, потому реакция не заставит себя долго ждать.

Потому что, если НАТО не отреагирует, это будет не просто позор для Альянса. Так Путин достигнет своей цели – докажет, что НАТО недееспособно. Потому думаю, этого не будет.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

война в Украине НАТО Владимир Путин Тарас Загородний Польша война России и Украины ракетный удар
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