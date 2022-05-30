Россия будет забрасывать Украину трупами и старой техникой: чего дальше ждать от войны с РФ

Нехватку стратегии и эффективного управления в российской армии будут перекрывать "мясом" / Reuters

Несколько выводов из боевых действий в Украине последней недели.

Во-первых, боеспособность российской армии остается на низком уровне. Тактические успехи, которых она достигла в последнее время, связаны с повышением маневрирования боеспособных частей. Фактически россияне занимаются быстрой переброской своих боеспособных подразделений с одного на другое направления.

Например, после интенсивного штурма в районе Попасной они остановились и начали штурм Северодонецка. За это же время наши отбросили их с трассы Бахмут – Северодонецк.

Во-вторых, одна из самых больших проблем русских – неэффективное управление крупными соединениями – на разных участках фронта остается нерешенной. Наши контратаки как под Харьковом, так и в Херсонской области подтверждают неспособность российского Генштаба вести управление на широком фронте. Чрезмерная централизация не позволяет войскам эффективно действовать на местах, и они только и ждут команд сверху.

Для нас это означает, что Генштаб Украины применяет удачную тактику неожиданных малых контратак в неожиданных местах. Поэтому количество таких ударов будет увеличиваться.

В-третьих, британская разведка говорит о кризисе младшего офицерского состава у россиян. Это видно и по первым двум пунктам. Из-за большого количества отказников месяц назад российское командование приняло решение задействовать офицеров непосредственно на поле боевых действий, что привело к значительным потерям. Следствием этого будет еще большее количество потерь из-за отсутствия нормальных командиров.

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В-четвертых, недостаток стратегии и эффективного управления будут перекрывать "мясом". Нас будут забрасывать трупами и старой техникой. Цель – методом орды выдавить нас с рубежей.

К сожалению, это некоторое время будет работать, поскольку мы ощущаем нехватку боеприпасов и техники. Вопрос решится с максимальным наполнением нас западным вооружением. Но на это уйдет несколько месяцев.

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Напоминаю, задача наших ВСУ – максимально наносить врагу потери и максимально беречь наших солдат. Поэтому никакие отступления после серьезных боев не являются предательством. Рубеж за рубежом, потери оккупантов станут невосполнимыми, и они побегут.

Но надо признать, что болевой порог этих потерь у России очень и очень высок. При 30 тысячах убитыми большинство современных армий остановились бы. Но Путин не ценит человеческую жизнь ни чужих, ни своих.

Виктор Андрусив, стратегический аналитик, советник главы Офиса Президента и министра внутренних дел