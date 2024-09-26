Россия будет повышать интенсивность атак по городам: названа ключевая дата

Осталось полтора месяца. Если у россиян не получится обрушить фронт до выборов, они не смогут разыграть карту помощи Украине как провала Америки.

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Удар по Харькову / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Удары бомбами по Харькову, удар бомбами по Запорожью, удары по Сумам, по Кривому Рогу, по Херсону, не говоря уже о постоянных атаках на города в Донецкой области – это укладывается в канву, которую я отметил три недели назад. До выборов в США у России остался только один аргумент: повышать интенсивность атак по городам и градус зверств против гражданских. Потому что Силы обороны Украины продолжают отбиваться и сломать их у врага не получается.

Только изнутри. С тыла.

К сожалению, эффективного противоядия этим ударам нет.

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Участники американских выборов показывают, что глубоко вовлекаться в украинскую ситуацию и делать её важной частью повестки они не хотят.

Достаточных технических средств до ноября точно не будет. Могут быть заявления и точечные улучшения. Хочу ошибиться.

Поэтому: там, где получается не игнорировать сигналы тревоги – не игнорируйте. Советы по осени были весной. Кто успел отреагировать – тот успел. Сейчас важно не шарахаться.

Успехи дальних ударов по России все видели. Эффект от выноса арсеналов и складов с боеприпасами должен проявиться через пару недель после инцидентов (т.е. – в начале октября). Если будут ещё такие же успехи – то и давление по фронту может чуть снизиться.

Осталось полтора месяца. Если у россиян не получится обрушить фронт (даже если будут ещё потери территорий) до выборов, они не смогут разыграть карту помощи Украине как провала Америки. И тональность разговоров в ноябре будет не та, какую они бы хотели. Именно в ноябре будут все реальные решения по 2025 году и в США, и в Европе.

Придётся терпеть.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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